Muôn kiểu lên đồ để tỏa sáng cùng chân váy da cá tính

Từ chân váy da xẻ tà hiện đại, tông đen huyền bí đến các thiết kế dáng ngắn hay dáng dài đầy thu hút, mỗi kiểu chân váy đều mang đến một sắc thái phong cách riêng.

Chân váy da xẻ tà

Với những cô nàng theo đuổi phong cách thời thượng, chân váy da dáng ngắn xẻ tà phía trước với tông nâu đỏ rượu vang là gợi ý hoàn hảo ẢNH: @KCLOSETVN_OFFICIAL

Khi phối cùng áo phông họa tiết kẻ ngang được sơ vin gọn gàng, bộ trang phục tạo nên sự cân bằng giữa năng động và nữ tính. Chiếc túi xách da tone sur tone và mắt kính bản lớn thời trang tạo nên tổng thể hài hòa, tôn lên khí chất sang chảnh rất riêng.

Bước sang phiên bản hiện đại là chân váy da xẻ tà tông đen cổ điển phối cùng áo gile cài hở cúc với điểm nhấn là túi hộp hai bên ẢNH: @KCLOSETVN_OFFICIAL

Tổng thể tạo hiệu ứng khỏe khoắn, trẻ trung mà không kém phần thanh lịch. Kết hợp thêm túi xách cầm tay, dây chuyền ngọc trai thanh mảnh giúp bộ trang phục trở nên lôi cuốn hơn bao giờ hết. Với bản phối này, bạn có thể tự tin tỏa sáng từ những buổi gặp mặt bạn bè cho đến các cuộc hẹn lâu ngày.

Chân váy da đen dáng dài

Ở phiên bản năng động và thời trang, bạn có thể chọn chân váy da trơn dáng dài tông đen phối cùng áo khoác phao dáng ngắn màu đỏ nổi bật ẢNH: @HERADG.FASHION

Sự đối lập giữa hai sắc màu đỏ - đen tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Khi phối thêm bốt da cổ cao màu đen và túi xách lông cầm tay màu đỏ, diện mạo trở nên ấn tượng hơn, mang vẻ đẹp yêu kiều mà không hề phô trương. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày se lạnh khi nàng muốn “đổi gió” với bản phối vừa ấm áp vừa thời thượng.

Không chỉ dừng lại ở sự huyền bí, chân váy da đen còn có thể trở nên vô cùng sang trọng ẢNH: @CENES.VN

Khi phối chân váy da tông đen với sơ mi đen tay bồng nhẹ, bộ trang phục toát lên vẻ quý phái tinh tế. Một chút điểm nhấn ở phần tay áo giúp tổng thể bay bổng hơn, tạo độ mềm mại cho chất liệu da cứng cáp. Hoàn thiện bản phối với kính mắt vuông cá tính và túi xách cầm tay, bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn với khí chất thanh lịch đầy quyền lực.

Chân váy da dáng ngắn

Thiết kế này giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn, đồng thời mang lại sự năng động cho các cô gái trong mọi chuyển động ẢNH: @TWENTYFIVE.VN

Khi phối cùng áo cúp ngực ôm sát và áo khoác kẻ ca rô dáng ngắn bên ngoài, bạn sẽ có ngay một bản phối trẻ trung. Sự kết hợp giữa phom ôm và khoác ngoài layer tạo chiều sâu cho trang phục, chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng mảnh ngay eo là đủ khiến mọi người phải ngoái nhìn.

Trong phiên bản cá tính hơn, bạn có thể diện cả set đồ da với chân váy da dáng ngắn chữ A và áo khoác da dáng ngắn có các đường cúc đối lập đầy tinh tế ẢNH: @TWENTYFIVE.VN

Nhấn nhá bằng đôi bốt da cao cổ tông trắng và túi xách kẹp nách trở thành những điểm nhấn tạo sự tương phản thú vị, đồng thời giúp tổng thể trông phóng khoáng và đầy tự tin khi xuống phố.

Chân váy da trơn

Ở phiên bản thanh lịch, bạn có thể chọn chân váy da trơn dáng dài tông đỏ mận phối cùng áo peplum dáng vest ẢNH: @HERADG.FASHION

Kiểu áo ôm nhẹ phần eo tạo hiệu ứng “thắt eo ảo”, giúp cơ thể cân đối hơn. Kết hợp cùng bốt da cao gót màu nude và túi xách dáng hộp, bạn sẽ dễ dàng toát lên thần thái kiêu kỳ.

Chân váy da màu nâu dáng dài phối cùng áo khoác da đồng điệu, bên trong là áo lưới xuyên thấu để lộ chiếc bra đen đầy gợi cảm, một sự pha trộn táo bạo mà vô cùng thời thượng ẢNH: @CENES.VN

Phụ kiện không thể thiếu là thắt lưng da tông vàng đồng, giúp nhấn mạnh vòng eo và tạo điểm chạm ấn tượng cho tổng thể. Hoàn thiện bản phối bằng guốc hở mũi và túi xách kim loại hình tròn để sở hữu khí chất quyến rũ và đầy tự tin.



