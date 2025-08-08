Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn

Trang phục mang âm hưởng lãng mạn không chỉ đơn thuần là một xu hướng thời trang, mà còn là cách để nàng truyền tải cá tính mềm mại. Mỗi mùa, những nhà thiết kế lại thổi hồn vào chất liệu, tạo nên những dáng váy duyên dáng với điểm nhấn là chi tiết bèo nhún, tay phồng hay họa tiết hoa nhí cổ điển, tất cả cùng hòa quyện tạo nên bản giao hưởng thời trang nhẹ nhàng và tinh tế.
Nét lãng mạn bừng sáng với váy hoa
Không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng đam mê phong cách lãng mạn là hình ảnh của những chiếc váy hoa nhí đậm chất thơ. Song Hye Kyo lựa chọn cho mình một chiếc váy họa tiết hoa sắc trắng nâu đầy tinh tế, nữ nghệ sĩ như lạc vào khu vườn mùa xuân đầy hương sắc.
Váy ren là hiện thân của lãng mạn
Có thể gọi váy ren là hiện thân cho sự lãng mạn và nét đẹp quyến rũ nhẹ nhàng, là món đồ mà bất cứ cô nàng nào cũng nên sở hữu cho tủ đồ của mình.
Thiết kế cổ chữ V cùng tay áo dài đem đến cảm giác chỉn chu nhưng không bị quá nghiêm túc. Nàng hậu cũng không quên tô điểm thêm cho bản phối với đôi bốt trắng dài hiện đại.
Váy bèo nhún tạo nét thướt tha
Khi nhắc đến thời trang lãng mạn không thể bỏ qua những chiếc váy bèo nhún, nơi vẻ đẹp được tạo nên từ từng đường gấp nếp uyển chuyển. Nhẹ nhàng thướt tha với thiết kế váy cổ yếm xẻ tà, điểm xuyết với những tầng lớp bèo nhún xếp chồng lên nhau tạo nên một diện mạo vô cùng tinh tế.
Thiết kế dáng suông thoải mái cùng tông màu be dễ mặc phù hợp cho mọi dáng người, kết hợp cùng khăn ren đội đầu và túi móc len sành điệu.
Váy xòe đem lại sự quý phái
Váy xòe là kiểu dáng đã gắn liền với hình ảnh phái đẹp qua nhiều thời kỳ, là sự pha trộn hoàn hảo của nét đẹp lãng mạn và sự quý phái của thời trang. Á hậu Nguyễn Tường San khéo léo diện lên mình chân váy dáng xòe với họa tiết thủy mặc cổ điển.
Trong thế giới xô bồ, một chút dịu dàng của phong cách lãng mạn chính là món quà thời trang dành cho tâm hồn, nơi được là chính mình, một cách đẹp đẽ và đầy chất thơ.