Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển

Kim Ngọc
Kim Ngọc
21/09/2025 10:00 GMT+7

Chân váy maxi họa tiết cổ điển đưa nàng một bước thành nàng thơ mùa thu. Vẻ đẹp retro lãng mạn của những chiếc chân váy kẻ sọc ô vuông, chấm tròn, sự chuyển động của màu sắc đậm nhạt... làm nên vibe lãng mạn gây ấn tượng khó quên.

Chân váy hoa, chân váy tulle xếp tầng chấm bi, chân váy maxi họa tiết ô vuông... chính là những thiết kế gợi nhắc tinh thần thời trang cổ điển đậm nét. Chúng được kết hợp theo phong cách hiện đại đầy trẻ trung và sáng tạo.

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển- Ảnh 1.

Chân váy maxi kẻ ô vuông với sự giao hòa của nhiều màu sắc đậm nhạt lặp lại với nhịp độ đều đặn. Cảm giác sành điệu, ấm áp và dẫn đầu xu hướng được khéo léo bày tỏ qua cách kết hợp với bốt da lộn và áo dệt kim dáng ôm

ẢNH: VALERIA KEI

Chân váy maxi, vẻ đẹp giao hòa giữa cổ điển và hiện đại

Mùa lạnh đặc trưng với các mẫu áo ôm dáng, cổ cao, tay dài và chúng chính là những món đồ hoàn hảo để mặc cùng chân váy dài họa tiết. Quý cô có thể bổ sung thêm giày bốt cổ thấp, áo khoác da, dây lưng và mũ có vành rộng để hoàn thiện bản phối cổ điển, ấm áp và mang đến cảm giác dễ chịu cả ngày dài.

Phong cách phối đồ trẻ trung hiện đại hơn chọn kết hợp áo sơ mi, áo vest, áo cách điệu ngắn tay, áo phông oversized... cùng chân váy dài chạm gót. Nhiều mẫu giày khác như Mary Janes, loafer, slingblack, xăng đan cao gót có thể kết hợp cùng các bản phối này.

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển- Ảnh 2.

Họa tiết Gingham trẻ trung hơn với kích cỡ các ô vuông được tăng lên trên phom váy chữ A dáng dài. Thiết kế họa tiết đẹp nhất khi phối cùng áo đơn sắc hoặc áo có chi tiết lặp lại họa tiết của chân váy

ẢNH: MAEVE

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển- Ảnh 3.

Áo sơ mi, áo polo dệt kim và chân váy kẻ là bản phối trẻ trung, hiện đại và năng động cho nàng diện đi học, đi làm

ẢNH: MAEVE

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển- Ảnh 4.

Phong cách sang trọng nổi bật với sự kết hợp của áo vest cách điệu và chân váy tulle xếp tầng điểm những chấm tròn nhỏ

ẢNH: SIXDO

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển- Ảnh 5.

Hóa nàng thơ mùa thu chỉ trong một tích tắc nhờ vào chiếc chân váy kiều diễm vạn người mê. Nữ tín đồ thời trang kết hợp chân váy phồng và áo phông in họa tiết lớn, giày mules, khăn và mũ cao bồi

ẢNH: WITHKRO

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển- Ảnh 6.

Vẻ đẹp retro cổ điển hiện hữu qua bảng màu trầm ấm, dịu dàng nhưng vững chãi. Sự kết hợp của nâu trầm, xám, nâu sô cô la và đen trên các chất vải dệt kim, vải dạ và cotton làm nên phong cách thời trang đặc sắc cho nàng

ẢNH: SIMPLE RETRO

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển- Ảnh 7.

Giày bốt da trơn láng, bốt da lộn làm tăng thêm nét cá tính cho các bản phối chân váy dài in họa tiết. Bên cạnh đó là các món phụ kiện và trang sức ánh vàng gold mang tính điểm nhấn hút ánh nhìn

ẢNH: TAINA

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển- Ảnh 8.

Khi kết hợp vải voan chiffon và da lộn/giả da, nàng sẽ cảm nhận rõ nét sự tương phản của chất liệu đến từ kết cấu dày - mỏng, xốp nhẹ - thô nhám...

ẢNH: LEA WEBER

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển- Ảnh 9.
Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển- Ảnh 10.

Chân váy họa tiết xếp ly mang nhiều màu sắc và phong cách độc đáo giúp tín đồ thời trang có thể chuyển đổi hình ảnh từ dịu dàng, lãng mạn sang cá tính hay sang chảnh, "cool ngầu"... một cách dễ dàng và nhanh chóng

ẢNH: LEA WEBER

