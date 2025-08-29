Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc

Những tà áo dài mặc trong ngày lễ lớn của dân tộc là sự kết hợp giữa chất liệu mềm mát với bảng màu biểu tượng như đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, trắng thanh cao như tinh thần bất khuất, xanh hy vọng như giấc mơ về tương lai thịnh vượng.
Mỗi thiết kế áo dài không chỉ là một sản phẩm thời trang thông thường mà còn là lời tuyên ngôn nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh, đầy tự hào về bản sắc Việt, văn hóa Việt và tâm hồn Việt.
Khoác lên mình tà áo dài ý nghĩa là khoác lên niềm tự hào của cả dân tộc. Hơn cả trang phục, áo dài chính là biểu tượng của lịch sử, văn hóa và tinh thần Việt.