Họa tiết chấm bi đang được các sao châu Á ưa chuộng mùa này

Có một xu hướng mới đáng yêu đang thu hút sự chú ý trong mùa này - họa tiết chấm bi bất ngờ quay trở lại vào năm 2025. Và những ngôi sao châu Á đã không ngần ngại bắt kịp xu hướng này.

Họa tiết chấm bi là xu hướng mới quyến rũ nhất mùa hè thu năm 2025. Ngôi sao Thái Lan Tu Tontawan thư giãn trên du thuyền với chiếc áo cổ yếm chấm bi ẢNH: @TONTAWAN

Jihyo của Twice đã tạo nên một điểm nhấn bất ngờ cho chiếc áo tương tự bằng cách phối nó với áo thun trắng ngắn ẢNH: @_ZYOZYO

Prim Chanikarn diện áo sơ mi và quần shorts chấm bi khi đi dạo phố ẢNH: @PRIMIILY

Họa tiết duyên dáng này mang đến nét hoài cổ và vui nhộn cho những kiểu dáng quen thuộc, và có thể dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên những người theo phong cách tối giản, cá tính có thể ngần ngại đón nhận sự tinh nghịch của họa tiết chấm bi - được coi như ranh giới giữa sự dễ thương cổ điển.



Retro chic với họa tiết chấm bi

Nữ diễn viên Thái Lan Baipor Thitiya nổi bật với mái tóc gợn sóng Hollywood cổ điển và son môi đỏ tươi trong chiếc đầm ngắn chấm bi trẻ trung, gợi cảm ẢNH: @BBAIPORUARY

Chấm bi trên nền lụa, đặc biệt khi kết hợp với những thiết kế cổ điển, tạo nên vẻ quyến rũ, tinh tế của thời kỳ sau này.



Phong cách tối giản

Dù táo bạo và nổi bật, họa tiết chấm bi vẫn có thể là người bạn thân thiết của những người hướng nội.

Nữ diễn viên Park So-dam toát lên vẻ sang trọng của một thủ thư với bộ trang phục tông màu xám và đen ẢNH: @IMSODAMN

Trong khi View Benyapa lại toát lên vẻ tối giản với áo phông Aimer oversized, sơ vin kiểu Pháp bên trong chân váy maxi chấm bi đen trắng ẢNH: @VIEW.BENYAPA

Nữ diễn viên Thái Lan Love Pattranite cũng mang đến phong cách riêng với chân váy ren và áo sơ mi cài nút nhún bèo tinh tế ẢNH: @LOVERRUKK

Đây không phải là lần đầu tiên họa tiết chấm bi xuất hiện vào đầu mùa thu cuối mùa hè. Năm ngoái, các thương hiệu như Stella McCartney, Dolce & Gabbana và Maison Margiela đều đã đưa họa tiết này vào bộ sưu tập mùa hè thu của họ. Họa tiết chấm bi mang một nét cổ điển, mát mẻ, khiến chúng trở thành xu hướng chủ đạo vượt thời gian, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và sàn diễn thời trang - nhưng lần này, chúng có thể sẽ vẫn giữ được vị thế độc đáo của mình.