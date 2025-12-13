  • An Giang
Thời trang 24/7

Jumpsuit 'càn quét' tủ đồ phái đẹp, đi làm đi chơi đều hợp

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/12/2025 14:00 GMT+7

Jumpsuit chính là 'vị cứu tinh' đang càn quét tủ đồ của phái đẹp. Chỉ cần khoác lên mình một bộ jumpsuit, bạn đã sở hữu ngay vẻ ngoài thanh lịch mà không cần tốn quá nhiều thời gian.

Jumpsuit không chỉ là món đồ "càn quét" tủ đồ của phái đẹp, mà còn là lựa chọn giúp nàng tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. 

Năng động cùng jumpsuit ngắn đi chơi

Jumpsuit 'càn quét' tủ đồ phái đẹp, đi làm đi chơi đều hợp- Ảnh 1.

Năng lượng bùng nổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi jumpsuit hồng phấn xuất hiện đầy cuốn hút

ẢNH: JOVEN

Thiết kế hai dây mảnh ôm gọn vai, phần thân trước tạo nếp gấp nhẹ như dải lụa khiến tổng thể trở nên vừa tinh tế vừa mềm mại. Dáng jumpsuit ôm theo đường cong cơ thể rồi mở nhẹ ở ống quần giúp đôi chân thêm thanh thoát.

Jumpsuit 'càn quét' tủ đồ phái đẹp, đi làm đi chơi đều hợp- Ảnh 2.

Set jumpsuit nâu đất trầm ấm lại mang tới vẻ đẹp quyến rũ và trưởng thành hơn

ẢNH: ELISE

Cổ ve bản lớn tạo đường chữ V gợi cảm nhưng vẫn kín đáo, khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh. Chất liệu đứng phom kết hợp đai thắt eo cùng tông giúp vòng eo thon hơn và tạo tỷ lệ cơ thể hài hòa.

Tỏa sáng thanh lịch với jumpsuit dài ở công sở

Jumpsuit 'càn quét' tủ đồ phái đẹp, đi làm đi chơi đều hợp- Ảnh 3.

Dáng dài đứng phom giúp cơ thể trông cao hơn, đồng thời giữ được vẻ tinh tế cần thiết

ẢNH: @HERADG

Jumpsuit trắng với cổ tròn sát nách mang lại cảm giác thanh thoát, phần quần ống rộng đứng phom tạo hiệu ứng chân dài và dáng người mềm mại hơn. Kết hợp cùng giày cao gót trắng và phụ kiện ánh kim để tôn lên vẻ trang nhã, cuốn hút.

Jumpsuit 'càn quét' tủ đồ phái đẹp, đi làm đi chơi đều hợp- Ảnh 4.

Trang phục độc bản dành cho quý cô muốn nâng tầm khí chất là jumpsuit không tay với cổ sơ mi thanh thoát và tông nâu be nịnh mắt giúp đôi chân dài hơn nhờ thiết kế quần ống suông thướt tha

ẢNH: @HERADG

Đai eo tinh tế tạo tỷ lệ cân đối và thu hút mọi ánh nhìn. Khi phối cùng xăng đan cao gót họa tiết da báo và túi da tối giản, bạn sẽ có diện mạo chuyên nghiệp và ấn tượng ngay lập tức.

Jumpsuit suông cho phong cách thanh lịch 

Jumpsuit 'càn quét' tủ đồ phái đẹp, đi làm đi chơi đều hợp- Ảnh 5.

Jumpsuit với ống suông luôn mang đến vẻ mềm mại, phù hợp cho cả đi làm lẫn đi chơi

ẢNH: @LEIKA

Dáng suông rủ nhẹ che khuyết điểm hiệu quả, đồng thời tạo đường nét cơ thể hài hòa. Thiết kế cúp ngực liền thân ôm gọn vòng eo, tôn đường cong mềm mại. Khi đi cùng áo trắng tay phồng để tạo nét nữ tính và sang trọng.

Jumpsuit 'càn quét' tủ đồ phái đẹp, đi làm đi chơi đều hợp- Ảnh 6.

Một lựa chọn khác tối giản mà thời thượng là jumpsuit hai dây với thiết kế cổ vuông, kết hợp phần quần ống rộng, tạo hiệu ứng kéo chân tối đa và chỉ cần chiếc áo khoác mỏng là tự tin tới sở làm

ẢNH: @HERADG

Phần thân trên ôm dáng giúp tôn lên vóc dáng thon gọn của người mặc. Phối cùng vòng cổ kim loại bản nhỏ và giày cao gót đồng tông để toát lên khí chất “nữ tổng tài” quyền lực, đầy cuốn hút.

Jumpsuit 'càn quét' tủ đồ phái đẹp, đi làm đi chơi đều hợp- Ảnh 7.

Thiết kế jumpsuit quần suông trắng toát lên vẻ tinh khôi khiến ai nhìn cũng phải dừng lại

ẢNH: @LEIKA

Hai dây mảnh nâng đỡ thân trên với lớp bèo xếp tầng tạo độ bồng mềm mại như cánh hoa, trong khi quần suông rủ thẳng giúp đôi chân dài và sang hơn. Khi phối cùng giày cao gót sáng màu và phụ kiện nhỏ, bạn sẽ có vẻ ngoài duyên dáng và nổi bật trong mọi khung hình.

 

Jumpsuit Công sở Thanh lịch quần ống rộng Phong cách

