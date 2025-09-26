Hoàng Thùy diễn Tuần lễ thời trang Thượng Hải?

NTK Thanh Hương Bùi cùng Lê Hoàng Phương, Võ Hoàng Yến và Hoàng Thùy trong bộ ảnh mới Ảnh: NVCC

Ngay sau khi nhà thiết kế (NTK) Thanh Hương Bùi xác nhận sẽ mang bộ sưu tập Manifeste đến Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2026 (Shanghai Fashion Week SS26), cộng đồng mạng lập tức xôn xao gọi tên Hoàng Thùy. Nhiều khán giả kỳ vọng Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sẽ tái hợp cùng NTK, tạo nên dấu ấn quốc tế rực rỡ như ở bộ sưu tập This Summer năm 2025.

Hoàng Thùy, Võ Hoàng Yến hay Lê Hoàng Phương sẽ diễn trong BST Manifeste của NTK Thanh Hương Bùi

Trong bộ ảnh giới thiệu Manifeste vừa công bố, Thanh Hương Bùi bất ngờ quy tụ cả ba gương mặt đình đám của làng mẫu Việt: Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy và Lê Hoàng Phương. Bộ ba từng góp phần làm nên thành công của các BST Rose of the Dawn, This Summer và Éclat. Việc họ cùng xuất hiện lần này khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu cả ba sẽ đồng hành tại Thượng Hải, hay Thanh Hương Bùi chỉ chọn một người được lựa chọn trình diễn?

(Từ trái qua) Lê Hoàng Phương, Võ Hoàng Yến và Hoàng Thuỳ trong bộ ảnh giới thiệu BST Manifeste vừa công bố Ảnh: NVCC

Theo NTK Thanh Hương Bùi, sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và khả năng nắm bắt tinh thần sáng tạo của "tam Hoàng làng mẫu" đã giúp ê-kíp nhanh chóng hoàn thiện bộ ảnh. "Tôi kỳ vọng sự kết hợp này sẽ tạo nên dấu ấn đặc biệt trước khi Manifeste được giới thiệu với khán giả quốc tế", cô chia sẻ.

Vì vậy, gương mặt sẽ đồng hành cùng NTK Thanh Hương Bùi tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2026 vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, nữ nhà thiết kế bày tỏ kỳ vọng cả ba gương mặt đình đám của làng mẫu sẽ cùng xuất hiện, góp phần tạo nên thành công cho bộ sưu tập lần này.

Tuần lễ thời trang Thượng Hải là một trong những sự kiện danh giá nhất châu Á, quy tụ các nhà mốt hàng đầu toàn cầu. Để góp mặt, thương hiệu phải vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe về sáng tạo, chất lượng và câu chuyện thương hiệu. Việc Thanh Hương Bùi có mặt trong lịch diễn ngày 14.10 tới được xem là bước ngoặt, đánh dấu sải bước đầu tiên của cô ra thế giới, đồng thời khẳng định vị thế thời trang Việt trên bản đồ quốc tế.

Sự xuất hiện của ba cái tên đình đám của làng mẫu Việt trong Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2026 vẫn còn là một ẩn số Ảnh: NVCC

NTK cho biết Manifeste không chỉ là bộ sưu tập mà còn là "một bản tuyên ngôn nghệ thuật", tái hiện hành trình hồi sinh của các giá trị truyền thống Việt Nam qua dòng chảy thời gian. Từ mộc mạc cội nguồn đến tương lai rực rỡ. Sau Thượng Hải, cô cùng ê-kíp dự định tiếp tục khai phá các kinh đô thời trang lớn, khơi dậy nét cá tính độc đáo trong từng người phụ nữ bằng những thiết kế vượt khỏi khuôn khổ thông thường.