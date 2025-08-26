Họa tiết chấm bi trở lại - hoài cổ mà vẫn 'trendy' hết nấc

Từ thập niên 1950, hình ảnh những chiếc váy midi chấm bi của minh tinh Hollywood đã khắc sâu vào ký ức về sự nữ tính, lãng mạn. Trải qua nhiều thập kỷ, họa tiết chấm bi (polka dot) vẫn liên tục được tái sinh trong các bộ sưu tập của Dior, Dolce & Gabbana hay Miu Miu… như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của một kiểu họa tiết tưởng chừng giản dị nhưng lại có sắc thái đa dạng.

Những thiết kế chấm bi dù là đầm dài, váy ngắn, sơ mi hay kể cả là phụ kiện đều mang đến những hơi thở gợi nhắc về phong cách retro - rất nữ tính và cuốn hút, đồng thời mang dấu ấn riêng đầy cá tính ẢNH: LÊ HOUSE

Họa tiết chấm bi và sự hoài cổ trong dòng chảy thời trang đương đại

Xu hướng hiện đại chứng kiến sự "giao thoa" giữa hoài cổ và đương đại, nơi polka dot trở thành chất liệu sáng tạo được khai thác linh hoạt. Ở mảng công sở, sơ mi hoặc váy bút chì chấm bi nhỏ tạo nên sự thanh lịch có điểm nhấn, tránh sự đơn điệu vốn có của trang phục công sở. Với phong cách đường phố, crop top hoặc quần ống loe phủ chấm bi mang đến sự trẻ trung, phóng khoáng; trong khi blazer hoặc phụ kiện khăn lụa chấm bi lại đủ sức thổi làn gió retro vào những set đồ tối giản.

Sự kết hợp cùng phụ kiện hiện đại như sneakers, mini bag hay trang sức tối giản càng khiến họa tiết chấm bi thoát khỏi giới hạn "hoài cổ" để trở thành lựa chọn mang tính xu hướng.

Họa tiết chấm bi kinh điển trong các bản phối và thể hiện luôn gợi nhắc nét retro cổ điển nhưng vẫn đảm bảo "bắt trọn" tinh thần thời trang hiện đại cho các tín đồ trẻ tuổi ẢNH: ĐÀO THẾ VŨ

Những mẫu đầm liền chấm bi trong các thiết kế tối giản và gam màu cơ bản đã tạo nên phong cách thanh lịch vượt thời gian ẢNH: JASMINE DES

Họa tiết chấm bi đa dạng và thú vị

Tại Việt Nam, nhiều thương hiệu đã đưa họa tiết chấm bi trở lại trong các bộ sưu tập dành cho mùa thu. Những thiết kế váy dài, áo blouse hay đầm cocktail chấm bi không chỉ gợi nhắc tinh thần retro mà còn phù hợp với nhu cầu ứng dụng thực tế, đặc biệt trong các buổi chụp ảnh kỷ niệm hay dịp du lịch. Đây cũng chính là sự cộng hưởng giữa dòng chảy thời trang quốc tế và gu thẩm mỹ bản địa đang ngày một tinh tế hơn.

Điểm đáng chú ý là sự biến tấu màu sắc. Nếu như trước đây chấm bi gắn liền với hai tông đen - trắng cổ điển, thì hiện nay gam pastel, đỏ rượu, vàng đất hay xanh navy đang được nhiều thương hiệu khai thác, giúp họa tiết này trở nên đa diện và gần gũi với nhiều cá tính thời trang ẢNH: NGUYỄN LONG

Không chỉ thế, các "biến tấu" của họa tiết chấm bi còn thể hiện ở các phụ kiện và cách thức trang trí, đính kết nổi, điều đó tạo nên sự đa dạng, thú vị cho kiểu trang trí hoài cổ này.

Thực tế, trong các xu hướng thời trang thu 2025, polka dot không chỉ là một họa tiết trang trí mà đã trở thành "ngôn ngữ thời trang" giàu biểu tượng, đang được đưa trở lại, trong những "diện mạo" thú vị. Nó cho phép người mặc vừa lưu giữ vẻ đẹp cổ điển, vừa thể hiện sự sáng tạo cá nhân trong cách phối hợp. Chính khả năng dung hòa ấy khiến họa tiết chấm bi tiếp tục là lựa chọn được săn đón, đặc biệt khi giới trẻ ngày càng tìm kiếm những phong cách gắn kết giữa quá khứ và hiện tại.