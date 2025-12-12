5 gam màu áo dài không thể thiếu trong mùa tết 2026

Áo dài tết màu đỏ, hồng dâu hay sắc trắng tinh khôi từ lâu đã trở thành ấn tượng không thể xóa mờ trong tâm trí. Tuy nhiên bước vào mùa tết 2026, nàng có thể tự mình đổi mới hình ảnh mặc áo dài du xuân khi chọn những gam màu mới - áo dài màu pastel dịu dàng, áo dài sắc xanh ngọc dịu nhẹ hay ưu ái cho những thiết kế sequin độc đáo.

Áo dài tôn nét đẹp thuần Việt. Mỗi tà áo dài là sự giao hòa tinh tế của quá khứ và hiện đại, ghi dấu sức hút và sự quyến rũ nhẹ nhàng, trang trọng theo cách riêng ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Áo dài đỏ

Thời điểm cuối năm luôn là mùa của những tà áo dài. Một thiết kế áo dài đẹp, chỉn chu không chỉ dành mặc trong những dịp đặc biệt cuối năm, lễ tết và những ngày đầu năm mới mà còn là một món quà tinh thần nàng tự thưởng cho bản thân sau một năm cố gắng và nỗ lực.

Áo dài đỏ luôn luôn có mặt vào mùa lễ tết. Sắc đỏ tươi tắn rạng rỡ nổi bật giữa tiết trời mùa đông ảm đạm xám xịt, do vậy có khả năng "kéo mood", làm tinh thần tươi vui và còn mang theo ý nghĩa về sự may mắn, thuận lợi. Nàng hãy cứ diện áo dài màu đỏ dịp tết này nếu yêu thích giữ nếp xưa.

Áo dài nhung đỏ thêu hoa cúc nhỏ màu trắng, dáng áo dài truyền thống mang đến cảm giác về sự sum vầy, tựa như một lời chúc an lành và ấm áp. Chất vải nhung vừa mềm mại, ấm áp lại có chút lấp lánh nhẹ nên vô cùng phù hợp với tiết trời lạnh dịp cuối năm ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Áo dài màu xanh đậm chất xu hướng 2026

Gam màu xanh ngọc đem đến cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế. Dáng áo dài được làm mới bằng họa tiết thêu dệt trên nền vải trong suốt phối hai lớp, chi tiết tay lỡ trẻ trung và hiện đại ẢNH: LINN DESIGN

Sắc xanh da trời (blue) sẽ lên ngôi trong năm 2026, vì thế áo dài màu xanh ngọc, xanh lam, xanh pastel... sẽ trở thành dòng chảy chủ đạo của áo dài mùa tết này. Bên cạnh đó, các gam màu xanh lá (green) vẫn được ưa chuộng vì nét mới lạ, thú vị và dễ dàng tạo nên sự khác biệt.

Áo dài cách tân gam màu xanh phối quần lụa hồng sen tươi tắn. Dáng áo cổ thấp, suông buông rơi nhẹ nhàng theo vóc dáng, phần tay vai loe rộng rãi mang đến cảm giác vừa thanh lịch, hiện đại vừa không làm mất đi nét nữ tính duyên dáng vốn có của tà áo dài ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Áo dài sắc xanh lá gợi nhớ những mầm non đang căng đầy sức sống, tươi mới; họa tiết hoa Peony thêu nổi bật trên nền vải phối cùng quần lụa hồng sen giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn. Đây là một bản phối mang đến vẻ nữ tính, dịu dàng mà vẫn có điểm nhấn thu hút ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Sắc vàng mù tạt/xanh cốm hay xanh bơ mang đến cảm giác ấm áp, rạng ngời nhưng không quá chói chang. Thiết kế áo dài lụa tencel mang theo tinh thần trang nhã và thanh lịch đặc trưng để nàng diện trong dịp đặc biệt cuối năm ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Áo dài pastel

Các gam màu pastel dịu dàng, nhẹ nhàng mà lôi cuốn bước vào mùa áo dài tết 2026 theo cách thật riêng biệt. Màu vàng nhạt thật nhẹ, sắc cam cà rốt óng ả trên nền vải sequin lấp lánh hay sắc vàng điểm chi tiết họa tiết hoa ánh kim đen sáng bóng...

Chất liệu và màu sắc chính là hai điểm nhấn ấn tượng từ thiết kế áo dài này. Bề mặt vải dệt độc đáo mang lại cảm giác chân thật sinh động, gam màu cream giúp làn da và gương mặt tươi sáng hơn ẢNH: RẬP

Áo dài sequin tông màu pastel nên mặc cùng quần lụa trắng để trở nên nổi bật hơn, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen/trắng/nude hoặc chọn xăng đan hở ngón, guốc mộc ẢNH: RẬP

Áo dài màu vàng vẫn có chỗ đứng nhất định dù khiêm tốn trong các bộ sưu tập áo dài tết 2026. Các thiết kế tông màu này nghiêng về sắc dịu nhẹ, tinh khôi và tươi sáng ẢNH: DCHIC

Không thể thiếu sắc hồng trên tà áo dài cách tân

Áo dài màu hồng luôn là "chân ái" cho mọi cô gái yêu thích diện áo dài trẻ trung và hiện đại. Quý cô có thể chọn lựa áo dài từ chất vải tơ, organza, ren, sequin hay lụa... với những thiết kế nhiều tà thướt tha.

Sắc hồng nhạt mang theo sự mềm mỏng nữ tính và tôn da. Từng họa tiết thêu hoa lá chạy nhẹ trên bề mặt vải tơ hai lớp tạo độ rủ thanh thoát, khiến mỗi chuyển động đều nhẹ như cơn gió thoảng ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Diện áo dài hồng nhiều lớp điểm họa tiết, nàng rạng ngời như một "nữ thần" mùa xuân LINN DESIGN