H'Hen Niê khoe dàn 'trò cưng', tiết lộ nguyên tắc khi trở lại truyền hình thực tế

Trong tập 1 The Face Vietnam 2026, H'Hen Niê sau quãng thời gian thuyết phục đã chọn được 6 thành viên cho đội gồm Ánh Vy, Hải Yến, Huỳnh Nhựt, Trường Giang, Xuân Thắng và Hoàng Sơn. Để giới thiệu đội hình đến với khán giả, nàng hậu quyết định thực hiện bộ ảnh với concept đơn giản, nhưng thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi bước vào những thử thách của chương trình.

H'Hen Niê nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả sau khi sinh con Ảnh: Milor

Trong bộ ảnh mới, H'Hen Niê diện thiết kế hở eo, khoe trọn vóc dáng thon gọn sau khi sinh con. The Face Vietnam 2026 cũng là chương trình truyền hình thực tế đánh dấu sự trở lại của người đẹp 9X sau quãng thời gian tập trung cho gia đình.

Trong lần ngồi ghế nóng này, người đẹp cho thấy hình ảnh "hiền nhưng không dễ", đồng thời thể hiện chiến thuật lựa chọn đội khác lạ với 4 thành viên nam và 2 thành viên nữ, trái ngược với các huấn luyện viên còn lại.

Chia sẻ về nguyên tắc của mình, H'Hen Niê cho hay dù các thí sinh nữ sẽ có nhiều lợi thế hơn trong lĩnh vực thời trang, nhưng The Face Vietnam năm nay là mùa giải có nhiều ứng viên nam triển vọng. Do đó, cô muốn trao cơ hội cho những bạn có đam mê, khát khao với thời trang.

H'Hen Niê cùng 6 thành viên trong đội Ảnh: Milor

“Đến với The Face Vietnam 2026, hơn cả sự chiến thắng đó là việc tôi được đồng hành cùng ước mơ của các bạn trẻ. Tôi cũng bắt đầu từ con số 0 và tôi nghĩ, các bạn trẻ xứng đáng được tạo cơ hội để sống với ước mơ của các bạn. Qua vòng sơ khảo, tôi nhìn thấy được rất nhiều thí sinh tiềm năng và có tố chất, đặc biệt là các thí sinh nam của năm nay. Và dĩ nhiên để có được các bạn ấy, không phải điều dễ dàng khi tôi phải cạnh tranh với chị Anh Thư và chị Võ Hoàng Yến”, cô nói.

Dàn học trò của H'Hen Niê tại 'The Face Vietnam'

Trần Ánh Vy sinh năm 2003, cao 1,62m, ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực livestream trên các sàn thương mại điện tử. Theo nhận xét của H’Hen Niê, cô gái 23 tuổi này có thế mạnh trong các thử thách về video quảng cáo Ảnh: Milor

Vũ Quỳnh Hải Yến sinh năm 2008, sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m. Tuy mới 18 tuổi nhưng cô đã có kinh nghiệm trình diễn thời trang, chinh phục H’Hen Niê từ vòng sơ khảo bởi vẻ ngoài cá tính nhưng sâu bên trong là tính cách hồn nhiên, nhiều mộng mơ Ảnh: Milor

Nguyễn Huỳnh Nhựt sinh năm 1999, cao 1,72m, là cái tên quen thuộc với khán giả qua vở diễn Đảo hoa hậu hay các dự án phim điện ảnh như Đại tiệc trăng máu 8, Út Lan 2… Nam thí sinh cho biết anh tham gia The Face Vietnam 2026 không phải để “đánh bóng tên tuổi” mà thật sự muốn cho bản thân cơ hội sống với đam mê thời trang Ảnh: Milor

Nguyễn Trường Giang sinh năm 2002, gây chú ý bởi chiều cao nổi bật 1,91m. Dù là gương mặt mới ở lĩnh vực thời trang nhưng anh được H’Hen Niê đánh giá cao bởi sự nhiệt huyết, máu lửa giống như cô thời điểm mới vào nghề Ảnh: Milor

Xuân Thắng gây bất ngờ khi chọn về đội H'Hen Niê dù được 3 huấn luyện viên giơ bảng. Anh cao gần 1,8m, sinh năm 2001, từng là quán quân The Next Gentleman 2024. Theo nữ huấn luyện viên, ngoài thế mạnh về ngoại hình, Xuân Thắng có sự điềm tĩnh, bản lĩnh và khả năng dẫn dắt đội tốt Ảnh: Milor

Đỗ Hoàng Sơn năm nay 21 tuổi, sở hữu chiều cao 1,84m, là thí sinh đầu tiên chọn về đội của H’Hen Niê. Ngoài gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn, anh còn ghi điểm bởi nghị lực vượt khó, tinh thần quyết chiến hết mình Ảnh: Milor

Với đội hình 4 nam và 2 nữ, H’Hen Niê cho biết cô có chiến thuật độc đáo nhưng có phần mạo hiểm, nhất là ở những thử thách nghiêng về nữ. Tuy nhiên, đó chính là điều tạo nên sự khác biệt của người đẹp 9X khi ngồi ghế huấn luyện viên The Face Vietnam: dám làm những điều chưa ai từng làm.

