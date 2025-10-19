  • An Giang
Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
19/10/2025 20:00 GMT+7

Mắt khói từ lâu đã trở thành biểu tượng của xu hướng làm đẹp, nhưng giờ đây lại mang một diện mạo khác biệt. Nó chinh phục hội mỹ nhân xứ Hàn bằng một phong cách mới: hiện đại, sắc sảo và giàu biến hóa.

Mùa thu năm nay thay vì những gam nâu ấm áp quen thuộc, các tông màu lạnh với sắc thái hiện đại và đầy tinh tế đang dần chiếm lĩnh vị trí chủ đạo của xu hướng trang điểm mắt khói.

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói- Ảnh 1.

Jisoo lựa chọn kiểu mắt khói cổ điển, nhấn mạnh phần viền dưới để tạo chiều sâu. Đôi mắt được phủ phấn lì, sau đó tán đều bằng kỹ thuật loang màu, giúp tổng thể mềm mại và tự nhiên. Eyeliner được kẻ tỉ mỉ giữa từng sợi mi, kéo dài đến viền dưới, tạo hiệu ứng bóng nhưng không hề nặng nề

ẢNH: INSTAGRAM SOOYAAA_

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói- Ảnh 2.

Karina (aespa) mang đến một sáng tạo khác của trang điểm mắt khói: rõ nét nhưng nhẹ nhàng. Eyeliner và mascara được làm nổi bật, tạo đôi mắt có chiều sâu mạnh mẽ. Để cân bằng, mỹ nhân 10X kết hợp lớp nền căng bóng và gò má ửng hồng

ẢNH: INSTAGRAM KATARINABLUU

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói- Ảnh 3.

Narin kết hợp thêm lớp phấn mắt xám than nhạt, tán gọn quanh mí giúp tổng thể trở nên sắc sảo và cuốn hút. Cùng kiểu tóc đuôi ngựa cao, nữ thần tượng nhóm nhạc MEOVV ghi điểm với hình ảnh vừa trẻ trung vừa cá tính

ẢNH: INSTAGRAM MEOVV

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói- Ảnh 4.

Rei chọn cách nhấn mạnh từng sợi mi, khiến ánh nhìn thêm phần sắc nét. Eyeliner được vẽ tự nhiên, kéo dài để đôi mắt trông sâu và có hồn hơn. Điểm nhấn là lens màu khói cùng highlighter bóng nhẹ, làm sáng trung tâm gương mặt

ẢNH: INSTAGRAM REINYOURHEART

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói- Ảnh 5.

Nếu muốn làm mới phong cách trang điểm này, hãy thử thêm chút màu sắc. Tsuki (Billlie) lựa chọn phấn mắt xanh ánh bạc, kết hợp highlighter lấp lánh, gợi cảm hứng retro những năm 2000 đầy cá tính

ẢNH: INSTAGRAM BUNNY9TSUKI

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói- Ảnh 6.

Jiyu táo bạo với mascara tím ở phần mi đuôi mắt, vừa mang lại sự trẻ trung nổi bật, vừa phủ thêm lớp mơ màng lãng mạn. Nhờ đó, trưởng nhóm của KiiiKiii khắc họa một diện mạo cuốn hút ngọt ngào, cân bằng giữa sự mạnh mẽ và nét nữ tính

ẢNH: INSTAGRAM KIIIKIII.OFFICIAL

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói- Ảnh 7.

CL cực kỳ cá tính với phong cách trang điểm "mắt nâu môi trầm" quen thuộc. Lối kẻ eyeliner dày, đậm kết hợp cùng hiệu ứng loang màu ở bầu mắt giúp ánh nhìn thêm sắc lạnh và quyến rũ. Trong khi đó, đôi môi tông nude nhấn mạnh vẻ đẹp sang trọng

ẢNH: INSTAGRAM CHAELINCL

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói- Ảnh 8.

Đừng sợ trang điểm mắt khói sẽ khiến bạn "dừ", tham khảo ngay phong cách này của Han So Hee. Nữ diễn viên kết hợp lớp nền trong trẻo, đôi má hồng tán rộng cùng làn môi bóng nhẹ để cân bằng lại ánh nhìn sâu hút

ẢNH: INSTAGRAM XEESOXEE

Không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự dữ dội của sắc đen, các idol xứ Hàn khai thác thêm nhiều màu sắc và chất liệu mới, khiến phong cách trang điểm mắt khói biến hóa thành một phiên bản hiện đại và tinh tế hơn.

