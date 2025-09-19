Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc mộc mạc sau 7 năm đăng quang

Vẻ đẹp thuần khiết, không phụ thuộc trang điểm

Tiểu Vy sở hữu những đường nét thanh tú và hài hòa, là một trong những "beauty queen" hiếm hoi chưa đụng chạm dao kéo. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, và khuôn miệng duyên dáng. Những đường nét này không chỉ mang vẻ đẹp hiện đại mà còn phảng phất nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Vẻ đẹp của cô gái Hội An là sự pha trộn tinh tế, vừa có nét kiều diễm của một nàng hậu, vừa có sự trẻ trung, năng động của một cô gái trẻ.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc "ngàn năm có một" trong set đồ denim on denim của Sandro, khéo léo cân bằng giữa nét cá tính và vẻ đẹp nữ tính vốn có ẢNH: CTV

Tiểu Vy từng tiết lộ về bí quyết chăm sóc sắc đẹp, nhấn mạnh rằng cô thích vẻ đẹp tự nhiên, không quá phụ thuộc vào son phấn. Cô từng chia sẻ rằng mình chỉ trang điểm nhẹ nhàng khi cần thiết, và thường xuyên để mặt mộc. Điều này cho thấy sự tự tin vào vẻ đẹp vốn có của nàng hậu, một vẻ đẹp mộc mạc và chân thật, không bị che lấp bởi lớp trang điểm dày. Đây là một điểm cộng lớn, giúp vẻ đẹp của cô trở nên gần gũi và tự nhiên hơn trong mắt công chúng.

Tròn 7 năm kể từ ngày đăng quang (tháng 9.2018), hoa hậu gen Z thừa nhận sự nghiệp có những bước tiến lẫn những nốt trầm ẢNH: CTV

Xuất hiện tại sự kiện thời trang của nhà mốt Pháp, Hoa hậu Tiểu Vy diện đơn giản với set đồ denim, trang điểm nhẹ nhàng nhưng thần thái vẫn cuốn hút, đầy năng lượng. Nàng hậu gốc Quảng Nam trẻ trung ở tuổi 25 với chiếc áo blouse cách điệu kết hợp cùng chân váy denim, được cân bằng bởi chiếc túi xách màu nâu trầm, tạo nên một tổng thể vừa nổi loạn, vừa yểu điệu. Vốn được biết đến với hình ảnh trong trẻo, ngọt ngào, Tiểu Vy qua set đồ này đã chứng minh sự đa dạng trong phong cách, thể hiện đúng tinh thần Y2K và nét biker mạnh mẽ mà Sandro muốn truyền tải.

Tiểu Vy cũng thường đề cập đến việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Cô tập gym, ăn uống khoa học và giữ tinh thần thoải mái. Điều này cho thấy cô hiểu rằng nhan sắc thật sự không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự khỏe mạnh từ bên trong - một vẻ đẹp tràn đầy sức sống, năng lượng tích cực ẢNH: CTV

Trong khi đó, Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc lại mang đến một định nghĩa mới về thời trang công sở. Với chiều cao ấn tượng và thần thái của một "beauty queen" tri thức, cô lựa chọn một chiếc áo cardigan cài khuy lệch độc đáo, kết hợp cùng chân váy bút chì duyên dáng. Đây là một lựa chọn thông minh, thể hiện đúng chủ đề Business Call của BST.

Hoa hậu Bảo Ngọc thể hiện phong thái phóng khoáng khi diện thiết kế công sở cách điệu ẢNH: CTV

Tú Hảo, quán quân The Face 2017, luôn là một ẩn số thú vị trong các sự kiện thời trang. Cô xuất hiện với một bộ trang phục tông màu xám (ghi) trung tính, một tuyên ngôn trầm tĩnh nhưng đầy ấn tượng. Chiếc áo khoác phom dáng kinh điển được làm mới bằng chất liệu độc đáo đã tôn lên vóc dáng và thần thái high-fashion.

Là một người mẫu chuyên nghiệp, Tú Hảo dễ dàng chinh phục những thiết kế kén người mặc ẢNH: CTV

Nữ diễn viên Khả Ngân ngày càng khẳng định sự trưởng thành trong cả sự nghiệp lẫn phong cách. Góp mặt tại sự kiện, cô mang đến hình ảnh một quý cô thành thị thanh lịch, năng động.

Diễn viên Khả Ngân thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp trong trẻo, rạng rỡ và phong cách thời trang thanh lịch ẢNH: CTV

Không kém cạnh dàn mỹ nhân, các khách mời nam cũng mang đến những màn "lên đồ" mãn nhãn, thể hiện sự am hiểu sâu sắc về thời trang. "Chàng thơ" của điện ảnh Việt, diễn viên Trần Nghĩa, vẫn giữ vững phong độ với vẻ ngoài lãng tử, thư sinh.

Diễn viên Trần Nghĩa mang vẻ đẹp lãng tử, nhẹ nhàng đến sự kiện, đại diện cho hình ảnh chàng nghệ sĩ hiện đại ẢNH: CTV

Sự kiện còn có sự góp mặt của những cái tên nổi bật khác trong cộng đồng sáng tạo như Lâm Thúy Nhàn, Lý Thành Cơ, Kelbin Lei...