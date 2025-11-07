  • An Giang
Thời trang 24/7

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/11/2025 08:00 GMT+7

Váy sơ mi nên được xếp vào nhóm những món đồ thời trang không tuổi. Chúng vừa dễ mặc, dễ phối vừa là đáp án mặc đẹp cho mọi dáng người, mọi độ tuổi. Mùa này, tủ đồ của nàng được bổ sung thêm các thiết kế dáng dài có phần tay áo bị lược bỏ, tùng váy dáng chữ A, dáng suông thoáng rộng và nhẹ nhàng.

Váy sơ mi giúp mỗi cô gái đều có thể trở thành nàng thơ trong mọi khoảnh khắc từ đời thường đến sự kiện quan trọng. Vẻ ngoài tinh giản nhưng sang trọng từ kiểu váy liền thân có đặc trưng là phần cổ áo sơ mi luôn là minh chứng cho gu thời trang chất lượng của quý cô.

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi- Ảnh 1.

Xuống phố ngày thu thật dịu dàng cùng váy sơ mi cổ trắng không tay, giày cao gót, túi nhỏ cầm trên tay và sự kết hợp hài hòa của gam màu đỏ đô, trắng, đen

ẢNH: YV LE & CO

Hiện đại, trẻ trung cùng váy sơ mi không tay

Thiết kế váy không tay dáng suông xóa tan hình ảnh vốn quen thuộc của kiểu trang phục này, đặc biệt thuận tiện nếu nàng yêu thích phối đồ nhiều lớp. Tủ đồ mùa thu đông của nàng có thể bổ sung thêm các thiết kế lược bỏ phần tay áo, phối thêm chi tiết cổ áo khác màu, phần eo được hạ thấp mang đến sự thoải mái khi mặc đẹp. Điểm nhấn của trang phục đến từ hàng cúc áo khác màu, chi tiết túi áo hoặc nắp túi trang trí nổi bật giúp khắc họa rõ nét hình ảnh quý cô thành thị vừa trẻ trung, hiện đại vừa đầy cá tính. 

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi- Ảnh 2.

Đầm không tay màu trắng với phần tùng váy xếp ly làm tăng thêm hiệu ứng uyển chuyển, nhịp nhàng cho mỗi bước chân nàng khi chuyển động

ẢNH: YV LE & CO

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi- Ảnh 3.

Gam màu xanh baby blue kết hợp chất vải có bề mặt thô nhám nhưng mềm mịn độc đáo mang đến cho nàng ý tưởng mặc đẹp vừa sang trọng vừa giàu tính ứng dụng trong mùa thu đông 2025

ẢNH: SARTURDAY CLUB

Đầm sơ mi tối giản được lòng quý cô hiện đại

Là kiểu trang phục được mặc ở mọi nơi, mọi lúc, đầm sơ mi tối giản được lòng các tín đồ trẻ tuổi nhờ hình ảnh thanh lịch và sang trọng đặc trưng. Thiết kế được cân chỉnh qua nhiều năm tháng nên luôn mang đến cho quý cô diện mạo hài hòa, trang nhã và cũng vừa khéo trong việc tôn da, tôn dáng suốt cả bốn mùa.

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi- Ảnh 4.

Chất liệu vải cotton, kate trên đầm sơ mi đơn sắc đem đến hình ảnh tinh tế và tối giản. Các mẫu đầm sơ mi này phù hợp với quý cô yêu thích mặc đẹp trong những ngày thu nhiều nắng ấm, cho cô nàng yêu thích bản phối xếp lớp cùng nhiều món đồ khác như áo len cardigan, áo khoác măng tô...

ẢNH: GIGI

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi- Ảnh 5.

Làm mới hình ảnh quý cô công sở với thiết kế đầm liền cổ sơ mi màu be thanh lịch. Chi tiết thắt eo nhẹ nhàng tôn đường cong và tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng của nàng

ẢNH: IVY MODA

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi- Ảnh 6.

Váy sơ mi denim mang nét phóng khoáng đến cho tủ đồ mùa thu đông. Gam màu xanh chàm cổ điển được làm mới bằng phom dáng hiện đại qua các chi tiết cổ sơ mi, chiếc cúc mạ kim loại hình trái tim bạc hay đường chiết eo tinh tế

ẢNH: SOMEHOW

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi- Ảnh 7.

Váy sơ mi phom dáng baby doll dịu dàng, nữ tính và đáng yêu như chính nét tính cách của cô nàng mùa thu

ẢNH: RANDOMLIST

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi- Ảnh 8.

Váy sơ mi trên các chất vải dày dặn đứng dáng và giữ ấm nhẹ như vải kaki, vải tweed mỏng là lựa chọn mặc đẹp cho ngày trở gió hay trang phục cho các sự kiện, thảm đỏ, lễ hội ...

ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi- Ảnh 9.
Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi- Ảnh 10.

Tỏa sức cuốn hút từ vẻ đẹp bên ngoài và nội tâm bên trong khi nàng diện các thiết kế tối giản và ghi dấu phong cách ấn tượng. Gam màu xanh đen, màu nâu be, màu trắng ngà, màu xám ghi chính là những lựa chọn đáng để cân nhắc cho tủ đồ đa phong cách mùa này

ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG


váy sơ mi Đầm sơ mi Sơ mi Tối giản sang trọng

