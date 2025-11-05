Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng khoe nhan sắc với thời trang len dệt kim mùa lạnh

'Mẹ ba con' Hồ Ngọc Hà khoe nhan sắc không tuổi khi diện những thiết kế len hiện đại, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch đặc trưng của mùa thu đông.

Mẫu áo len vặn thừng ngắn tay, cổ bẻ, có khóa zip được Hồ Ngọc Hà phối cùng chân váy giả quần shorts tạo nên bản phối vừa trẻ trung vừa hiện đại ẢNH: ECOCHIC

Siêu mẫu Thanh Hằng phối áo len cổ tròn dáng rộng cùng chân váy len dáng dài có đường xẻ bên chân. Cặp đôi màu sắc của bản phối gợi nhắc tinh thần thời trang mùa lễ hội cuối năm đang đến thật gần ẢNH: ECOCHIC

Các thiết kế len dệt kim tay ngắn, tay dài mang đến cho người mặc nhiều lựa chọn phối đồ. Áo cardigan, áo sweater có thể kết hợp với quần denim, quần vải ống rộng, quần shorts, chân váy mini, giày thể thao... ẢNH: ECOCHIC

Các thiết kế được Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng diện nằm trong bộ sưu tập len thu đông 2025 Knit The Confidence ẢNH: ECOCHIC

Áo cargigan phối cùng quần jeans ống rộng và sneakers không chỉ mang đến sự thoải mái, ấm áp mà còn cực kỳ trendy ẢNH: ECOCHIC

Knit The Confidence không chỉ mang đến những bộ trang phục len dệt kim thoải mái, mang đậm chất thời trang, trendy mà còn khẳng định giá trị về sự bền vững, thân thiện với môi trường của thương hiệu Việt.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thu hút sự chú ý với nhan sắc thăng hạng. Người đẹp khoe phong cách năng động, khỏe khoắn với áo len cổ zip hiện đại phối chân váy tennis màu xanh đen và giày thể thao ẢNH: ECOCHIC



Bộ sưu tập gồm nhiều thiết kế đa dạng như áo len knit tee, áo cardigan, jumper, oversized sweater và chân váy len, được hoàn thiện tỉ mỉ để đảm bảo độ thoải mái, tính thời trang và sự tự tin cho người mặc. Bảng màu trung tính gồm trắng, đen, ghi… giúp các món đồ dễ dàng kết hợp được với các trang phục khác vừa giữ được sự tối giản, tinh tế cho phong cách của người mặc.

Nàng Mơ kết hợp áo len oversized xám và chân váy xếp ly trắng. Cô chọn kiểu tóc bồng bềnh thả dài, phần tóc mái được tết và vén gọn khoe gương mặt thanh tú ẢNH: ECOCHIC

Á hậu Cẩm Ly trẻ trung, hiện đại cùng bản phối áo len sweater, quần shorts và giày bốt cùng tông trắng. Các bản phối từ bộ sưu tập mang đến góc nhìn mới trẻ trung và thời thượng cho tủ đồ thời trang len mùa thu đông 2025 ẢNH: ECOCHIC



