Bí quyết diện bốt cao cổ 'chuẩn chỉnh' cho mọi vóc dáng

Để mặc đẹp cùng bốt cao cổ, hãy biến chúng thành điểm nhấn chủ đạo trong từng bản phối.
Bốt cao cổ với đầm
Chiếc đầm ôm nhẹ phần eo, thân đầm xếp tầng dọc tạo chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi, giữ trọn vẻ dịu dàng và thanh lịch. Đôi bốt trắng mũi nhọn, phom đứng ôm trọn bắp chân cùng họa tiết dập nổi tinh xảo trở thành điểm nhấn sang trọng.
Chiếc đầm ngắn ôm sát với chi tiết dây rút tinh tế, chất liệu ôm dáng tôn đường cong tự nhiên, mang lại vẻ gợi cảm mà không quá phô trương. Đôi bốt đen mũi nhọn với ống cao ôm chân, chất da bóng nhẹ kèm chi tiết kim loại tạo cảm giác mạnh mẽ và thời thượng.
Bốt cao cổ và chân váy
Áo ôm trễ vai khéo léo tôn vòng 1, tạo cảm giác mềm mại. Chân váy xếp nếp bồng nhẹ giúp thân hình trông nhỏ gọn, tạo hiệu ứng thanh mảnh. Đôi bốt trắng ống cao, mũi nhọn và chất liệu da mềm mang vẻ thanh thoát, giúp đôi chân như thon dài hơn.
Sự kết hợp độc đáo này khiến người đối diện phải ngoái nhìn, điểm nhấn nằm ở đôi bốt da cao cổ đen với phần ống cao gần gối và đế dày mạnh mẽ giúp đôi chân trông thon và dài đáng kể. Tổng thể trang phục mang phong thái hiện đại và đầy tinh thần “street style”.
Gam màu trung tính mang hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại được “đánh thức” bởi đôi bốt da cao cổ nâu đất với chất liệu da lì sang trọng. Đinh tán kim loại chạy dọc thân giày giúp bản phối thêm phần hoang dã và kiêu kỳ. Đây là tuyên ngôn phong cách dành cho những cô nàng yêu thời trang đường phố cá tính.
Đôi bốt da cao cổ đen bóng giữ vai trò điểm nhấn chủ đạo, đi kèm đế dày và quai khóa kim loại cá tính. Tổng thể mạnh mẽ, nổi loạn nhưng vẫn khoe trọn đôi chân nuột nà, mang lại khí chất thanh lịch.
Đôi bốt da lộn cao cổ nâu đất với thiết kế nhún mềm tinh tế và đinh tán kim loại lấp lánh chạy dọc thân mang lại nét phóng khoáng. Khi sơ vin áo vào quần, dáng người trông càng gọn gàng, tôn vòng eo và kéo dài đôi chân.
Set đồ đơn giản nhưng lại trở thành phông nền hoàn hảo để đôi bốt da nâu tỏa sáng. Bốt da cao cổ với khóa gài hầm hố và đế thô mạnh mẽ mang đến chất nổi loạn, cá tính. Điểm thú vị nằm ở đôi vớ ren trắng cao quá gối - chi tiết mềm mại giúp tổng thể mềm hóa sự mạnh mẽ của giày, tạo nên diện mạo độc đáo và phóng khoáng.