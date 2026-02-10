Họa tiết chevron, điểm nhấn hình học cho vẻ ngoài khác biệt

Với những ai yêu thích phong thái nền nã, váy sơ mi họa tiết chevron gam sáng là lựa chọn đáng chú ý. Thiết kế phom xòe nhẹ tạo độ rủ tự nhiên, các đường zig zag được phối giữa tông xanh, trắng và xám, gợi nét hoài cổ nhưng vẫn phù hợp với xu hướng hiện nay. Bố cục họa tiết được sắp xếp gọn gàng trên nền vải mềm, tạo cảm giác thanh lịch. Khi kết hợp cùng giày cao gót đơn giản và túi xách tông trầm, tổng thể mang đến vẻ ngoài trang nhã