Giúp nàng sành điệu, thức thời với các gam màu xu hướng năm 2026

Theo khảo sát của các công ty dự đoán xu hướng và màu sắc như WGSN, Coloro hay Pantone những gam màu như xanh ngọc biến chuyển (transformative teal), xanh xô thơm (sage green), đỏ dung nham (lava falls), vàng ánh xanh (acacia), cam mọng (muskmelon), xanh ngọc sang trọng (alexandrite); các tông tím như amranth, burnished lilac hoặc các gam màu cơ bản, trung tính được đề cao. Chúng hứa hẹn trở thành tâm điểm, mở ra một diễn ngôn mới về sự cân bằng giữa hiện đại và bền vững.

Xanh ngọc biến chuyển là sự pha trộn giữa xanh lam và xanh lục, tượng trưng cho khả năng tái tạo và kết nối với thiên nhiên ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Tông màu xanh ngọc hay xanh ngọc lam mang đến cảm giác tinh tế, sang trọng nhẹ nhàng và thanh khiết ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Gam màu 2026 - sành điệu, bền vững và đầy cảm xúc

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, các gam màu này còn phản ánh những mối quan tâm lớn của xã hội đương đại. Xanh ngọc biến chuyển (transformative teal) đại diện cho sự giao thoa giữa công nghệ và tự nhiên, gợi cảm giác tái sinh, đổi mới. Xanh xô thơm (sage green) lại mang sắc thái thanh khiết, cân bằng, phù hợp với tinh thần "wellness" (lối sống hướng đến sự khỏe mạnh toàn diện và chủ động) đang lan tỏa trong đời sống đô thị. Trong khi đó, đỏ dung nham (lava falls) đem đến năng lượng mãnh liệt, như một tuyên ngôn thời trang đầy tự tin, hướng tới thế hệ trẻ dám khẳng định bản thân.

NTK Việt tại Tuần lễ thời trang London tung ra các thiết kế mang gam màu xanh xô thơm bắt nhịp xu hướng thế giới ẢNH: TRẦN HÙNG

Đặc biệt, sự xuất hiện của muskmelon - cam mọng và acacia - vàng ánh xanh mở ra hướng khai thác mới mẻ: tươi sáng, trẻ trung nhưng không kém phần hiện đại. Các sắc độ tím như amranth hay burnished lilac lại nhấn mạnh chiều sâu nội tâm, gắn với phong trào "dopamine dressing" - mặc để lan tỏa cảm xúc tích cực.

Các gam màu xu hướng của 2026 - nâu ca cao hay xanh xô thơm trên các thiết kế của Trần Hùng ẢNH: TRẦN HÙNG

Bảng màu xu hướng 'dẫn dắt' từ công sở đến streetwear

Ở khía cạnh ứng dụng, bảng màu này hứa hẹn phủ sóng rộng khắp: từ trang phục công sở tinh giản cho đến dạ hội cao cấp, từ streetwear năng động đến thời trang bền vững chú trọng chất liệu tái chế. Chính sự linh hoạt ấy khiến các gam màu biến đổi không chỉ là dự báo, mà sẽ trở thành lựa chọn thực tế trong tủ đồ của những tín đồ sành điệu. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng "màu sắc như một tuyên ngôn sống", nơi thời trang không chỉ làm đẹp mà còn phản ánh giá trị văn hóa, môi trường và tinh thần thời đại.

Màu tím lilac - một trong những gam màu xu hướng của 2006 mà thương hiệu Mỹ Carolina Herrera lựa chọn, là tông màu mà giới văn phòng và các người đẹp yêu thích bởi vẻ nữ tính và quyến rũ ẢNH: CAROLINA HERRERA

Gam màu kinh điển xanh denim không thể thiếu trong bảng màu xu hướng được Coach mang đến New York Fashion Week 2026 ẢNH: COACH

Sự trỗi dậy của bảng màu xu hướng 2026 cho thấy thời trang đã bước ra khỏi vai trò thuần túy là cuộc chơi thẩm mỹ, để trở thành kênh truyền tải cảm xúc và trách nhiệm xã hội. Khi một chiếc váy công sở mang sắc xanh ngọc biến chuyển, hay một chiếc áo khoác dệt từ sợi tái chế nhuộm tím lilac xuất hiện trên phố, đó không chỉ là lựa chọn phong cách mà còn là lời khẳng định của cá nhân về sự gắn kết với thiên nhiên, công nghệ và chính bản ngã.

Với tính linh hoạt, sự đa nghĩa và khả năng "giao thoa văn hóa", các gam màu biến đổi hứa hẹn đồng hành cùng thế hệ mới - những người tìm kiếm thời trang như một cách định hình lối sống. Theo các chuyên gia, năm 2026, bảng màu này không chỉ vẽ nên xu hướng, mà còn mở ra hành trình sáng tạo và đối thoại toàn cầu về tương lai của sự bền vững và tinh thần sống hiện đại.

Màu đỏ dung nham, với sắc thái rực rỡ và ấm áp, mang đến vẻ đẹp bốc lửa và quyền lực, tiếp thêm sự tự tin, táo bạo và đầy đam mê cho các tín đồ thời trang ẢNH: CAROLINA HERRERA, RALPH LAUREN