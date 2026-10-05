  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

H'Hen Niê khoe dàn 'trò cưng', tiết lộ nguyên tắc khi trở lại truyền hình thực tế

Thạch Anh
Thạch Anh
05/10/2026 10:38 GMT+7

H'Hen Niê vừa thực hiện bộ ảnh thời trang mới, giới thiệu về dàn thí sinh của mình tại chương trình 'The Face Vietnam 2026', đồng thời nêu rõ nguyên tắc khi ngồi ghế huấn luyện viên.

Trong tập 1 The Face Vietnam 2026, H'Hen Niê sau quãng thời gian thuyết phục đã chọn được 6 thành viên cho đội gồm Ánh Vy, Hải Yến, Huỳnh Nhựt, Trường Giang, Xuân Thắng và Hoàng Sơn. Để giới thiệu đội hình đến với khán giả, nàng hậu quyết định thực hiện bộ ảnh với concept đơn giản, nhưng thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi bước vào những thử thách của chương trình. 

H'Hen Niê nóng bỏng sau khi sinh, thân thiết bên dàn mỹ nam kém tuổi - Ảnh 1.

H'Hen Niê nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả sau khi sinh con

Ảnh: Milor

Trong bộ ảnh mới, H'Hen Niê diện thiết kế hở eo, khoe trọn vóc dáng thon gọn sau khi sinh con. The Face Vietnam 2026 cũng là chương trình truyền hình thực tế đánh dấu sự trở lại của người đẹp 9X sau quãng thời gian tập trung cho gia đình. 

Trong lần ngồi ghế nóng này, người đẹp cho thấy hình ảnh "hiền nhưng không dễ", đồng thời thể hiện chiến thuật lựa chọn đội khác lạ với 4 thành viên nam và 2 thành viên nữ, trái ngược với các huấn luyện viên còn lại. 

Chia sẻ về nguyên tắc của mình, H'Hen Niê cho hay dù các thí sinh nữ sẽ có nhiều lợi thế hơn trong lĩnh vực thời trang, nhưng The Face Vietnam năm nay là mùa giải có nhiều ứng viên nam triển vọng. Do đó, cô muốn trao cơ hội cho những bạn có đam mê, khát khao với thời trang. 

H'Hen Niê nóng bỏng sau khi sinh, thân thiết bên dàn mỹ nam kém tuổi - Ảnh 2.

H'Hen Niê cùng 6 thành viên trong đội

Ảnh: Milor

“Đến với The Face Vietnam 2026, hơn cả sự chiến thắng đó là việc tôi được đồng hành cùng ước mơ của các bạn trẻ. Tôi cũng bắt đầu từ con số 0 và tôi nghĩ, các bạn trẻ xứng đáng được tạo cơ hội để sống với ước mơ của các bạn. Qua vòng sơ khảo, tôi nhìn thấy được rất nhiều thí sinh tiềm năng và có tố chất, đặc biệt là các thí sinh nam của năm nay. Và dĩ nhiên để có được các bạn ấy, không phải điều dễ dàng khi tôi phải cạnh tranh với chị Anh Thư và chị Võ Hoàng Yến”, cô nói. 

Dàn học trò của H'Hen Niê tại 'The Face Vietnam'

H'Hen Niê nóng bỏng sau khi sinh, thân thiết bên dàn mỹ nam kém tuổi - Ảnh 3.

Trần Ánh Vy sinh năm 2003, cao 1,62m, ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực livestream trên các sàn thương mại điện tử. Theo nhận xét của H’Hen Niê, cô gái 23 tuổi này có thế mạnh trong các thử thách về video quảng cáo

Ảnh: Milor

H'Hen Niê nóng bỏng sau khi sinh, thân thiết bên dàn mỹ nam kém tuổi - Ảnh 4.

Vũ Quỳnh Hải Yến sinh năm 2008, sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m. Tuy mới 18 tuổi nhưng cô đã có kinh nghiệm trình diễn thời trang, chinh phục H’Hen Niê từ vòng sơ khảo bởi vẻ ngoài cá tính nhưng sâu bên trong là tính cách hồn nhiên, nhiều mộng mơ

Ảnh: Milor

H'Hen Niê nóng bỏng sau khi sinh, thân thiết bên dàn mỹ nam kém tuổi - Ảnh 5.

Nguyễn Huỳnh Nhựt sinh năm 1999, cao 1,72m, là cái tên quen thuộc với khán giả qua vở diễn Đảo hoa hậu hay các dự án phim điện ảnh như Đại tiệc trăng máu 8, Út Lan 2… Nam thí sinh cho biết anh tham gia The Face Vietnam 2026 không phải để “đánh bóng tên tuổi” mà thật sự muốn cho bản thân cơ hội sống với đam mê thời trang

Ảnh: Milor

H'Hen Niê nóng bỏng sau khi sinh, thân thiết bên dàn mỹ nam kém tuổi - Ảnh 6.

Nguyễn Trường Giang sinh năm 2002, gây chú ý bởi chiều cao nổi bật 1,91m. Dù là gương mặt mới ở lĩnh vực thời trang nhưng anh được H’Hen Niê đánh giá cao bởi sự nhiệt huyết, máu lửa giống như cô thời điểm mới vào nghề

Ảnh: Milor

H'Hen Niê nóng bỏng sau khi sinh, thân thiết bên dàn mỹ nam kém tuổi - Ảnh 7.

Xuân Thắng gây bất ngờ khi chọn về đội H'Hen Niê dù được 3 huấn luyện viên giơ bảng. Anh cao gần 1,8m, sinh năm 2001, từng là quán quân The Next Gentleman 2024. Theo nữ huấn luyện viên, ngoài thế mạnh về ngoại hình, Xuân Thắng có sự điềm tĩnh, bản lĩnh và khả năng dẫn dắt đội tốt

Ảnh: Milor

H'Hen Niê nóng bỏng sau khi sinh, thân thiết bên dàn mỹ nam kém tuổi - Ảnh 8.

Đỗ Hoàng Sơn năm nay 21 tuổi, sở hữu chiều cao 1,84m, là thí sinh đầu tiên chọn về đội của H’Hen Niê. Ngoài gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn, anh còn ghi điểm bởi nghị lực vượt khó, tinh thần quyết chiến hết mình

Ảnh: Milor

Với đội hình 4 nam và 2 nữ, H’Hen Niê cho biết cô có chiến thuật độc đáo nhưng có phần mạo hiểm, nhất là ở những thử thách nghiêng về nữ. Tuy nhiên, đó chính là điều tạo nên sự khác biệt của người đẹp 9X khi ngồi ghế huấn luyện viên The Face Vietnam: dám làm những điều chưa ai từng làm.

H'Hen Niê Hoa hậu H'Hen Niê The Face Vietnam show thực tế

Bài viết khác

Nhà thiết kế Việt làm đồ cho loạt sao Hoa Thần Vũ, Triệu Lộ Tư là ai?

Nhà thiết kế Việt làm đồ cho loạt sao Hoa Thần Vũ, Triệu Lộ Tư là ai?

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: 'Hội họa luôn hấp dẫn tôi'

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: 'Hội họa luôn hấp dẫn tôi'

Trương Quỳnh Anh gợi cảm tuổi 37, đọ sắc cùng Hoa khôi Lệ Nam

Trương Quỳnh Anh gợi cảm tuổi 37, đọ sắc cùng Hoa khôi Lệ Nam

Cuộc thi tìm kiếm Nhà thiết kế trẻ Việt Nam trở lại

Cuộc thi tìm kiếm Nhà thiết kế trẻ Việt Nam trở lại

Sắc vóc gợi cảm của hoa khôi 9X vừa rẽ hướng sang đóng phim điện ảnh

Sắc vóc gợi cảm của hoa khôi 9X vừa rẽ hướng sang đóng phim điện ảnh

MC Nguyên Khang tiết lộ vai trò mới

MC Nguyên Khang tiết lộ vai trò mới

Thời trang Việt tỏa sáng tại London Fashion Week

Thời trang Việt tỏa sáng tại London Fashion Week

Chiếc váy đen xới lại nỗi đau Hoàng gia Anh

Chiếc váy đen xới lại nỗi đau Hoàng gia Anh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top