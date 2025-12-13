  • An Giang
Thời trang 24/7

Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông

Kim Ngọc
Kim Ngọc
13/12/2025 08:04 GMT+7

Áo khoác dáng dài (trench coat, maxi coat) là chiếc áo mặc ngoài thiết yếu trong mùa đông lạnh giá. Xóa tan cảm giác khó mặc, khó phối, những bản phối dưới đây đưa chiếc áo khoác sang trọng nhất mùa bước vào tủ đồ công sở, phong cách đường phố và cả những bản phối dự tiệc, sự kiện trang trọng.

Áo khoác dáng dài từ lâu đã là một đại diện tiêu biểu của phong cách thời trang mùa lạnh. Tiết trời cuối đông chính là cơ hội "vàng" để nàng diện lên một trong số những thiết kế trench coat cực kỳ ấm áp, mềm mại và thời thượng này.

Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông- Ảnh 1.

Áo khoác dài màu nâu camel là "chân ái" của mọi chị em. Thiết kế dạ ép lông cừu vừa mềm nhẹ vừa đứng dáng đi cùng gam màu "quốc dân" nên có thể phù hợp với mọi bản phối

ẢNH: CHICLAND

Gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên với áo khoác dáng dài

Không quá lời khi nói rằng diện một chiếc trench coat đẹp chính là cách dễ dàng để quý cô gây ấn tượng với người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Áo khoác dạ lông cừu màu camel, áo khoác tweed dáng dài, áo trench coat từ vải kaki hay vải dù màu cream và beige chính là những ứng cử viên sáng giá nhất mùa vì dễ mặc, dễ phối với mọi phong cách.

Các tông màu được tiếng là kén dáng của áo khoác dài bao gồm đỏ và trắng. Chúng nổi bật, tạo nên sự tương phản ấn tượng nên thường sẽ được diện vào các dịp thật đặc biệt và quan trọng. Trong khi đó gợi ý áo khoác dài mặc hằng ngày bao gồm màu đen, xám lông chuột, màu beige hay màu nâu camel.

Áo khoác dáng dài có thể kết hợp cùng quần ống rộng và áo sơ mi/áo cổ cao dáng ôm tay dài cho diện mạo linh hoạt, năng động đầy ấm áp. Các bản phối kết hợp maxi coat với váy ngắn và quần tất phù hợp cho không gian ấm áp của các buổi tiệc tối. Ngoài ra, quý cô thỏa thích diện đầm midi hoặc đầm dự tiệc cùng trench coat và giày bốt cho mọi dịp, mọi không gian trong mùa đông lạnh giá.

Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông- Ảnh 2.

Sắc đỏ đô nổi bật và tươi sáng hoàn hảo cho bản phối đồng bộ cùng đầm liền dáng dài. Thiết kế áo khoác lấy cảm hứng từ phần cổ blazer mang đến hình ảnh hiện đại và trang nhã. Quý cô hãy luôn chú ý chọn trang phục có độ chênh lệch về độ dài để có thể tạo nên chiều sâu thị giác cho từng bản phối

ẢNH: CHICLAND

Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông- Ảnh 3.

Thổi làn gió mới phóng khoáng vào thiết kế áo khoác dài gấp nếp mang đến sự khác biệt mang đậm dấu ấn sáng tạo. Áo khoác màu beige và trang phục đen tương phản nhẹ nhàng đậm chất street style

ẢNH: MARE

Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông- Ảnh 4.

Xanh đen, xanh denim và sắc đen hòa lẫn trong một tổng thể phá cách tinh nghịch. Áo khoác dài tông xanh đen có thể là lựa chọn cho cả phong cách công sở lẫn dạo phố

ẢNH: KHAU BY CQ

Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông- Ảnh 5.

Hóa quý cô sang chảnh kiêu kỳ khi chọn sắc trắng kem và dáng áo khoác dài chạm bắp chân. Bản phối "tuyệt đối điện ảnh" này sử dụng hai tông màu sáng tối để tạo nên sự thu hút và tính thẩm mỹ

ẢNH: JEUNE

Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông- Ảnh 6.

Áo khoác da lộn và quần jeans ống côn, bốt da mũi thuôn nhọn và áo len dệt kim, khăn choàng mang đến hình ảnh quý cô mùa đông trendy

ẢNH: RENATA QUAGLIA

Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông- Ảnh 7.

Quần jeans xanh, cardigan và trench coat tiếp tục thống trị đường phố qua bản phối của các nữ fashionista sành điệu

ẢNH: BYN ELLIE

Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông- Ảnh 8.
Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông- Ảnh 9.

Áo khoác dạ màu xanh đen với hai phong cách khác biệt - thiết kế hai hàng cúc mang dấu ấn về sự thanh lịch cổ điển; thiết kế phối khăn lụa họa tiết nhiều màu sắc tôn nét trẻ trung và hiện đại của quý cô

ẢNH: CHICLAND

Sắm áo khoác dáng dài, nàng có thêm ngàn cảm hứng phối đồ đông- Ảnh 10.

Chiếc áo khoác dáng dài làm từ chất liệu vải tweed cao cấp mang đến vẻ ngoài sang trọng và ấm áp - lựa chọn hoàn hảo cho phong cách đẳng cấp và nét đẹp vượt thời gian. Phom dáng silhouette cổ điển kết hợp dây đai vải mềm mại khéo léo tôn dáng một cách tinh tế

ẢNH: PHAM STUDIO


Áo khoác dáng dài Áo măng tô áo khoác dài áo khoác da trench coat

