Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn

Trang phục mang âm hưởng lãng mạn không chỉ đơn thuần là một xu hướng thời trang, mà còn là cách để nàng truyền tải cá tính mềm mại. Mỗi mùa, những nhà thiết kế lại thổi hồn vào chất liệu, tạo nên những dáng váy duyên dáng với điểm nhấn là chi tiết bèo nhún, tay phồng hay họa tiết hoa nhí cổ điển, tất cả cùng hòa quyện tạo nên bản giao hưởng thời trang nhẹ nhàng và tinh tế.



Nét lãng mạn bừng sáng với váy hoa

Không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng đam mê phong cách lãng mạn là hình ảnh của những chiếc váy hoa nhí đậm chất thơ. Song Hye Kyo lựa chọn cho mình một chiếc váy họa tiết hoa sắc trắng nâu đầy tinh tế, nữ nghệ sĩ như lạc vào khu vườn mùa xuân đầy hương sắc.

Chất liệu voan mỏng tạo nên hình ảnh thướt tha cùng cách phối màu tinh tế khiến ta gợi nhớ đến hình ảnh của những thiếu nữ trẻ trung ẢNH: @KYO1122

Với các nàng yêu thích sự trẻ trung, lựa chọn một chiếc váy hoa ngắn phối cùng các phụ kiện như giày búp bê hay túi cói sẽ tạo ra một vẻ ngoài trong trẻo, thanh lịch mà vẫn nổi bật giữa đám đông ẢNH: @SARAM.CLOTHINGG

Váy ren là hiện thân của lãng mạn

Có thể gọi váy ren là hiện thân cho sự lãng mạn và nét đẹp quyến rũ nhẹ nhàng, là món đồ mà bất cứ cô nàng nào cũng nên sở hữu cho tủ đồ của mình.

Với những đường nét thêu tinh xảo, váy ren dáng đuôi cá mang đến cảm giác vừa kín đáo vừa gợi cảm, giúp tôn lên đường cong mềm mại của người mặc mà không cần phô trương ẢNH: @TIEMCUANHACAY

Á hậu Ngọc Hằng tinh tế và đầy phá cách khi lựa chọn một chiếc đầm ren trắng dáng lệch hiện đại ẢNH: @NGOCHANGLN

Thiết kế cổ chữ V cùng tay áo dài đem đến cảm giác chỉn chu nhưng không bị quá nghiêm túc. Nàng hậu cũng không quên tô điểm thêm cho bản phối với đôi bốt trắng dài hiện đại.



Váy bèo nhún tạo nét thướt tha

Khi nhắc đến thời trang lãng mạn không thể bỏ qua những chiếc váy bèo nhún, nơi vẻ đẹp được tạo nên từ từng đường gấp nếp uyển chuyển. Nhẹ nhàng thướt tha với thiết kế váy cổ yếm xẻ tà, điểm xuyết với những tầng lớp bèo nhún xếp chồng lên nhau tạo nên một diện mạo vô cùng tinh tế.

ẢNH: @KIRA.RENTWEAR

Thanh tao cùng mẫu váy maxi hai dây có phần bèo nhún bồng bềnh như từng đợt sóng nhỏ, làm nổi bật từng chuyển động của cơ thể người mặc ẢNH: @CHESE.WEAR

Thiết kế dáng suông thoải mái cùng tông màu be dễ mặc phù hợp cho mọi dáng người, kết hợp cùng khăn ren đội đầu và túi móc len sành điệu.



Váy xòe đem lại sự quý phái

Váy xòe là kiểu dáng đã gắn liền với hình ảnh phái đẹp qua nhiều thời kỳ, là sự pha trộn hoàn hảo của nét đẹp lãng mạn và sự quý phái của thời trang. Á hậu Nguyễn Tường San khéo léo diện lên mình chân váy dáng xòe với họa tiết thủy mặc cổ điển.

Phối cùng áo không tay cá tính, bản phối của cô nàng trông vừa truyền thống vừa hiện đại ẢNH: @NGUYEN.TUONGSAN

Sự lãng mạn ngọt ngào được thể hiện thông qua các thiết kế cổ vuông, tay bồng hay phần tùng váy xòe rộng bay bổng tạo nên vẻ đẹp đầy mê hoặc. Phối cùng trang sức ánh kim thích hợp cho bạn đến với những buổi tiệc sang trọng ẢNH: @TIELA

Trong thế giới xô bồ, một chút dịu dàng của phong cách lãng mạn chính là món quà thời trang dành cho tâm hồn, nơi được là chính mình, một cách đẹp đẽ và đầy chất thơ.