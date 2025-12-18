7 mẫu áo đẹp xuất sắc, để nàng 'cân' đẹp mọi phong cách mùa đông

Top những mẫu áo đẹp dành cho mùa đông gọi tên áo vải tơ bèo nhún đa tầng, áo tweed viền đăng ten điệu đà, áo nhung sang trọng, quý phái và còn giữ ấm hiệu quả trong tiết trời mùa lạnh...
Áo tweed
Chiếc áo dáng ngắn sang trọng, thanh lịch đầu bảng của mùa đông luôn phải nhắc đến chính là áo tweed. Thiết kế này có thể mặc theo set đồng bộ hoặc kết hợp linh hoạt với quần lụa, quần denim ống rộng, chân váy dài... mang đến diện mạo thời thượng và dẫn đầu xu hướng.
Áo vải tơ
Các thiết kế áo vải tơ luôn được tiếng là mềm nhẹ, lãng mạn và đẹp óng ả khi nàng dạo bước dưới ánh nắng hay bất cứ nguồn sáng nào. Mùa này, áo vải tơ được mặc bên trong các bản phối nhiều lớp cho phong cách công sở hoặc phối cùng quần denim/quần trắng đứng phom để tôn nét thanh lịch đặc trưng.
Áo công sở cách điệu
Dù được làm từ chất vải cotton hay polin, linen hay vải tơ voan, các thiết kế công sở cách điệu vẫn giữ vững đặc tính chỉn chu và sự chuyên nghiệp. Gam màu xanh bơ, đỏ mận, cream hay xanh đen chính là những gợi ý để nàng lựa chọn kết hợp cùng quần dài công sở hay chân váy bút chì.
Vẻ ngoài chỉn chu và chuyên nghiệp của các thiết kế áo công sở cách điệu được bổ sung thêm nét mới sáng tạo qua gam màu và chi tiết cách điệu - cổ chữ V buộc dây hoa và thắt nơ, tay phồng, các nếp gấp xếp...
ẢNH: CHARMILLES, CCHIC
Áo trễ vai
Thiết kế trễ vai luôn khiến các tín đồ thời trang lưu luyến bởi độ trễ của bờ vai cũng chính là một cách khoe vẻ quyến rũ tinh tế. Áo trễ vai phối chân váy xếp ly, quần ống loe hay quần shorts đều có thể tạo nên những vẻ ngoài tinh nghịch và cuốn hút.
Áo len cardigan, áo len cổ tim, cổ tròn êm mềm và ấm áp
Để mùa đông không lạnh mà còn mềm mại, êm dịu và ấm áp như vòng tay ai đó, nàng không thể thiếu những chiếc áo len. Cardigan, áo len cổ tim, áo len oversized, áo len cổ tròn tay dài họa tiết vui tươi là những lựa chọn thú vị để nàng trải nghiệm cách phối đồ mùa này.
Họa tiết tinh nghịch trên áo len mang đến sự trẻ trung và mới mẻ cho các bản phối
ẢNH: ROUTINE