Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói

Mắt khói từ lâu đã trở thành biểu tượng của xu hướng làm đẹp, nhưng giờ đây lại mang một diện mạo khác biệt. Nó chinh phục hội mỹ nhân xứ Hàn bằng một phong cách mới: hiện đại, sắc sảo và giàu biến hóa.
Mùa thu năm nay thay vì những gam nâu ấm áp quen thuộc, các tông màu lạnh với sắc thái hiện đại và đầy tinh tế đang dần chiếm lĩnh vị trí chủ đạo của xu hướng trang điểm mắt khói.
Không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự dữ dội của sắc đen, các idol xứ Hàn khai thác thêm nhiều màu sắc và chất liệu mới, khiến phong cách trang điểm mắt khói biến hóa thành một phiên bản hiện đại và tinh tế hơn.