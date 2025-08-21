Họa tiết chấm bi đang được các sao châu Á ưa chuộng mùa này

Có một xu hướng mới đáng yêu đang thu hút sự chú ý trong mùa này - họa tiết chấm bi bất ngờ quay trở lại vào năm 2025. Và những ngôi sao châu Á đã không ngần ngại bắt kịp xu hướng này.
Họa tiết duyên dáng này mang đến nét hoài cổ và vui nhộn cho những kiểu dáng quen thuộc, và có thể dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên những người theo phong cách tối giản, cá tính có thể ngần ngại đón nhận sự tinh nghịch của họa tiết chấm bi - được coi như ranh giới giữa sự dễ thương cổ điển.
Retro chic với họa tiết chấm bi
Chấm bi trên nền lụa, đặc biệt khi kết hợp với những thiết kế cổ điển, tạo nên vẻ quyến rũ, tinh tế của thời kỳ sau này.
Phong cách tối giản
Dù táo bạo và nổi bật, họa tiết chấm bi vẫn có thể là người bạn thân thiết của những người hướng nội.
Đây không phải là lần đầu tiên họa tiết chấm bi xuất hiện vào đầu mùa thu cuối mùa hè. Năm ngoái, các thương hiệu như Stella McCartney, Dolce & Gabbana và Maison Margiela đều đã đưa họa tiết này vào bộ sưu tập mùa hè thu của họ. Họa tiết chấm bi mang một nét cổ điển, mát mẻ, khiến chúng trở thành xu hướng chủ đạo vượt thời gian, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và sàn diễn thời trang - nhưng lần này, chúng có thể sẽ vẫn giữ được vị thế độc đáo của mình.