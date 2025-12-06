Họa tiết cổ điển 'tái xuất', bí quyết làm nên bản phối đẹp nhất mùa

Trang phục mang họa tiết cổ điển chính là bí quyết để nàng có thể làm nên những bản phối sinh động, đẹp mắt và mang tính dẫn dắt xu hướng. Họa tiết kẻ ca rô mang nét retro, trẻ hóa cùng họa tiết chấm bi nữ tính hay họa tiết hình học trên các thiết kế áo len, áo dệt kim... mang đến làn gió mới cho tủ đồ đông 2025.
Kẻ ca rô - 'nữ hoàng' họa tiết mùa đông 2025
Trải dài từ sơ mi đến chân váy, từ áo khoác dạ, tweed đến các mẫu áo phao, áo khoác thể thao, blazer hay đầm liền... họa tiết kẻ ca rô được biến hóa đa sắc, kỳ ảo với muôn vàn màu sắc và phong cách khác nhau.
Một trong số các lý do khiến họa tiết kẻ ca rô có thể tái xuất mạnh mẽ trong mùa cuối năm là vì tiết trời chuyển lạnh. Họa tiết này kết hợp hoàn hảo với trang phục màu trung tính đồng thời tạo nên cảm giác sang trọng cổ điển đặc trưng. Chân váy ca rô, áo khoác kẻ sọc có thể mặc cùng mọi bản phối từ casual đến dự tiệc, từ công sở đến đường phố.
Mỗi bản vẽ họa tiết lại được gửi gắm một tinh thần chủ đạo - sự điềm tĩnh chững chạc, sự nổi bật sang trọng hay vẻ tinh giản cổ điển... Tất cả đều dễ dàng biến hóa, ứng dụng cho nhiều gu thời trang
ẢNH: MAEVE, KHAU BY CQ
Họa tiết cổ điển - sự trẻ hóa ngoạn mục của chấm bi
Hoàn toàn thoát khỏi cảm giác "bánh bèo" của các bản in họa tiết chấm bi xưa cũ, kiểu họa tiết trứ danh này có sự trở lại hoàn toàn mới mẻ, đẹp xuất sắc dưới mọi màu sắc, phom dáng và góc nhìn. Những chấm tròn nhỏ vừa vặn với thiết kế chân váy và áo babydoll mang phong cách street wear, váy suông chấm bi kết hợp tông đen và nâu đỏ đầy mềm mại và quyến rũ.