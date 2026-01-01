Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới

Không phải ai cũng đủ tự tin để đưa sắc vàng vào trang phục hằng ngày, bởi đây là gam màu nổi bật, đòi hỏi sự tinh tế trong cách lựa chọn phom dáng, chất liệu và phụ kiện đi kèm.

Sơ mi sắc vàng rực rỡ đầu năm

Những chiếc áo màu vàng luôn là lựa chọn lý tưởng cho các nàng muốn làm mới phong cách mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ ẢNH: K&K FASHION

Nàng xuất hiện với áo sơ mi màu vàng rực rỡ, họa tiết kẻ ô chìm tinh tế tạo chiều sâu thị giác, kết hợp cùng chi tiết dây thắt nơ nhẹ nhàng ở cổ áo mang lại vẻ nữ tính, duyên dáng.

Sắc vàng tiếp tục được khai thác theo hướng sang trọng hơn với áo sơ mi lụa mềm mại, tạo cảm giác nhẹ nhàng khi chuyển động ẢNH: LAMIA DESIGN

Điểm nhấn nằm ở sợi xích vàng tinh tế nơi cổ áo, vừa đóng vai trò trang sức, vừa giúp tổng thể thêm phần cao cấp. Thiết kế tay dài thanh lịch, thân áo có nếp gấp hai bên giúp che khuyết điểm, trong khi cổ áo đôi tăng thêm vẻ chỉn chu.

Không quá cầu kỳ trong thiết kế, chiếc áo màu vàng cổ tròn chinh phục ánh nhìn nhờ chất liệu vải mịn màng và phần tay bồng nhẹ đầy nữ tính ẢNH: SIXDO

Sắc vàng nổi bật được tiết chế thông minh khi phối cùng chân váy đen dáng dài thanh lịch, tạo nên sự đối lập màu sắc đầy ấn tượng.

Váy, đầm theo tông màu vàng

Không chỉ dừng lại ở áo, sắc vàng còn phát huy trọn vẹn vẻ đẹp khi xuất hiện trên những thiết kế váy ẢNH: ELISE

Khoác lên mình chiếc chân váy dài màu vàng rực rỡ, phom váy xòe rộng cùng những đường xếp ly rõ ràng nhưng tinh tế, tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, uyển chuyển theo từng bước chân. Để tránh cảm giác quá rực rỡ, khéo léo phối cùng áo thun đen đơn giản, giúp cân bằng thị giác và làm nổi bật sắc vàng của váy.

Với những nàng yêu thích vẻ đẹp bay bổng, chiếc đầm vàng luôn là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: BỐNG MAXI

Với những ngày đi dã ngoại, khoác lên mình chiếc đầm vàng xếp tầng bồng bềnh, phần thân váy được xử lý nhiều lớp tạo độ phồng nhẹ, mang lại cảm giác lãng mạn. Chất liệu voan mỏng kết hợp cùng phom dáng dài thướt tha và thiết kế cổ yếm giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh, biến nàng thành một “nàng thơ” đúng nghĩa.

Sắc vàng được khai thác theo hướng quý phái và cổ điển hơn với đầm xòe chữ A, thiết kế cổ bẻ cách điệu cùng hàng cúc đính đá lấp lánh chạy dọc thân váy. Chất liệu vải cao cấp giúp phom váy đứng dáng, tôn lên vóc dáng mảnh mai của người mặc ẢNH: NEFERTITI

Sắc vàng còn phát huy tối đa vẻ đẹp khi được ứng dụng trong các set đồ đồng bộ ẢNH: SIXDO

Lựa chọn một bộ trang phục vàng rực rỡ với áo sơ mi tay ngắn phối cùng chân váy xòe, mang đến vẻ ngoài hiện đại. Điểm nhấn nằm ở hàng cúc tròn tinh tế và bông hoa cài ngực cùng tông, tạo nên nét duyên dáng đầy nữ tính.

Một lựa chọn khác dành cho những nàng yêu phong cách thanh lịch là set áo peplum tay bồng phối cùng chân váy bút chì ẢNH: RUBY’S

Thiết kế peplum giúp tôn vòng eo, trong khi chân váy bút chì tạo đường nét gọn gàng, cân đối cho vóc dáng. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là bông hoa trà bản lớn đính kết tinh xảo ở vòng eo, vừa nổi bật vừa mang tính biểu tượng.