Thời trang 24/7

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
21/09/2025 19:00 GMT+7

Sau những mùa bùng nổ với sắc màu rực rỡ và thiết kế phá cách, giới mộ điệu bắt đầu hướng về các gam màu trung tính, đề cao sự tinh giản, thanh lịch, và lâu bền.

Ở trung tâm của xu hướng thanh lịch và kinh điển, các gam màu trung tính như trắng, đen, beige, xám, ghi, kem, nâu… đã trở lại mạnh mẽ, trở thành lựa chọn ưu tiên của các thương hiệu lớn cũng như tín đồ thời trang.

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 1.

Các gam màu trung tính tiếp tục khẳng định vị thế thời thượng trong năm 2026: tối giản nhưng giàu chiều sâu, là lựa chọn an toàn nhưng không bao giờ nhàm chán của các nam, nữ tín đồ

ẢNH: PATBO

Gam màu trung tính lên ngôi tôn vinh triết lý 'quiet luxury'

Điểm nổi bật của gam màu trung tính nằm ở khả năng "không tuổi" - chúng không bị giới hạn bởi mùa mốt hay xu hướng nhất thời. Trên các sàn diễn Copenhagen, New York hay London từ những bộ suit thanh lịch của The Row, trench coat tối giản từ Max Mara, cho tới váy lụa mềm mại của Chloé, màu trung tính đều khẳng định bản sắc: sang trọng mà không cần phô trương. Chính điều này khiến chúng trở thành gam màu đại diện cho phong cách và triết lý "quiet luxury" đồng thời được coi như ngôn ngữ thời trang mới của giới thành đạt và người yêu cái đẹp bền vững…

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 2.
Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 3.

Những tông màu nhạt trung tính mang lại vẻ đẹp vượt thời gian, dễ phối hợp và khẳng định phong cách quiet luxury đang dẫn đầu xu hướng

ẢNH: THE GARMENT COPENHAGEN

Không chỉ tạo ra vẻ ngoài thanh lịch, các gam màu trung tính còn mang đến tính ứng dụng cao. Một chiếc blazer beige có thể kết hợp cùng quần jeans cho ngày thường, hoặc phối với chân váy lụa trong những buổi tiệc tối. Một chiếc váy đen suông khi đi cùng khuyên tai ánh bạc ngay lập tức trở nên sang trọng, nhưng khi khoác ngoài áo cardigan len lại trở nên gần gũi, tinh giản. Chính sự linh hoạt này biến chúng thành món đồ "must have" trong mọi tủ đồ.

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 4.
Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 5.

Sắc beige, kem, vàng nhạt... tối giản - khi được lăng xê trên sàn diễn 2026 - trở thành biểu tượng của sự thanh lịch tinh tế và sang trọng "không gắng sức"

ẢNH: THE GARMENT COPENHAGEN

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 6.
Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 7.

Các thiết kế của Carolina Herrera trong mùa xuân hè 2026 khai thác gam màu trung tính với tinh thần thanh lịch, tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng vượt thời gian, dễ dàng ứng dụng cho nhiều hoàn cảnh khác nhau

ẢNH: CAROLINA HERRERA

Gam màu tối ưu cho phong cách thời trang công sở

Điểm đáng chú ý khác là màu trung tính không chỉ gắn với thời trang công sở. Các thương hiệu trẻ đang khai thác chúng trong phong cách streetwear, athleisure, thậm chí dạ hội. Sự kết hợp giữa chất liệu hiện đại - như len cashmere, lụa tái chế, cotton hữu cơ và bảng màu trung tính đã mở ra diện mạo mới: vừa tối giản, vừa thân thiện với môi trường, đồng thời vẫn thể hiện sự cá nhân hóa tinh tế.

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 8.
Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 9.

Gam màu trung tính được thương hiệu Ivy Moda lăng xê tại Tuần lễ thời trang New York xuân hè 2026 vừa qua

ẢNH: IVY MODA

Thời trang Việt cũng không nằm ngoài làn sóng này. Nhiều nhà thiết kế như Trần Hùng, Lâm Gia Khang hay Ivy Moda, White Ant, Seychas Studio… đã khai thác khéo léo gam màu trung tính trong những bộ sưu tập gần đây. Từ những bộ đầm trắng tinh khôi, suit đen tối giản, cho đến chi tiết xếp nếp mềm mại trên nền màu beige, họ đã chứng minh rằng "quiet luxury" không chỉ là trào lưu quốc tế mà còn phù hợp với thị hiếu và phong cách sống của người Việt hiện đại.

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 10.

Những thiết kế quyến rũ của thương hiệu Việt giúp chị em dễ dàng sang chảnh và có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp

ẢNH: WHITE ANT

Trong một thế giới thời trang ngày càng chú trọng vào sự bền vững, tính lâu dài và bản sắc cá nhân, gam màu trung tính không đơn thuần là sự "an toàn". Chúng là tuyên ngôn về sự tinh tế, khả năng kiểm soát và phong thái tự tin - đúng như tinh thần "quiet luxury": sang trọng nhất chính là sự giản đơn, bền vững và vượt thời gian.

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 11.
Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 12.

Những tông màu trung tính nhẹ nhàng có thể "dẫn" các nàng đến các buổi dự tiệc mà không lo không nổi bật

ẢNH: WHITE ANT

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính- Ảnh 13.

Một thiết kế có gam màu kinh điển tại New York Fashion Week

ẢNH: LA PHẠM

 

