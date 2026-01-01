  • An Giang
Thời trang 24/7

Nâng tầm phong cách cùng những thiết kế từ vải ren

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
01/01/2026 14:00 GMT+7

Có những chất liệu dù trải qua bao xu hướng vẫn luôn giữ được sức hút riêng và vải ren là một trong số đó. Nhẹ nhàng, tinh xảo và nữ tính, ren là 'ngôn ngữ' giúp phái đẹp thể hiện khí chất và gu thẩm mỹ.

Vải ren mang đến vẻ đẹp vừa mềm mại vừa tinh tế để tôn lên hình ảnh người mặc mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Những thiết kế từ vải ren luôn tạo cảm giác thanh lịch, duyên dáng và sang trọng.

Nâng tầm phong cách cùng những thiết kế từ vải ren - Ảnh 1.

Set áo ren hoa nổi đính bướm 3D và chân váy phối tà tơ độc đáo được kết hợp đặc sắc cùng tông màu trắng tinh khôi mang vẻ đẹp đầy chất riêng. Bản phối mang đến sự gợi cảm, khơi gợi những cảm xúc nồng nàn, khó quên

ẢNH: MOOCHOO

Nâng tầm phong cách cùng những thiết kế từ vải ren - Ảnh 2.

Ren đen luôn mang vẻ đẹp của sự thanh lịch vượt thời gian, trầm lắng và đầy cuốn hút. Phom dáng tay dài và chân váy xòe được chăm chút để tôn lên đường nét cơ thể một cách tự nhiên, kết hợp cùng chất liệu ren tinh xảo tạo nên cảm giác đẳng cấp

ẢNH: CÉCIL

Nâng tầm phong cách cùng những thiết kế từ vải ren - Ảnh 3.

Phiêu diêu trong vẻ đẹp nhẹ nhàng từ sắc trắng. Nét nữ tính trong thiết kế cổ V cùng phom dáng corset tạo hình đặc sắc nhằm khắc họa thân hình quyến rũ. Chất liệu ren góp phần mang đến vẻ đẹp đậm nét kiêu kỳ lãng mạn

ẢNH: MOOCHOO

Nâng tầm phong cách cùng những thiết kế từ vải ren - Ảnh 4.

Mẫu đầm tiệc với phom dáng cắt may chuẩn chỉnh giúp tôn trọn đường cong cơ thể, cùng chi tiết cúp ngực được thiết kế tinh tế trên nền vải ren tinh xảo. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày cuối năm

ẢNH: MOOCHOO

Nâng tầm phong cách cùng những thiết kế từ vải ren - Ảnh 5.

Một thiết kế mang hơi thở cổ điển, phom cổ cao kết hợp đường cắt tinh giản tạo nên vẻ đẹp đầy chiều sâu. Không chạy theo xu hướng, chiếc váy giữ trọn tinh thần timeless thanh lịch. Sự mềm mại cùng tông màu kem nhẹ nhàng đem lại cảm giác trang nhã

ẢNH: CÉCIL

Nâng tầm phong cách cùng những thiết kế từ vải ren - Ảnh 6.

Ren là biểu tượng vĩnh cửu của sự thanh lịch và nữ tính. Vậy nên ngoài những mẫu váy thướt tha điệu đà, những thiết kế áo ren kết hợp cùng quần tối giản vẫn giúp quý cô dễ dàng tỏa sáng, từ môi trường làm việc đến những buổi hẹn đáng nhớ

ẢNH: CÉCIL

Nâng tầm phong cách cùng những thiết kế từ vải ren - Ảnh 7.

Set đồ ren dáng dài được thiết kế ôm nhẹ cơ thể, phần tay dài và cổ cao tạo cảm giác kín đáo nhưng vẫn rất tinh tế nhờ chất vải xuyên thấu nhẹ. Họa tiết ren trải đều giúp tổng thể vừa nữ tính, vừa gợi cảm, phù hợp với không gian trang trọng

ẢNH: CÉCIL

Nâng tầm phong cách cùng những thiết kế từ vải ren - Ảnh 8.

Ngay cả những mẹ bầu cũng hoàn toàn có thể tự tin diện đẹp với thiết kế này. Phom dáng suông nhẹ, rũ mềm theo cơ thể giúp che khéo vòng bụng mà vẫn giữ được sự thanh thoát, tinh tế

ẢNH: CÉCIL

Chọn vải ren cũng chính là chọn sự tinh tế cho hình ảnh bản thân. Chỉ cần một thiết kế ren phù hợp, nàng đã có thể dễ dàng nâng tầm phong cách, tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc, dù là thường ngày hay những dịp đặc biệt.

