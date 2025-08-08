  • An Giang
Thời trang 24/7

Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
08/08/2025 16:00 GMT+7

Nếu gọi thế giới thời trang là bản ca muôn màu thì phong cách lãng mạn là một nốt nhạc bay bổng, là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn trở thành nàng thơ giữa cuộc sống hiện đại tất bật.

Trang phục mang âm hưởng lãng mạn không chỉ đơn thuần là một xu hướng thời trang, mà còn là cách để nàng truyền tải cá tính mềm mại. Mỗi mùa, những nhà thiết kế lại thổi hồn vào chất liệu, tạo nên những dáng váy duyên dáng với điểm nhấn là chi tiết bèo nhún, tay phồng hay họa tiết hoa nhí cổ điển, tất cả cùng hòa quyện tạo nên bản giao hưởng thời trang nhẹ nhàng và tinh tế.

Nét lãng mạn bừng sáng với váy hoa

Không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng đam mê phong cách lãng mạn là hình ảnh của những chiếc váy hoa nhí đậm chất thơ. Song Hye Kyo lựa chọn cho mình một chiếc váy họa tiết hoa sắc trắng nâu đầy tinh tế, nữ nghệ sĩ như lạc vào khu vườn mùa xuân đầy hương sắc. 

Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn- Ảnh 1.

Chất liệu voan mỏng tạo nên hình ảnh thướt tha cùng cách phối màu tinh tế khiến ta gợi nhớ đến hình ảnh của những thiếu nữ trẻ trung

ẢNH: @KYO1122

Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn- Ảnh 2.

Với các nàng yêu thích sự trẻ trung, lựa chọn một chiếc váy hoa ngắn phối cùng các phụ kiện như giày búp bê hay túi cói sẽ tạo ra một vẻ ngoài trong trẻo, thanh lịch mà vẫn nổi bật giữa đám đông

ẢNH: @SARAM.CLOTHINGG

Váy ren là hiện thân của lãng mạn

Có thể gọi váy ren là hiện thân cho sự lãng mạn và nét đẹp quyến rũ nhẹ nhàng, là món đồ mà bất cứ cô nàng nào cũng nên sở hữu cho tủ đồ của mình. 

Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn- Ảnh 3.

Với những đường nét thêu tinh xảo, váy ren dáng đuôi cá mang đến cảm giác vừa kín đáo vừa gợi cảm, giúp tôn lên đường cong mềm mại của người mặc mà không cần phô trương

ẢNH: @TIEMCUANHACAY

Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn- Ảnh 4.

Á hậu Ngọc Hằng tinh tế và đầy phá cách khi lựa chọn một chiếc đầm ren trắng dáng lệch hiện đại

ẢNH: @NGOCHANGLN

Thiết kế cổ chữ V cùng tay áo dài đem đến cảm giác chỉn chu nhưng không bị quá nghiêm túc. Nàng hậu cũng không quên tô điểm thêm cho bản phối với đôi bốt trắng dài hiện đại.

Váy bèo nhún tạo nét thướt tha

Khi nhắc đến thời trang lãng mạn không thể bỏ qua những chiếc váy bèo nhún, nơi vẻ đẹp được tạo nên từ từng đường gấp nếp uyển chuyển. Nhẹ nhàng thướt tha với thiết kế váy cổ yếm xẻ tà, điểm xuyết với những tầng lớp bèo nhún xếp chồng lên nhau tạo nên một diện mạo vô cùng tinh tế.

Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn- Ảnh 5.

ẢNH: @KIRA.RENTWEAR

Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn- Ảnh 6.

Thanh tao cùng mẫu váy maxi hai dây có phần bèo nhún bồng bềnh như từng đợt sóng nhỏ, làm nổi bật từng chuyển động của cơ thể người mặc

ẢNH: @CHESE.WEAR

Thiết kế dáng suông thoải mái cùng tông màu be dễ mặc phù hợp cho mọi dáng người, kết hợp cùng khăn ren đội đầu và túi móc len sành điệu.

Váy xòe đem lại sự quý phái

Váy xòe là kiểu dáng đã gắn liền với hình ảnh phái đẹp qua nhiều thời kỳ, là sự pha trộn hoàn hảo của nét đẹp lãng mạn và sự quý phái của thời trang. Á hậu Nguyễn Tường San khéo léo diện lên mình chân váy dáng xòe với họa tiết thủy mặc cổ điển.

Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn- Ảnh 7.

Phối cùng áo không tay cá tính, bản phối của cô nàng trông vừa truyền thống vừa hiện đại

ẢNH: @NGUYEN.TUONGSAN

Hóa nàng thơ với những 'bảo bối' tôn lên phong cách lãng mạn- Ảnh 8.

Sự lãng mạn ngọt ngào được thể hiện thông qua các thiết kế cổ vuông, tay bồng hay phần tùng váy xòe rộng bay bổng tạo nên vẻ đẹp đầy mê hoặc. Phối cùng trang sức ánh kim thích hợp cho bạn đến với những buổi tiệc sang trọng

ẢNH: @TIELA

Trong thế giới xô bồ, một chút dịu dàng của phong cách lãng mạn chính là món quà thời trang dành cho tâm hồn, nơi được là chính mình, một cách đẹp đẽ và đầy chất thơ.

