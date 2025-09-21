Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển

Chân váy maxi họa tiết cổ điển đưa nàng một bước thành nàng thơ mùa thu. Vẻ đẹp retro lãng mạn của những chiếc chân váy kẻ sọc ô vuông, chấm tròn, sự chuyển động của màu sắc đậm nhạt... làm nên vibe lãng mạn gây ấn tượng khó quên.
Chia sẻ bài viết
Chân váy hoa, chân váy tulle xếp tầng chấm bi, chân váy maxi họa tiết ô vuông... chính là những thiết kế gợi nhắc tinh thần thời trang cổ điển đậm nét. Chúng được kết hợp theo phong cách hiện đại đầy trẻ trung và sáng tạo.
Chân váy maxi, vẻ đẹp giao hòa giữa cổ điển và hiện đại
Mùa lạnh đặc trưng với các mẫu áo ôm dáng, cổ cao, tay dài và chúng chính là những món đồ hoàn hảo để mặc cùng chân váy dài họa tiết. Quý cô có thể bổ sung thêm giày bốt cổ thấp, áo khoác da, dây lưng và mũ có vành rộng để hoàn thiện bản phối cổ điển, ấm áp và mang đến cảm giác dễ chịu cả ngày dài.
Phong cách phối đồ trẻ trung hiện đại hơn chọn kết hợp áo sơ mi, áo vest, áo cách điệu ngắn tay, áo phông oversized... cùng chân váy dài chạm gót. Nhiều mẫu giày khác như Mary Janes, loafer, slingblack, xăng đan cao gót có thể kết hợp cùng các bản phối này.
Chân váy họa tiết xếp ly mang nhiều màu sắc và phong cách độc đáo giúp tín đồ thời trang có thể chuyển đổi hình ảnh từ dịu dàng, lãng mạn sang cá tính hay sang chảnh, "cool ngầu"... một cách dễ dàng và nhanh chóng