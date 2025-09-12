Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục ‘Châu ro cầu mùa’

Đêm thi Trang phục văn hóa dân tộc (The Grand National Costume) trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 vừa diễn ra tại TP.HCM.
40 mẫu thiết kế của các tác giả trẻ đến từ đội của bốn huấn luyện viên gồm: nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu, Ivan Trần được trình làng. Các thiết kế được lấy cảm tình yêu văn hóa, câu chuyện lịch sử, các phong tục tập quán, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống… được các tài năng thiết kế trẻ chuyển tải lên thời trang.
Đội của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng trình diễn 10 thiết kế độc đáo, được lấy cảm hứng từ nghề đan lục bình miền Tây Nam Bộ, nghệ thuật hát bội, đan mây tre, mùa vụ của người K’Ho đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tinh hoa nghề kim hoàn… Nổi bật trong số những thiết kế trình diễn là tác phẩm Châu ro cầu mùa của tác giả Phạm Thị Ngọc Trang.