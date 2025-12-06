Họa tiết cổ điển 'tái xuất', bí quyết làm nên bản phối đẹp nhất mùa

Trang phục mang họa tiết cổ điển chính là bí quyết để nàng có thể làm nên những bản phối sinh động, đẹp mắt và mang tính dẫn dắt xu hướng. Họa tiết kẻ ca rô mang nét retro, trẻ hóa cùng họa tiết chấm bi nữ tính hay họa tiết hình học trên các thiết kế áo len, áo dệt kim... mang đến làn gió mới cho tủ đồ đông 2025.

Nét riêng trên mỗi bản vẽ họa tiết kẻ ca rô được phân định bằng tông màu chủ đạo, màu nền, cách thức các đường kẻ dọc - ngang đan xen tạo nên vô số kiểu hình khối ẢNH: MAEVE

Kẻ ca rô - 'nữ hoàng' họa tiết mùa đông 2025

Trải dài từ sơ mi đến chân váy, từ áo khoác dạ, tweed đến các mẫu áo phao, áo khoác thể thao, blazer hay đầm liền... họa tiết kẻ ca rô được biến hóa đa sắc, kỳ ảo với muôn vàn màu sắc và phong cách khác nhau.

Một trong số các lý do khiến họa tiết kẻ ca rô có thể tái xuất mạnh mẽ trong mùa cuối năm là vì tiết trời chuyển lạnh. Họa tiết này kết hợp hoàn hảo với trang phục màu trung tính đồng thời tạo nên cảm giác sang trọng cổ điển đặc trưng. Chân váy ca rô, áo khoác kẻ sọc có thể mặc cùng mọi bản phối từ casual đến dự tiệc, từ công sở đến đường phố.

Họa tiết kẻ ô vuông cỡ lớn đan xen cùng bảng màu tông xanh nhiều sắc độ làm nên dấu ấn đáng nhớ cho bản phối mùa đông ẢNH: ORIM CHANIKARN

Blazer kẻ ô gợi nhắc tinh thần của thời trang cổ điển, vẻ thanh lịch và sang trọng vượt thời gian này có thể kết hợp cùng mọi bản phối đơn sắc, đặc biệt là phối cùng các trang phục mang tông trung tính ẢNH: KHAU BY CQ

Không giống kiểu chân váy nữ sinh đặc trưng của các cô gái Hàn, Nhật, chân váy kẻ ca rô của thương hiệu Việt kết hợp nhiều yếu tố sáng tạo - từ phần vạt đắp đến độ dài midi, từ cấu trúc bất đối xứng đến cách phối cùng áo kiểu dáng rộng thoải mái ẢNH: KHAU BY CQ

Mỗi bản vẽ họa tiết lại được gửi gắm một tinh thần chủ đạo - sự điềm tĩnh chững chạc, sự nổi bật sang trọng hay vẻ tinh giản cổ điển... Tất cả đều dễ dàng biến hóa, ứng dụng cho nhiều gu thời trang ẢNH: MAEVE, KHAU BY CQ

Áo khoác chần bông/áo khoác dạ kẻ sọc màu tím đỏ matching với chân váy da và áo polo dệt kim - bản phối street wear sành điệu này là để dành cho cô nàng cá tính ẢNH: ROUTINE

Họa tiết cổ điển - sự trẻ hóa ngoạn mục của chấm bi

Họa tiết chấm bi của trang phục kết hợp cùng họa tiết trái thanh long trên khăn lụa, bản phối có điểm nhấn là đôi găng tay đỏ nổi bật và kiêu hãnh ẢNH: CAO STU

Hoàn toàn thoát khỏi cảm giác "bánh bèo" của các bản in họa tiết chấm bi xưa cũ, kiểu họa tiết trứ danh này có sự trở lại hoàn toàn mới mẻ, đẹp xuất sắc dưới mọi màu sắc, phom dáng và góc nhìn. Những chấm tròn nhỏ vừa vặn với thiết kế chân váy và áo babydoll mang phong cách street wear, váy suông chấm bi kết hợp tông đen và nâu đỏ đầy mềm mại và quyến rũ.

Đánh tan cảm giác "bánh bèo" vốn có về chấm bi, mẫu váy mini này là gợi ý mặc sang và xinh cho các buổi hẹn hò, những bữa tiệc cuối năm đang cận kề ẢNH: MAUVE





Tạo nên dấu ấn riêng với họa tiết hình học