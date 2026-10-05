H'Hen Niê khoe dàn 'trò cưng', tiết lộ nguyên tắc khi trở lại truyền hình thực tế

Trong tập 1 The Face Vietnam 2026, H'Hen Niê sau quãng thời gian thuyết phục đã chọn được 6 thành viên cho đội gồm Ánh Vy, Hải Yến, Huỳnh Nhựt, Trường Giang, Xuân Thắng và Hoàng Sơn. Để giới thiệu đội hình đến với khán giả, nàng hậu quyết định thực hiện bộ ảnh với concept đơn giản, nhưng thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi bước vào những thử thách của chương trình.
Trong bộ ảnh mới, H'Hen Niê diện thiết kế hở eo, khoe trọn vóc dáng thon gọn sau khi sinh con. The Face Vietnam 2026 cũng là chương trình truyền hình thực tế đánh dấu sự trở lại của người đẹp 9X sau quãng thời gian tập trung cho gia đình.
Trong lần ngồi ghế nóng này, người đẹp cho thấy hình ảnh "hiền nhưng không dễ", đồng thời thể hiện chiến thuật lựa chọn đội khác lạ với 4 thành viên nam và 2 thành viên nữ, trái ngược với các huấn luyện viên còn lại.
Chia sẻ về nguyên tắc của mình, H'Hen Niê cho hay dù các thí sinh nữ sẽ có nhiều lợi thế hơn trong lĩnh vực thời trang, nhưng The Face Vietnam năm nay là mùa giải có nhiều ứng viên nam triển vọng. Do đó, cô muốn trao cơ hội cho những bạn có đam mê, khát khao với thời trang.
“Đến với The Face Vietnam 2026, hơn cả sự chiến thắng đó là việc tôi được đồng hành cùng ước mơ của các bạn trẻ. Tôi cũng bắt đầu từ con số 0 và tôi nghĩ, các bạn trẻ xứng đáng được tạo cơ hội để sống với ước mơ của các bạn. Qua vòng sơ khảo, tôi nhìn thấy được rất nhiều thí sinh tiềm năng và có tố chất, đặc biệt là các thí sinh nam của năm nay. Và dĩ nhiên để có được các bạn ấy, không phải điều dễ dàng khi tôi phải cạnh tranh với chị Anh Thư và chị Võ Hoàng Yến”, cô nói.
Dàn học trò của H'Hen Niê tại 'The Face Vietnam'
Với đội hình 4 nam và 2 nữ, H’Hen Niê cho biết cô có chiến thuật độc đáo nhưng có phần mạo hiểm, nhất là ở những thử thách nghiêng về nữ. Tuy nhiên, đó chính là điều tạo nên sự khác biệt của người đẹp 9X khi ngồi ghế huấn luyện viên The Face Vietnam: dám làm những điều chưa ai từng làm.