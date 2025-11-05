Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng khoe nhan sắc với thời trang len dệt kim mùa lạnh

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Thanh Hằng và nhiều mỹ nhân Việt khoe phong cách thời trang mùa lạnh vừa trẻ trung, hiện đại vừa ấm áp qua các bản phối kết hợp áo len dệt kim và chân váy tennis, quần jeans, quần shorts và giày bốt cá tính.
'Mẹ ba con' Hồ Ngọc Hà khoe nhan sắc không tuổi khi diện những thiết kế len hiện đại, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch đặc trưng của mùa thu đông.
Knit The Confidence không chỉ mang đến những bộ trang phục len dệt kim thoải mái, mang đậm chất thời trang, trendy mà còn khẳng định giá trị về sự bền vững, thân thiện với môi trường của thương hiệu Việt.
Bộ sưu tập gồm nhiều thiết kế đa dạng như áo len knit tee, áo cardigan, jumper, oversized sweater và chân váy len, được hoàn thiện tỉ mỉ để đảm bảo độ thoải mái, tính thời trang và sự tự tin cho người mặc. Bảng màu trung tính gồm trắng, đen, ghi… giúp các món đồ dễ dàng kết hợp được với các trang phục khác vừa giữ được sự tối giản, tinh tế cho phong cách của người mặc.