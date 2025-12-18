Áo sát nách, bí quyết mặc đẹp vừa thoải mái vừa thời thượng

Trong nhịp sống hiện đại, khi thời trang không chỉ là câu chuyện của thẩm mỹ mà còn gắn liền với sự tiện dụng và cảm giác thoải mái, áo sát nách dần trở thành lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp.
Áo thun sát nách
Thiết kế áo dáng ôm gọn, cổ tròn cao vừa phải giúp khoe trọn bờ vai thon và phần cánh tay săn chắc. Chất liệu thun dày dặn, lên phom đứng dáng không chỉ tạo cảm giác thoải mái khi mặc mà còn giữ được sự chỉn chu cho tổng thể trang phục. Khi phối cùng quần jeans cạp cao ôm nhẹ hông, kết hợp giày mũi nhọn giúp bạn trông cao ráo và trẻ trung hơn khi xuống phố.
Phần cổ tròn cao mang lại vẻ thanh lịch, trong khi chất thun mềm mịn, đứng phom giúp chiếc áo giữ được sự gọn gàng suốt ngày dài. Khi kết hợp cùng quần shorts dáng suông hoặc cạp cao, tổng thể trở nên năng động nhưng vẫn đủ tinh tế để nàng diện đi làm trong môi trường sáng tạo hay dạo phố cuối tuần.
Thiết kế này không chỉ tôn lên đường nét mảnh mai của vóc dáng mà còn mang đến vẻ kiêu kỳ rất riêng. Khi phối cùng chân váy đen dáng đuôi cá, sự tương phản màu sắc giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn, đồng thời mang lại hình ảnh một quý cô hiện đại và đầy thời thượng.
Áo sát nách kiểu dáng vest
Thiết kế cổ bẻ dứt khoát, hàng cúc tối màu cùng phần peplum nhẹ nhàng giúp tôn eo, tạo cảm giác cân đối cho vóc dáng. Điểm nhấn ren tinh tế mang đến sự mềm mại, trong khi phom sát nách gọn gàng giúp làm nổi bật bờ vai thanh mảnh. Khi phối cùng quần ống rộng màu đen, tổng thể trở nên sang trọng và cuốn hút ánh nhìn nơi công sở.
Phom suông hiện đại giúp che khuyết điểm và tôn vinh vóc dáng người mặc. Khi kết hợp cùng quần ống rộng đồng màu, set đồ tạo nên sự liền mạch về màu sắc, mang lại hình ảnh đầy khí chất cho nàng yêu phong cách tối giản cao cấp.
Phom áo suông đứng kết hợp chi tiết sát nách tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn giữ được sự uy quyền cần có. Khi phối cùng quần ống suông đồng màu và túi xách dáng nhỏ, tổng thể toát lên hình ảnh người phụ nữ hiện đại.
Áo sơ mi sát nách
Thiết kế phối màu tinh tế giữa xanh rêu, be và ghi mang lại cảm giác thư thái. Cổ bẻ truyền thống, hàng cúc tối màu cùng phom suông nhẹ và đường cắt sát nách gọn gàng giúp tổng thể trang phục thêm cá tính. Khi kết hợp cùng quần ống rộng màu rêu và điểm xuyết mũ beret, nàng dễ dàng xây dựng phong cách phóng khoáng nhưng vẫn rất sang trọng.
Chi tiết xếp ly mềm mại ở phần ngực mang đến nét nữ tính đầy cuốn hút, giúp chiếc áo trở nên nổi bật dù không cần quá nhiều điểm nhấn. Phối cùng quần shorts cạp cao màu nâu đất, vừa tôn dáng vừa mang hơi thở hiện đại.