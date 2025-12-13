Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông

Áo khoác dáng dài từ lâu đã là một đại diện tiêu biểu của phong cách thời trang mùa lạnh. Tiết trời cuối đông chính là cơ hội "vàng" để nàng diện lên một trong số những thiết kế trench coat cực kỳ ấm áp, mềm mại và thời thượng này.
Gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên với áo khoác dáng dài
Không quá lời khi nói rằng diện một chiếc trench coat đẹp chính là cách dễ dàng để quý cô gây ấn tượng với người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Áo khoác dạ lông cừu màu camel, áo khoác tweed dáng dài, áo trench coat từ vải kaki hay vải dù màu cream và beige chính là những ứng cử viên sáng giá nhất mùa vì dễ mặc, dễ phối với mọi phong cách.
Các tông màu được tiếng là kén dáng của áo khoác dài bao gồm đỏ và trắng. Chúng nổi bật, tạo nên sự tương phản ấn tượng nên thường sẽ được diện vào các dịp thật đặc biệt và quan trọng. Trong khi đó gợi ý áo khoác dài mặc hằng ngày bao gồm màu đen, xám lông chuột, màu beige hay màu nâu camel.
Áo khoác dáng dài có thể kết hợp cùng quần ống rộng và áo sơ mi/áo cổ cao dáng ôm tay dài cho diện mạo linh hoạt, năng động đầy ấm áp. Các bản phối kết hợp maxi coat với váy ngắn và quần tất phù hợp cho không gian ấm áp của các buổi tiệc tối. Ngoài ra, quý cô thỏa thích diện đầm midi hoặc đầm dự tiệc cùng trench coat và giày bốt cho mọi dịp, mọi không gian trong mùa đông lạnh giá.
Áo khoác dạ màu xanh đen với hai phong cách khác biệt - thiết kế hai hàng cúc mang dấu ấn về sự thanh lịch cổ điển; thiết kế phối khăn lụa họa tiết nhiều màu sắc tôn nét trẻ trung và hiện đại của quý cô
ẢNH: CHICLAND