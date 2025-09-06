  • An Giang
Thời trang 24/7

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
06/09/2025 20:00 GMT+7

Vượt ra khỏi những giới hạn thông thường, trang phục cổ chữ V là 'chìa khóa' giúp bạn khai thác trọn vẹn vẻ đẹp tinh tế của mình.

Trang phục cổ chữ V luôn là một trong những "vũ khí" thời trang mạnh mẽ để tôn vinh vẻ đẹp của phái nữ. Không chỉ mang đến sự gợi cảm tinh tế, những thiết kế này còn khéo léo khoe xương quai xanh và tạo hiệu ứng thon gọn, giúp bạn tự tin cuốn hút mọi ánh nhìn.

Váy dự tiệc cổ chữ V

Trong các bữa tiệc sang trọng thì váy cổ chữ V là sự lựa chọn ưu tiên để tôn lên nét sang trọng và quyến rũ. Một chiếc váy xanh pastel với phần cổ chữ V khoét sâu một cách tinh tế tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. 

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V- Ảnh 1.

Thiết kế chiết eo khéo léo ôm sát, tôn lên vòng 2 thon gọn, trong khi những dải tua rua ấn tượng được đính kết cầu kỳ, thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V- Ảnh 2.

Quyến rũ hơn trong các buổi tiệc khi nàng lựa chọn váy ren cổ chữ V cho trang phục. Cùng kiểu váy đó nhưng thêm phần ren gây ấn tượng, sắc đen của trang phục càng tôn lên sự bí ẩn. Biến bạn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Tone sur tone với trang phục cổ chữ V

Với trang phục cổ chữ V, việc phối đồ tone sur tone không chỉ tạo nên sự hài hòa mà còn giúp bạn toát lên vẻ đẹp gợi cảm, tinh tế. Công thức áo yếm cổ chữ V kết hợp cùng chân váy lụa ngắn là một lựa chọn hoàn hảo. 

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V- Ảnh 3.

Bạn có thể chọn toàn bộ set đồ với tông màu pastel nhẹ nhàng như be, kem... chất lụa bóng bẩy giúp tôn lên sự sang trọng

ẢNH: @__TH.VY__

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V- Ảnh 4.

Hoa hậu Thiên Ân lựa chọn cho mình một set đồ tone sur tone mang đậm nét công sở với áo vest cổ chữ V chiết eo phối cùng quần tây thời thượng. Đây là bộ đôi hoàn hảo cho những ngày đi làm công sở hoặc gặp đối tác quan trọng

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Áo cổ chữ V phối quần jeans năng động

Dễ dàng trở thành tâm điểm khi xuống phố với bộ đôi áo yếm cổ chữ V xẻ sâu phối cùng quần jeans skinny ấn tượng. 

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V- Ảnh 5.

Phí Phương Anh lựa chọn áo yếm cổ chữ V với họa tiết ca rô trắng - đỏ tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, trong khi đó quần jeans skinny ôm sát giúp tôn lên vóc dáng của nữ ca sĩ

ẢNH: @PHI.PHUONGANH

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V- Ảnh 6.

Áo thun ôm sát phối cùng quần jeans là một công thức thời trang kinh điển, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn nhưng không kém phần quyến rũ. Sự đơn giản của hai món đồ này giúp bạn dễ dàng tạo nên một set đồ hoàn hảo cho nhiều dịp khác nhau

ẢNH: SHEIN

Áo sơ mi cổ chữ V phối chân váy ngắn thanh lịch

Áo sơ mi luôn gắn liền với môi trường công sở hoặc học đường thanh lịch, nhưng khi thiết kế với cổ chữ V, áo sơ mi lại trở nên trẻ trung và linh hoạt hơn. Khi xuống phố, nàng có thể chọn phối cùng chân váy tennis cùng tông áo sơ mi để khoe đôi chân thon dài. 

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V- Ảnh 7.

Phần cổ chữ V tinh tế của áo giúp bạn khoe khéo xương quai xanh, tạo hiệu ứng làm gương mặt thon gọn hơn

ẢNH: JUNCHAN BOUTIQUE

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V- Ảnh 8.

Nhưng nếu muốn "lột xác" sang một hình ảnh trưởng thành, thanh lịch hơn, bạn chỉ cần thay chiếc váy tennis bằng chiếc chân váy chữ A ôm dáng. Thiết kế dáng ôm phối cùng áo sơ mi dài tay cổ chữ V tôn lên vẻ thanh lịch mà không quá gợi cảm. Thêm một chiếc túi xách mini là đã hoàn thành bộ trang phục công sở ấn tượng

ẢNH: FANCHI STUDIO

Sức hút của trang phục cổ chữ V nằm ở khả năng tôn vinh đường cong một cách duyên dáng, biến bạn thành tâm điểm của mọi sự kiện mà không cần quá phô trương.

trang phục trang phục cổ chữ V áo cổ chữ V đầm dự tiệc cổ chữ V Thời trang công sở

