Hoàng Thùy dát vàng, hóa nữ thần tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải

Chiều 13.10, tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải xuân hè 2026 - Shanghai Fashion Week Spring/Summer 2026 (SFW SS26), Hoàng Thùy xuất hiện đầy cuốn hút trong bộ sưu tập Manifeste của nhà thiết kế Thanh Hương Bùi, mang đậm dấu ấn bản sắc Việt giữa kinh đô thời trang châu Á.
Chia sẻ bài viết
Bộ sưu tập của nhà thiết kế (NTK) Thanh Hương Bùi do Hoàng Thùy diễn vedette được lấy cảm hứng từ nghệ thuật trúc chỉ và làm giấy truyền thống, là tuyên ngôn thời trang tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt với giấy dó, sơn mài và thêu tay tinh xảo. Với tông màu chủ đạo vàng - đỏ - đen, bộ sưu tập (BST) không chỉ thể hiện vẻ đẹp quyền lực, sang trọng của người phụ nữ mà còn mang thông điệp về sự thịnh vượng, nhiệt huyết và bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.
Với Thanh Hương Bùi, Manifeste không đơn thuần là một BST quần áo mà đây còn là màn trình diễn nghệ thuật đưa khán giả vào hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua dòng chảy thời gian. "Đó là câu chuyện về sự hồi sinh của những giá trị truyền thống, từ cội nguồn mộc mạc đến một tương lai rực rỡ và lộng lẫy", NTK chia sẻ.
Bên cạnh tính nghệ thuật, Manifeste còn mang thông điệp sâu sắc về thời trang bền vững và tinh thần thủ công Việt. Những chất liệu thân thiện môi trường như tre, sợi tự nhiên, cùng kỹ thuật kéo sợi thủ công được Thanh Hương Bùi khéo léo đưa vào từng thiết kế, vừa tôn vinh tay nghề người thợ Việt, vừa thể hiện sự tinh tế trong thẩm mỹ đương đại.
Hoàng Thùy diễn vedette cho BST của NTK Thanh Hương Bùi