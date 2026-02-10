Họa tiết chevron, điểm nhấn hình học cho vẻ ngoài khác biệt

Xuất hiện từ lâu trong nghệ thuật và kiến trúc, họa tiết chevron đã vượt khỏi ranh giới của những đường kẻ hình học đơn thuần để trở thành nguồn cảm hứng đầy sáng tạo trong thời trang nữ.
Họa tiết chevron là dạng hoa văn hình học gồm những đường gấp khúc liên tiếp, sắp xếp theo hình chữ V đều đặn.
Áo polo họa tiết gấp khúc gây chú ý với bảng màu nóng nổi bật, chiếc áo với phom dáng ôm gọn, cổ bẻ mang hơi hướng cổ điển. Các mảng màu đỏ, trắng được sắp xếp theo hình chữ V tạo hiệu ứng nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Kết hợp cùng quần ống đứng cạp cao có họa tiết đồ họa tạo nét độc đáo. Nhấn nhá bằng đôi xăng đan cao gót màu cam và túi mini đỏ thu hút mọi ánh nhìn
ẢNH: @KLINHND
Với những ai yêu phong cách cổ điển pha nét hiện đại, họa tiết chevron gam màu trầm là lựa chọn đáng chú ý. Họa tiết nằm trên chiếc váy midi phom xòe nhẹ tạo độ rủ tự nhiên, cổ sơ mi và hàng nút chạy dọc thân váy mang lại cảm giác chỉn chu, trong khi tay dài tăng vẻ thanh lịch. Các đường zig zag phối giữa tông nâu, caramel và be gợi nét hoài cổ nhưng vẫn phù hợp với phong cách hiện nay
ẢNH: BIBA
Với những ai yêu thích phong thái nền nã, váy sơ mi họa tiết chevron gam sáng là lựa chọn đáng chú ý. Thiết kế phom xòe nhẹ tạo độ rủ tự nhiên, các đường zig zag được phối giữa tông xanh, trắng và xám, gợi nét hoài cổ nhưng vẫn phù hợp với xu hướng hiện nay. Bố cục họa tiết được sắp xếp gọn gàng trên nền vải mềm, tạo cảm giác thanh lịch. Khi kết hợp cùng giày cao gót đơn giản và túi xách tông trầm, tổng thể mang đến vẻ ngoài trang nhã
ẢNH: @SONAMKAPOOR
Nếu muốn làm mới phong cách với họa tiết chevron, chân váy dáng xòe là gợi ý đáng cân nhắc. Chân váy nổi bật với họa tiết zig zag phối giữa các tông xám, be và trắng. Thiết kế xếp ly tạo độ rủ nhẹ nhàng, kết hợp cùng áo tay ngắn vàng nhạt với hàng cúc chạy dọc và phần gấu bo nhẹ mang đến sự tươi tắn
ẢNH: FIONA
Vào những ngày hè, họa tiết chevron với bảng màu tươi sáng trở thành lựa chọn lý tưởng để tạo nên diện mạo nổi bật. Chiếc váy dài vừa phải với họa tiết tông cam, vàng và trắng, thiết kế cổ sơ mi kết hợp cùng mũ cói rộng vành phù hợp cho những chuyến đi du lịch
ẢNH: @LILO_ONLINEESHOPP
Khi thời tiết chuyển mình sang những ngày mát mẻ, váy len họa tiết chevron trở thành điểm nhấn nổi bật. Tông đỏ - trắng đan xen tạo nên hiệu ứng thị giác bắt mắt, phần cổ áo có chi tiết dây thắt nhỏ mang lại nét nữ tính, trong khi dáng váy dài giúp giữ ấm mà vẫn đảm bảo sự duyên dáng
ẢNH: @SUMMER_VIBES_BYEURO
Những thiết kế đen trắng luôn mang đến sức hút riêng, và khi kết hợp cùng họa tiết chevron, hiệu ứng thị giác càng trở nên ấn tượng. Chiếc váy với các đường zig zag đan xen, cổ chữ V tạo cảm giác thanh thoát cho phần thân trên. Phần eo được nhấn nhẹ kết hợp chân váy xòe vừa phải giúp cân đối tỷ lệ cơ thể
ẢNH: SINCERELY BETTY
Áo dệt kim họa tiết chevron kết hợp cùng blazer dáng suông và quần trắng cạp cao mang đến hình ảnh gọn gàng. Áo dệt kim cổ bẻ dáng crop top với các đường zig zag gam pastel nhẹ nhàng, trong khi áo blazer đen khoác ngoài phom rộng mang lại nét chuyên nghiệp cho người mặc
ẢNH: @ROSES_ARE_ROSIE
