  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Họa tiết chấm bi đang được các sao châu Á ưa chuộng mùa này

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/08/2025 21:00 GMT+7

Những ngôi sao châu Á đang tận hưởng phong cách retro sang trọng của họa tiết chấm bi trong những ngày cuối hè đầu thu này.

Có một xu hướng mới đáng yêu đang thu hút sự chú ý trong mùa này - họa tiết chấm bi bất ngờ quay trở lại vào năm 2025. Và những ngôi sao châu Á đã không ngần ngại bắt kịp xu hướng này. 

Người nổi tiếng châu Á diện họa tiết chấm bi mùa này - Ảnh 4.

Họa tiết chấm bi là xu hướng mới quyến rũ nhất mùa hè thu năm 2025. Ngôi sao Thái Lan Tu Tontawan thư giãn trên du thuyền với chiếc áo cổ yếm chấm bi

ẢNH: @TONTAWAN

Người nổi tiếng châu Á diện họa tiết chấm bi mùa này - Ảnh 2.

Jihyo của Twice đã tạo nên một điểm nhấn bất ngờ cho chiếc áo tương tự bằng cách phối nó với áo thun trắng ngắn

ẢNH: @_ZYOZYO

Người nổi tiếng châu Á diện họa tiết chấm bi mùa này - Ảnh 3.

Prim Chanikarn diện áo sơ mi và quần shorts chấm bi khi đi dạo phố

ẢNH: @PRIMIILY

Họa tiết duyên dáng này mang đến nét hoài cổ và vui nhộn cho những kiểu dáng quen thuộc, và có thể dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên những người theo phong cách tối giản, cá tính có thể ngần ngại đón nhận sự tinh nghịch của họa tiết chấm bi  - được coi như ranh giới giữa sự dễ thương cổ điển. 

Retro chic với họa tiết chấm bi

Người nổi tiếng châu Á diện họa tiết chấm bi mùa này - Ảnh 5.

Nữ diễn viên Thái Lan Baipor Thitiya nổi bật với mái tóc gợn sóng Hollywood cổ điển và son môi đỏ tươi trong chiếc đầm ngắn chấm bi trẻ trung, gợi cảm

ẢNH: @BBAIPORUARY

Chấm bi trên nền lụa, đặc biệt khi kết hợp với những thiết kế cổ điển, tạo nên vẻ quyến rũ, tinh tế của thời kỳ sau này. 

Phong cách tối giản

Dù táo bạo và nổi bật, họa tiết chấm bi vẫn có thể là người bạn thân thiết của những người hướng nội.

Người nổi tiếng châu Á diện họa tiết chấm bi mùa này - Ảnh 6.

Nữ diễn viên Park So-dam toát lên vẻ sang trọng của một thủ thư với bộ trang phục tông màu xám và đen

ẢNH: @IMSODAMN

Người nổi tiếng châu Á diện họa tiết chấm bi mùa này - Ảnh 7.

Trong khi View Benyapa lại toát lên vẻ tối giản với áo phông Aimer oversized, sơ vin kiểu Pháp bên trong chân váy maxi chấm bi đen trắng

ẢNH: @VIEW.BENYAPA

Người nổi tiếng châu Á diện họa tiết chấm bi mùa này - Ảnh 8.

Nữ diễn viên Thái Lan Love Pattranite cũng mang đến phong cách riêng với chân váy ren và áo sơ mi cài nút nhún bèo tinh tế

ẢNH: @LOVERRUKK

Đây không phải là lần đầu tiên họa tiết chấm bi xuất hiện vào đầu mùa thu cuối mùa hè. Năm ngoái, các thương hiệu như Stella McCartney, Dolce & Gabbana và Maison Margiela đều đã đưa họa tiết này vào bộ sưu tập mùa hè thu của họ. Họa tiết chấm bi mang một nét cổ điển, mát mẻ, khiến chúng trở thành xu hướng chủ đạo vượt thời gian, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và sàn diễn thời trang - nhưng lần này, chúng có thể sẽ vẫn giữ được vị thế độc đáo của mình. 

họa tiết chấm bi xu hướng Họa tiết sao châu á phong cách retro

Bài viết khác

Họa tiết chấm bi trẻ trung, bí quyết giúp nàng 'ăn gian' tuổi hiệu quả

Họa tiết chấm bi trẻ trung, bí quyết giúp nàng 'ăn gian' tuổi hiệu quả

Túi xách màu hồng tôn lên nét nữ tính dịu dàng

Túi xách màu hồng tôn lên nét nữ tính dịu dàng

Phong cách nàng thơ dịu dàng với váy hoa nhí

Phong cách nàng thơ dịu dàng với váy hoa nhí

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế

Váy sơ mi tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Váy sơ mi tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Váy suông nhẹ mát, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch cho mùa thu

Váy suông nhẹ mát, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch cho mùa thu

Nàng sẽ chọn girly hay preppy cho diện mạo trẻ trung?

Nàng sẽ chọn girly hay preppy cho diện mạo trẻ trung?

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top