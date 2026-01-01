  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/01/2026 12:00 GMT+7

Sắc vàng luôn được xem là biểu tượng của năng lượng tích cực và sự tỏa sáng rạng ngời. Việc làm chủ sắc màu rực rỡ này đòi hỏi sự tinh tế trong cách phối hợp các món đồ để tạo nên một tổng thể hài hòa nhưng vẫn đầy cá tính.

Không phải ai cũng đủ tự tin để đưa sắc vàng vào trang phục hằng ngày, bởi đây là gam màu nổi bật, đòi hỏi sự tinh tế trong cách lựa chọn phom dáng, chất liệu và phụ kiện đi kèm.

Sơ mi sắc vàng rực rỡ đầu năm 

Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới- Ảnh 1.

Những chiếc áo màu vàng luôn là lựa chọn lý tưởng cho các nàng muốn làm mới phong cách mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ

ẢNH: K&K FASHION

Nàng xuất hiện với áo sơ mi màu vàng rực rỡ, họa tiết kẻ ô chìm tinh tế tạo chiều sâu thị giác, kết hợp cùng chi tiết dây thắt nơ nhẹ nhàng ở cổ áo mang lại vẻ nữ tính, duyên dáng. 

Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới- Ảnh 2.

Sắc vàng tiếp tục được khai thác theo hướng sang trọng hơn với áo sơ mi lụa mềm mại, tạo cảm giác nhẹ nhàng khi chuyển động

ẢNH: LAMIA DESIGN

Điểm nhấn nằm ở sợi xích vàng tinh tế nơi cổ áo, vừa đóng vai trò trang sức, vừa giúp tổng thể thêm phần cao cấp. Thiết kế tay dài thanh lịch, thân áo có nếp gấp hai bên giúp che khuyết điểm, trong khi cổ áo đôi tăng thêm vẻ chỉn chu.

Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới- Ảnh 3.

Không quá cầu kỳ trong thiết kế, chiếc áo màu vàng cổ tròn chinh phục ánh nhìn nhờ chất liệu vải mịn màng và phần tay bồng nhẹ đầy nữ tính

ẢNH: SIXDO

Sắc vàng nổi bật được tiết chế thông minh khi phối cùng chân váy đen dáng dài thanh lịch, tạo nên sự đối lập màu sắc đầy ấn tượng. 

Váy, đầm theo tông màu vàng 

Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới- Ảnh 4.

Không chỉ dừng lại ở áo, sắc vàng còn phát huy trọn vẹn vẻ đẹp khi xuất hiện trên những thiết kế váy

ẢNH: ELISE

Khoác lên mình chiếc chân váy dài màu vàng rực rỡ, phom váy xòe rộng cùng những đường xếp ly rõ ràng nhưng tinh tế, tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, uyển chuyển theo từng bước chân. Để tránh cảm giác quá rực rỡ, khéo léo phối cùng áo thun đen đơn giản, giúp cân bằng thị giác và làm nổi bật sắc vàng của váy. 

Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới- Ảnh 5.

Với những nàng yêu thích vẻ đẹp bay bổng, chiếc đầm vàng luôn là lựa chọn không thể bỏ qua

ẢNH: BỐNG MAXI

Với những ngày đi dã ngoại, khoác lên mình chiếc đầm vàng xếp tầng bồng bềnh, phần thân váy được xử lý nhiều lớp tạo độ phồng nhẹ, mang lại cảm giác lãng mạn. Chất liệu voan mỏng kết hợp cùng phom dáng dài thướt tha và thiết kế cổ yếm giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh, biến nàng thành một “nàng thơ” đúng nghĩa.

Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới- Ảnh 6.

Sắc vàng được khai thác theo hướng quý phái và cổ điển hơn với đầm xòe chữ A, thiết kế cổ bẻ cách điệu cùng hàng cúc đính đá lấp lánh chạy dọc thân váy. Chất liệu vải cao cấp giúp phom váy đứng dáng, tôn lên vóc dáng mảnh mai của người mặc

ẢNH: NEFERTITI

Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới- Ảnh 7.

Sắc vàng còn phát huy tối đa vẻ đẹp khi được ứng dụng trong các set đồ đồng bộ

ẢNH: SIXDO

Lựa chọn một bộ trang phục vàng rực rỡ với áo sơ mi tay ngắn phối cùng chân váy xòe, mang đến vẻ ngoài hiện đại. Điểm nhấn nằm ở hàng cúc tròn tinh tế và bông hoa cài ngực cùng tông, tạo nên nét duyên dáng đầy nữ tính.

Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới- Ảnh 8.

Một lựa chọn khác dành cho những nàng yêu phong cách thanh lịch là set áo peplum tay bồng phối cùng chân váy bút chì

ẢNH: RUBY’S

Thiết kế peplum giúp tôn vòng eo, trong khi chân váy bút chì tạo đường nét gọn gàng, cân đối cho vóc dáng. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là bông hoa trà bản lớn đính kết tinh xảo ở vòng eo, vừa nổi bật vừa mang tính biểu tượng. 

Sắc vàng trang phục màu vàng đầm vàng áo sơ mi vàng đầu năm mới

Bài viết khác

Áo polo, áo dệt kim, điểm sáng cho phong cách đời thường sành điệu

Áo polo, áo dệt kim, điểm sáng cho phong cách đời thường sành điệu

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh

Vì sao thắt lưng bản to lại được các fashionista mê mẩn?

Vì sao thắt lưng bản to lại được các fashionista mê mẩn?

Kiểu chân váy hợp với dáng áo len, diện lúc nào cũng đẹp và ấm áp

Kiểu chân váy hợp với dáng áo len, diện lúc nào cũng đẹp và ấm áp

Đầm cổ vuông tay phồng nâng tầm phong thái quý cô

Đầm cổ vuông tay phồng nâng tầm phong thái quý cô

Bộ sưu tập áo len mỏng, dịu dàng cho những ngày trời se lạnh

Bộ sưu tập áo len mỏng, dịu dàng cho những ngày trời se lạnh

Quần culottes đen, ‘điểm chạm’ giữa cá tính và nét mềm mại phố thị

Quần culottes đen, ‘điểm chạm’ giữa cá tính và nét mềm mại phố thị

Mẹo phối đồ với kiểu quần bo gấu sành điệu như ở sàn diễn cao cấp

Mẹo phối đồ với kiểu quần bo gấu sành điệu như ở sàn diễn cao cấp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top