Helly Tống gợi ý áo dài tết cho những cô nàng thích phá cách

Gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Á Đông nền nã trong tà áo dài mỗi độ xuân về, Helly Tống từ lâu được xem là biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống ngày tết. Tuy nhiên, trong mùa tết năm nay, cô mang đến một góc nhìn mới khi làm mới áo dài bằng tinh thần đương đại, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa và nhịp sống hiện đại.

Ở Helly Tống, công chúng luôn bắt gặp vẻ đẹp nhẹ nhàng, kín đáo, mang tinh thần hoài niệm và chiều sâu văn hóa. Khi khoác lên mình áo dài đương đại của Cường Đàm, Helly Tống lại mở ra một chương hình ảnh khác: hiện đại hơn, chủ động hơn và mang dấu ấn cá nhân rõ nét hơn. Vẫn là áo dài, vẫn là Helly Tống quen thuộc, nhưng cảm giác mang lại không còn thuần túy tĩnh tại, mà giàu chuyển động và tinh thần thời đại.

Không còn chỉ gói gọn trong hình dung về một người phụ nữ trầm lắng, nhu mì, người mẫu sinh năm 1995 trong những thiết kế mới cho thấy sự chuyển mình tinh tế. Cô vẫn giữ trọn nét mềm mại vốn có, song ẩn bên trong là tinh thần độc lập, bản lĩnh và đầy tự chủ ẢNH: NVCC

Đó là hình ảnh người phụ nữ hiện đại đón tết theo cách riêng: không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ nội lực để định hình bản thân và kiên định với lựa chọn sống của mình ẢNH: FBNV

Sự thay đổi ấy không đến từ việc phá bỏ những giá trị cũ, mà từ cách Helly Tống đối thoại với truyền thống bằng tư duy đương đại. Tà áo được làm mới bằng phom dáng linh hoạt, đường cắt tinh giản và cách xử lý chất liệu giàu chuyển động. Nhờ đó, thiết kế trở nên phóng khoáng, bay bổng hơn, phù hợp với nhịp sống hiện đại mà vẫn giữ được tinh thần trang nhã vốn có ẢNH: NVCC

Ẩn sau vẻ ngoài điềm đạm là một Helly Tống luôn chuyển động. Cô xây dựng sự nghiệp riêng, theo đuổi lối sống bền vững, tích cực đóng góp cho cộng đồng và kiên trì với những giá trị dài hạn. Nội lực ấy giúp hình ảnh của Helly Tống trở nên đồng điệu với tinh thần của bộ sưu tập Essence - nơi truyền thống không bị đóng khung, mà được tiếp nối và làm mới bằng nhịp sống đương đại.

Bên cạnh áo dài, các thiết kế còn mở rộng sang những phom dáng hiện đại như đầm bodycon, lệch vai hay các đường draping đặc trưng. Sự kết hợp này mang đến tính ứng dụng cao, phù hợp với nhịp sống năng động ẢNH: NVCC

Trong cùng một mùa tết, người mặc có thể linh hoạt chuyển đổi từ vẻ nền nã, trang nhã khi sum họp gia đình, sang sự tự tin, cuốn hút trong những cuộc gặp gỡ đầu năm. Bảng màu được xây dựng đa dạng nhưng tiết chế, trải dài từ những gam sáng tinh khiết đến sắc trầm ấm, gợi cảm giác đủ đầy và hân hoan của mùa lễ hội ẢNH: NVCC

Qua hình ảnh Helly Tống, áo dài ngày tết không còn chỉ là biểu tượng của hoài niệm, mà trở thành một ngôn ngữ thời trang sống động, phản ánh nhịp sống và tư duy của người phụ nữ hiện đại. Đó là vẻ đẹp dung hòa giữa truyền thống và hiện tại, giữa mềm mại và bản lĩnh - một diện mạo mới cho áo dài tết, và cũng là một Helly Tống rất khác, nhưng vẫn vẹn nguyên tinh thần Á Đông.