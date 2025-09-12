Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục ‘Châu ro cầu mùa’

40 mẫu thiết kế của các tác giả trẻ đến từ đội của bốn huấn luyện viên gồm: nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu, Ivan Trần được trình làng. Các thiết kế được lấy cảm tình yêu văn hóa, câu chuyện lịch sử, các phong tục tập quán, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống… được các tài năng thiết kế trẻ chuyển tải lên thời trang.



4 vị huấn luyện viên giàu kinh nghiệm đã dẫn dắt các nhà thiết kế trẻ tạo ra những tác phẩm độc đáo, sáng tạo và giàu thẩm mỹ

Ảnh: NVCC

Đội của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng trình diễn 10 thiết kế độc đáo, được lấy cảm hứng từ nghề đan lục bình miền Tây Nam Bộ, nghệ thuật hát bội, đan mây tre, mùa vụ của người K’Ho đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tinh hoa nghề kim hoàn… Nổi bật trong số những thiết kế trình diễn là tác phẩm Châu ro cầu mùa của tác giả Phạm Thị Ngọc Trang.

Đương kim Miss Grand Vietnam Võ Lê Quế Anh trình diễn thiết kế Châu Ro cầu mùa Ảnh: NVCC

Thiết kế này được lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM) Ảnh: NVCC

Thiết kế với ba gam màu chủ đạo tượng trưng cho sự sống gồm: Đỏ, đen và trắng. Sắc đen của đất mẹ, sắc đỏ của lửa và sắc trắng của ánh sáng. Được thực hiện hoàn toàn bằng nghệ thuật đan móc thủ công từ chất liệu sợi tái chế, thân thiện với môi trường Ảnh: NVCC

Tác giả của bộ trang phục này là Phạm Thị Ngọc Trang từng đoạt danh hiệu á hoàng 1 cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2022. Hiện cô đang theo học năm cuối chuyên ngành Marketing Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Tuy nhiên với niềm đam mê thời trang, được sự hướng dẫn của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng cô bén duyên với thiết kế thời trang Ảnh: NVCC

“Châu Ro cầu mùa không chỉ là trang phục đậm hồn văn hóa dân tộc mà còn là khúc ca rộn rã ngày mùa, cầu cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thái bình, thịnh vượng, hạnh phúc” Ảnh: NVCC







