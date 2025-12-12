5 gam màu áo dài không thể thiếu trong mùa tết 2026

Chầm chậm và dịu dàng, ngày tháng dần trôi về phía cuối năm. Trong những dự định diện áo dài mùa tết 2026, quý cô đã có cho mình những gam màu 'must have'? Dưới đây là 5 màu áo dài dựa trên xu hướng, chuyển tiếp từ các thiết kế áo dài cách tân đến áo dài truyền thống dáng ôm.
Chia sẻ bài viết
Áo dài tết màu đỏ, hồng dâu hay sắc trắng tinh khôi từ lâu đã trở thành ấn tượng không thể xóa mờ trong tâm trí. Tuy nhiên bước vào mùa tết 2026, nàng có thể tự mình đổi mới hình ảnh mặc áo dài du xuân khi chọn những gam màu mới - áo dài màu pastel dịu dàng, áo dài sắc xanh ngọc dịu nhẹ hay ưu ái cho những thiết kế sequin độc đáo.
Áo dài đỏ
Thời điểm cuối năm luôn là mùa của những tà áo dài. Một thiết kế áo dài đẹp, chỉn chu không chỉ dành mặc trong những dịp đặc biệt cuối năm, lễ tết và những ngày đầu năm mới mà còn là một món quà tinh thần nàng tự thưởng cho bản thân sau một năm cố gắng và nỗ lực.
Áo dài đỏ luôn luôn có mặt vào mùa lễ tết. Sắc đỏ tươi tắn rạng rỡ nổi bật giữa tiết trời mùa đông ảm đạm xám xịt, do vậy có khả năng "kéo mood", làm tinh thần tươi vui và còn mang theo ý nghĩa về sự may mắn, thuận lợi. Nàng hãy cứ diện áo dài màu đỏ dịp tết này nếu yêu thích giữ nếp xưa.
Áo dài màu xanh đậm chất xu hướng 2026
Sắc xanh da trời (blue) sẽ lên ngôi trong năm 2026, vì thế áo dài màu xanh ngọc, xanh lam, xanh pastel... sẽ trở thành dòng chảy chủ đạo của áo dài mùa tết này. Bên cạnh đó, các gam màu xanh lá (green) vẫn được ưa chuộng vì nét mới lạ, thú vị và dễ dàng tạo nên sự khác biệt.
Áo dài pastel
Các gam màu pastel dịu dàng, nhẹ nhàng mà lôi cuốn bước vào mùa áo dài tết 2026 theo cách thật riêng biệt. Màu vàng nhạt thật nhẹ, sắc cam cà rốt óng ả trên nền vải sequin lấp lánh hay sắc vàng điểm chi tiết họa tiết hoa ánh kim đen sáng bóng...
Áo dài sequin tông màu pastel nên mặc cùng quần lụa trắng để trở nên nổi bật hơn, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen/trắng/nude hoặc chọn xăng đan hở ngón, guốc mộc
ẢNH: RẬP
Không thể thiếu sắc hồng trên tà áo dài cách tân
Áo dài màu hồng luôn là "chân ái" cho mọi cô gái yêu thích diện áo dài trẻ trung và hiện đại. Quý cô có thể chọn lựa áo dài từ chất vải tơ, organza, ren, sequin hay lụa... với những thiết kế nhiều tà thướt tha.