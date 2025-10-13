Hoàng Thùy dát vàng, hóa nữ thần tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải

Bộ sưu tập của nhà thiết kế (NTK) Thanh Hương Bùi do Hoàng Thùy diễn vedette được lấy cảm hứng từ nghệ thuật trúc chỉ và làm giấy truyền thống, là tuyên ngôn thời trang tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt với giấy dó, sơn mài và thêu tay tinh xảo. Với tông màu chủ đạo vàng - đỏ - đen, bộ sưu tập (BST) không chỉ thể hiện vẻ đẹp quyền lực, sang trọng của người phụ nữ mà còn mang thông điệp về sự thịnh vượng, nhiệt huyết và bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.

Mỗi bước đi của Hoàng Thùy như một bức tượng vàng sống động, vừa quyến rũ, vừa chứa đựng sức mạnh và bản lĩnh của người phụ nữ Việt hiện đại ẢNH: NTKCC

NTK Thanh Hương Bùi mang BST Manifeste đến với Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2026 ẢNH: NTKCC

Với Thanh Hương Bùi, Manifeste không đơn thuần là một BST quần áo mà đây còn là màn trình diễn nghệ thuật đưa khán giả vào hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua dòng chảy thời gian. "Đó là câu chuyện về sự hồi sinh của những giá trị truyền thống, từ cội nguồn mộc mạc đến một tương lai rực rỡ và lộng lẫy", NTK chia sẻ.

Bên cạnh tính nghệ thuật, Manifeste còn mang thông điệp sâu sắc về thời trang bền vững và tinh thần thủ công Việt. Những chất liệu thân thiện môi trường như tre, sợi tự nhiên, cùng kỹ thuật kéo sợi thủ công được Thanh Hương Bùi khéo léo đưa vào từng thiết kế, vừa tôn vinh tay nghề người thợ Việt, vừa thể hiện sự tinh tế trong thẩm mỹ đương đại.

Hoàng Thùy diễn vedette cho BST của NTK Thanh Hương Bùi

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023 - Lê Hoàng Phương mở màn BST Manifeste cùng bộ trang phục vô cùng ấn tượng ẢNH: NTKCC

Bên cạnh tính nghệ thuật, BST còn mang thông điệp sâu sắc về thời trang bền vững và tinh thần thủ công Việt ẢNH: NTKCC

Những chất liệu thân thiện môi trường như tre, sợi tự nhiên, cùng kỹ thuật kéo sợi thủ công được NTK khéo léo đưa vào từng thiết kế, vừa tôn vinh tay nghề người thợ Việt, vừa thể hiện sự tinh tế trong thẩm mỹ đương đại ẢNH: NTKCC

Sử dụng gam màu chủ đạo vàng, đỏ và đen không chỉ thể hiện vẻ kiêu sa của người phụ nữ mà còn mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, nhiệt huyết và chiều sâu văn hóa vươn tầm quốc tế ẢNH: NTKCC

Mỗi chi tiết cầu kỳ, tỉ mỉ là một lời khẳng định về tài năng và sự kiên trì của người thợ thủ công, đưa giá trị của họ lên một tầm cao mới, hòa quyện giữa truyền thống và tinh thần hiện đại ẢNH: NTKCC

Vedette Hoàng Thùy hóa thân thành “bản tuyên ngôn sống”. Trong BST Manifeste, người đẹp phải đứng suốt một tiếng để dát vàng lên cơ thể trước khi khoác lên mình bộ trang phục được tạo hình trên phom kẽm đàn hồi, kết hợp hàng trăm bông hoa 3D cắt thủ công ẢNH: NTKCC