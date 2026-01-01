Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới

Không phải ai cũng đủ tự tin để đưa sắc vàng vào trang phục hằng ngày, bởi đây là gam màu nổi bật, đòi hỏi sự tinh tế trong cách lựa chọn phom dáng, chất liệu và phụ kiện đi kèm.
Sơ mi sắc vàng rực rỡ đầu năm
Nàng xuất hiện với áo sơ mi màu vàng rực rỡ, họa tiết kẻ ô chìm tinh tế tạo chiều sâu thị giác, kết hợp cùng chi tiết dây thắt nơ nhẹ nhàng ở cổ áo mang lại vẻ nữ tính, duyên dáng.
Điểm nhấn nằm ở sợi xích vàng tinh tế nơi cổ áo, vừa đóng vai trò trang sức, vừa giúp tổng thể thêm phần cao cấp. Thiết kế tay dài thanh lịch, thân áo có nếp gấp hai bên giúp che khuyết điểm, trong khi cổ áo đôi tăng thêm vẻ chỉn chu.
Sắc vàng nổi bật được tiết chế thông minh khi phối cùng chân váy đen dáng dài thanh lịch, tạo nên sự đối lập màu sắc đầy ấn tượng.
Váy, đầm theo tông màu vàng
Khoác lên mình chiếc chân váy dài màu vàng rực rỡ, phom váy xòe rộng cùng những đường xếp ly rõ ràng nhưng tinh tế, tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, uyển chuyển theo từng bước chân. Để tránh cảm giác quá rực rỡ, khéo léo phối cùng áo thun đen đơn giản, giúp cân bằng thị giác và làm nổi bật sắc vàng của váy.
Với những ngày đi dã ngoại, khoác lên mình chiếc đầm vàng xếp tầng bồng bềnh, phần thân váy được xử lý nhiều lớp tạo độ phồng nhẹ, mang lại cảm giác lãng mạn. Chất liệu voan mỏng kết hợp cùng phom dáng dài thướt tha và thiết kế cổ yếm giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh, biến nàng thành một “nàng thơ” đúng nghĩa.
Lựa chọn một bộ trang phục vàng rực rỡ với áo sơ mi tay ngắn phối cùng chân váy xòe, mang đến vẻ ngoài hiện đại. Điểm nhấn nằm ở hàng cúc tròn tinh tế và bông hoa cài ngực cùng tông, tạo nên nét duyên dáng đầy nữ tính.
Thiết kế peplum giúp tôn vòng eo, trong khi chân váy bút chì tạo đường nét gọn gàng, cân đối cho vóc dáng. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là bông hoa trà bản lớn đính kết tinh xảo ở vòng eo, vừa nổi bật vừa mang tính biểu tượng.