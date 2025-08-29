  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
29/08/2025 08:00 GMT+7

Những tà áo dài mặc trong ngày lễ lớn của dân tộc là sự kết hợp giữa chất liệu mềm mát với bảng màu biểu tượng như đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, trắng thanh cao như tinh thần bất khuất, xanh hy vọng như giấc mơ về tương lai thịnh vượng.

Mỗi thiết kế áo dài không chỉ là một sản phẩm thời trang thông thường mà còn là lời tuyên ngôn nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh, đầy tự hào về bản sắc Việt, văn hóa Việt và tâm hồn Việt.

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc- Ảnh 1.

Tà áo dài với tông đỏ chủ đạo mang trọn hồn thiêng Thăng Long, gửi lời tri ân đến mùa thu lịch sử hòa cùng nhịp bước tự hào của dân tộc. Trên ngực áo, hình ảnh lá cờ Tổ quốc nhỏ bé mà thiêng liêng, như điểm nhấn của lòng yêu nước cháy bỏng

ẢNH: ECONICE

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc- Ảnh 2.

Sắc trắng tinh khôi của mẫu áo như buổi sớm mùa thu Hà Nội, gợi nét thanh lịch, dịu dàng. Trên nền vải mềm mại, họa tiết hoa sen được điểm xuyết tinh tế, vừa gợi sự thanh cao, vừa mang hơi thở truyền thống

ẢNH: ECONICE

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc- Ảnh 3.

Lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng của tâm hồn thuần khiết và tinh thần bất khuất của dân tộc ta, tà áo dài này không chỉ là một sản phẩm thời trang, mà còn thể hiện vẻ đẹp thanh tao của người phụ nữ Việt

ẢNH: ECONICE

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc- Ảnh 4.

Tà áo dài như một bản hòa ca rực rỡ của lòng yêu nước với họa tiết lấy ý tưởng từ những nếp nhà xưa, mái ngói nghiêng nghiêng giữa sắc thu vàng ấm

ẢNH: ECONICE

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc- Ảnh 5.

Chất gấm óng ả mang đến vẻ sang trọng, trang nghiêm. Thiết kế cổ cao, dáng áo suông ôm nhẹ tôn dáng người mặc, vừa giữ trọn nét đẹp truyền thống, vừa phù hợp với không khí của ngày trọng đại

ẢNH: ÁO DÀI HÀ CÚC

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc- Ảnh 6.

Thiết kế áo dài cổ đứng, tay lỡ, nổi bật với ngôi sao vàng lớn ở ngực - biểu tượng thiêng liêng của niềm tự hào dân tộc. Chất liệu mềm mại giúp tà áo rủ nhẹ nhàng, tôn dáng người mặc, trong khi sắc đỏ vàng rực rỡ mang đến cảm giác trang trọng

ẢNH: ECONICE

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc- Ảnh 7.

Không cần phô trương, chỉ đơn giản với tà áo dài trắng, người phụ nữ Việt vẫn luôn đẹp một cách tự nhiên và đầy tự hào. Giữa những gam màu rộn ràng của ngày hội lớn, sắc trắng vẫn mang sức hút riêng, nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhòa

ẢNH: ÁO DÀI HÀ CÚC

Khoác lên mình tà áo dài ý nghĩa là khoác lên niềm tự hào của cả dân tộc. Hơn cả trang phục, áo dài chính là biểu tượng của lịch sử, văn hóa và tinh thần Việt.

Áo dài Tà áo trang phục áo dài truyền thống Đại lễ

Bài viết khác

'Đốn tim' người đối diện với váy áo bèo nhún chuẩn nàng thơ

'Đốn tim' người đối diện với váy áo bèo nhún chuẩn nàng thơ

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu

5 chiếc đầm midi cho nàng mặc đẹp cả tuần

5 chiếc đầm midi cho nàng mặc đẹp cả tuần

Đắm chìm trong mùa hè qua từng thớ vải linen nhẹ tênh

Đắm chìm trong mùa hè qua từng thớ vải linen nhẹ tênh

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt

Biến hóa đa phong cách với cà vạt nữ

Biến hóa đa phong cách với cà vạt nữ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top