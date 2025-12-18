7 mẫu áo đẹp xuất sắc, để nàng 'cân' đẹp mọi phong cách mùa đông

Top những mẫu áo đẹp dành cho mùa đông gọi tên áo vải tơ bèo nhún đa tầng, áo tweed viền đăng ten điệu đà, áo nhung sang trọng, quý phái và còn giữ ấm hiệu quả trong tiết trời mùa lạnh...

Bản phối đồng bộ tông trắng với ánh nhìn trung tâm thuộc về chiếc áo tweed cổ tròn. Những đường viền đăng ten và hàng cúc mạ sáng bóng tạo nên điểm nhấn đầy sức hút cho bản phối ẢNH: CCHIC

Áo tweed

Chiếc áo dáng ngắn sang trọng, thanh lịch đầu bảng của mùa đông luôn phải nhắc đến chính là áo tweed. Thiết kế này có thể mặc theo set đồng bộ hoặc kết hợp linh hoạt với quần lụa, quần denim ống rộng, chân váy dài... mang đến diện mạo thời thượng và dẫn đầu xu hướng.

Áo vải tweed có thể mặc cùng rất nhiều chiếc quần công sở khác nhau nhưng hãy luôn ưu ái dáng quần cạp cao vì giúp tôn dáng tốt nhất. Bản phối này đưa ra ý tưởng kết hợp áo tweed và quần lụa satin bóng đứng phom - bản phối có sự đồng điệu với các chi tiết cổ áo và tay áo ẢNH: TOCHIE

Áo vải tơ

Các thiết kế áo vải tơ luôn được tiếng là mềm nhẹ, lãng mạn và đẹp óng ả khi nàng dạo bước dưới ánh nắng hay bất cứ nguồn sáng nào. Mùa này, áo vải tơ được mặc bên trong các bản phối nhiều lớp cho phong cách công sở hoặc phối cùng quần denim/quần trắng đứng phom để tôn nét thanh lịch đặc trưng.

Thiết kế áo tơ bèo nhún bồng bềnh phối quần trắng chính là gợi ý hoàn hảo cho diện mạo xuống phố cuối tuần, cho những ngày đông thong thả ẢNH: TOCHIE

Áo công sở cách điệu

Dù được làm từ chất vải cotton hay polin, linen hay vải tơ voan, các thiết kế công sở cách điệu vẫn giữ vững đặc tính chỉn chu và sự chuyên nghiệp. Gam màu xanh bơ, đỏ mận, cream hay xanh đen chính là những gợi ý để nàng lựa chọn kết hợp cùng quần dài công sở hay chân váy bút chì.

Vẻ ngoài chỉn chu và chuyên nghiệp của các thiết kế áo công sở cách điệu được bổ sung thêm nét mới sáng tạo qua gam màu và chi tiết cách điệu - cổ chữ V buộc dây hoa và thắt nơ, tay phồng, các nếp gấp xếp... ẢNH: CHARMILLES, CCHIC



Áo nhung là mẫu áo đẹp không thể vắng mặt trong tủ đồ mùa đông. Áo nhung có độ co giãn nhẹ, bề mặt óng ả sang trọng giàu tính ứng dụng. Bản phối gợi ý nàng thử kết hợp cùng chân váy họa tiết có lớp lót đen tạo nên một diện mạo hoàn mỹ ẢNH: MINT BOUTIQUE

Khoảng hở nhẹ nhàng trên bờ vai từ bản phối áo kẻ sọc ngang và chân váy trắng chính là cách nàng khoe khéo nét duyên dáng nữ tính của mình ẢNH: SOMEHOW

Áo trễ vai

Thiết kế trễ vai luôn khiến các tín đồ thời trang lưu luyến bởi độ trễ của bờ vai cũng chính là một cách khoe vẻ quyến rũ tinh tế. Áo trễ vai phối chân váy xếp ly, quần ống loe hay quần shorts đều có thể tạo nên những vẻ ngoài tinh nghịch và cuốn hút.

Từ dạo phố đến dự tiệc, áo trễ vai là lựa chọn đầu bảng được hội sành mặc ưu ái ẢNH: CCHIC

Áo len cardigan, áo len cổ tim, cổ tròn êm mềm và ấm áp

Phối cardigan đỏ và quần jeans xanh để chào mừng những ngày lễ đang đến. Từ lễ Giáng sinh đến ngày tết truyền thống hay các buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp dịp cuối năm đều là cơ hội để nàng tỏa sáng với tông màu nổi ấm áp ẢNH: ROUTINE

Để mùa đông không lạnh mà còn mềm mại, êm dịu và ấm áp như vòng tay ai đó, nàng không thể thiếu những chiếc áo len. Cardigan, áo len cổ tim, áo len oversized, áo len cổ tròn tay dài họa tiết vui tươi là những lựa chọn thú vị để nàng trải nghiệm cách phối đồ mùa này.

Họa tiết tinh nghịch trên áo len mang đến sự trẻ trung và mới mẻ cho các bản phối ẢNH: ROUTINE

Áo polo dệt kim từ lâu đã là chiếc áo "must have" của mùa lạnh. Polo phối chân váy dài là công thức mặc đẹp bí mật của nàng công sở. Các bản phối street wear mang đến sự kết hợp ngẫu hứng hơn - áo polo và quần jeans cạp trễ, quần túi hộp phối áo dệt kim... ẢNH: SOMEHOW



