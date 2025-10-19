Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói

Mùa thu năm nay thay vì những gam nâu ấm áp quen thuộc, các tông màu lạnh với sắc thái hiện đại và đầy tinh tế đang dần chiếm lĩnh vị trí chủ đạo của xu hướng trang điểm mắt khói.

Jisoo lựa chọn kiểu mắt khói cổ điển, nhấn mạnh phần viền dưới để tạo chiều sâu. Đôi mắt được phủ phấn lì, sau đó tán đều bằng kỹ thuật loang màu, giúp tổng thể mềm mại và tự nhiên. Eyeliner được kẻ tỉ mỉ giữa từng sợi mi, kéo dài đến viền dưới, tạo hiệu ứng bóng nhưng không hề nặng nề ẢNH: INSTAGRAM SOOYAAA_

Karina (aespa) mang đến một sáng tạo khác của trang điểm mắt khói: rõ nét nhưng nhẹ nhàng. Eyeliner và mascara được làm nổi bật, tạo đôi mắt có chiều sâu mạnh mẽ. Để cân bằng, mỹ nhân 10X kết hợp lớp nền căng bóng và gò má ửng hồng ẢNH: INSTAGRAM KATARINABLUU

Narin kết hợp thêm lớp phấn mắt xám than nhạt, tán gọn quanh mí giúp tổng thể trở nên sắc sảo và cuốn hút. Cùng kiểu tóc đuôi ngựa cao, nữ thần tượng nhóm nhạc MEOVV ghi điểm với hình ảnh vừa trẻ trung vừa cá tính ẢNH: INSTAGRAM MEOVV

Rei chọn cách nhấn mạnh từng sợi mi, khiến ánh nhìn thêm phần sắc nét. Eyeliner được vẽ tự nhiên, kéo dài để đôi mắt trông sâu và có hồn hơn. Điểm nhấn là lens màu khói cùng highlighter bóng nhẹ, làm sáng trung tâm gương mặt ẢNH: INSTAGRAM REINYOURHEART

Nếu muốn làm mới phong cách trang điểm này, hãy thử thêm chút màu sắc. Tsuki (Billlie) lựa chọn phấn mắt xanh ánh bạc, kết hợp highlighter lấp lánh, gợi cảm hứng retro những năm 2000 đầy cá tính ẢNH: INSTAGRAM BUNNY9TSUKI

Jiyu táo bạo với mascara tím ở phần mi đuôi mắt, vừa mang lại sự trẻ trung nổi bật, vừa phủ thêm lớp mơ màng lãng mạn. Nhờ đó, trưởng nhóm của KiiiKiii khắc họa một diện mạo cuốn hút ngọt ngào, cân bằng giữa sự mạnh mẽ và nét nữ tính ẢNH: INSTAGRAM KIIIKIII.OFFICIAL

CL cực kỳ cá tính với phong cách trang điểm "mắt nâu môi trầm" quen thuộc. Lối kẻ eyeliner dày, đậm kết hợp cùng hiệu ứng loang màu ở bầu mắt giúp ánh nhìn thêm sắc lạnh và quyến rũ. Trong khi đó, đôi môi tông nude nhấn mạnh vẻ đẹp sang trọng ẢNH: INSTAGRAM CHAELINCL

Đừng sợ trang điểm mắt khói sẽ khiến bạn "dừ", tham khảo ngay phong cách này của Han So Hee. Nữ diễn viên kết hợp lớp nền trong trẻo, đôi má hồng tán rộng cùng làn môi bóng nhẹ để cân bằng lại ánh nhìn sâu hút ẢNH: INSTAGRAM XEESOXEE

Không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự dữ dội của sắc đen, các idol xứ Hàn khai thác thêm nhiều màu sắc và chất liệu mới, khiến phong cách trang điểm mắt khói biến hóa thành một phiên bản hiện đại và tinh tế hơn.