Jumpsuit 'càn quét' tủ đồ phái đẹp, đi làm đi chơi đều hợp

Jumpsuit không chỉ là món đồ "càn quét" tủ đồ của phái đẹp, mà còn là lựa chọn giúp nàng tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.
Năng động cùng jumpsuit ngắn đi chơi
Thiết kế hai dây mảnh ôm gọn vai, phần thân trước tạo nếp gấp nhẹ như dải lụa khiến tổng thể trở nên vừa tinh tế vừa mềm mại. Dáng jumpsuit ôm theo đường cong cơ thể rồi mở nhẹ ở ống quần giúp đôi chân thêm thanh thoát.
Cổ ve bản lớn tạo đường chữ V gợi cảm nhưng vẫn kín đáo, khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh. Chất liệu đứng phom kết hợp đai thắt eo cùng tông giúp vòng eo thon hơn và tạo tỷ lệ cơ thể hài hòa.
Tỏa sáng thanh lịch với jumpsuit dài ở công sở
Jumpsuit trắng với cổ tròn sát nách mang lại cảm giác thanh thoát, phần quần ống rộng đứng phom tạo hiệu ứng chân dài và dáng người mềm mại hơn. Kết hợp cùng giày cao gót trắng và phụ kiện ánh kim để tôn lên vẻ trang nhã, cuốn hút.
Đai eo tinh tế tạo tỷ lệ cân đối và thu hút mọi ánh nhìn. Khi phối cùng xăng đan cao gót họa tiết da báo và túi da tối giản, bạn sẽ có diện mạo chuyên nghiệp và ấn tượng ngay lập tức.
Jumpsuit suông cho phong cách thanh lịch
Dáng suông rủ nhẹ che khuyết điểm hiệu quả, đồng thời tạo đường nét cơ thể hài hòa. Thiết kế cúp ngực liền thân ôm gọn vòng eo, tôn đường cong mềm mại. Khi đi cùng áo trắng tay phồng để tạo nét nữ tính và sang trọng.
Phần thân trên ôm dáng giúp tôn lên vóc dáng thon gọn của người mặc. Phối cùng vòng cổ kim loại bản nhỏ và giày cao gót đồng tông để toát lên khí chất “nữ tổng tài” quyền lực, đầy cuốn hút.
Hai dây mảnh nâng đỡ thân trên với lớp bèo xếp tầng tạo độ bồng mềm mại như cánh hoa, trong khi quần suông rủ thẳng giúp đôi chân dài và sang hơn. Khi phối cùng giày cao gót sáng màu và phụ kiện nhỏ, bạn sẽ có vẻ ngoài duyên dáng và nổi bật trong mọi khung hình.