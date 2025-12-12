  • An Giang
Thời trang 24/7

Bí quyết diện bốt cao cổ 'chuẩn chỉnh' cho mọi vóc dáng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/12/2025 16:00 GMT+7

Bốt cao cổ đang trở thành điểm nhấn thời trang được yêu thích nhờ khả năng tôn dáng và biến hóa phong cách linh hoạt. Đây sẽ là món đồ giúp bạn tự tin hơn với vẻ ngoài cuốn hút và hợp xu hướng.

Để mặc đẹp cùng bốt cao cổ, hãy biến chúng thành điểm nhấn chủ đạo trong từng bản phối.

Bốt cao cổ với đầm 

Bí quyết diện bốt cao cổ 'chuẩn chỉnh' cho mọi vóc dáng- Ảnh 1.

Nét cuốn hút hiện lên rõ nét khi diện đầm trắng đuôi cá mềm mại phối cùng bốt cao cổ đồng điệu

ẢNH: @CHIPUPU

Chiếc đầm ôm nhẹ phần eo, thân đầm xếp tầng dọc tạo chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi, giữ trọn vẻ dịu dàng và thanh lịch. Đôi bốt trắng mũi nhọn, phom đứng ôm trọn bắp chân cùng họa tiết dập nổi tinh xảo trở thành điểm nhấn sang trọng.

Bí quyết diện bốt cao cổ 'chuẩn chỉnh' cho mọi vóc dáng- Ảnh 2.

Sức cuốn hút còn bùng lên mạnh mẽ hơn khi kết hợp đầm ôm body cùng bốt cao cổ đầy khí chất

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Chiếc đầm ngắn ôm sát với chi tiết dây rút tinh tế, chất liệu ôm dáng tôn đường cong tự nhiên, mang lại vẻ gợi cảm mà không quá phô trương. Đôi bốt đen mũi nhọn với ống cao ôm chân, chất da bóng nhẹ kèm chi tiết kim loại tạo cảm giác mạnh mẽ và thời thượng.

Bốt cao cổ và chân váy

Bí quyết diện bốt cao cổ 'chuẩn chỉnh' cho mọi vóc dáng- Ảnh 3.

Sự tươi mới với chân váy ngắn dáng bí bắt cặp cùng bốt cao cổ nổi bật

ẢNH: @HUYEN.204

Áo ôm trễ vai khéo léo tôn vòng 1, tạo cảm giác mềm mại. Chân váy xếp nếp bồng nhẹ giúp thân hình trông nhỏ gọn, tạo hiệu ứng thanh mảnh. Đôi bốt trắng ống cao, mũi nhọn và chất liệu da mềm mang vẻ thanh thoát, giúp đôi chân như thon dài hơn.

Bí quyết diện bốt cao cổ 'chuẩn chỉnh' cho mọi vóc dáng- Ảnh 4.

Một lựa chọn khác mang lại vẻ cuốn hút khó rời mắt là combo áo sơ mi trắng tay bồng phối corset ôm eo và chân váy ngắn xòe

ẢNH: @LEHUYNHBAONGOC.WINWIN

Sự kết hợp độc đáo này khiến người đối diện phải ngoái nhìn, điểm nhấn nằm ở đôi bốt da cao cổ đen với phần ống cao gần gối và đế dày mạnh mẽ giúp đôi chân trông thon và dài đáng kể. Tổng thể trang phục mang phong thái hiện đại và đầy tinh thần “street style”.

Bí quyết diện bốt cao cổ 'chuẩn chỉnh' cho mọi vóc dáng- Ảnh 5.

Nếu muốn phá cách hơn thì hãy thử công thức áo trễ vai màu be kết hợp chân váy xòe xám khói

ẢNH: @LEHUYNHBAONGOC.WINWIN

Gam màu trung tính mang hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại được “đánh thức” bởi đôi bốt da cao cổ nâu đất với chất liệu da lì sang trọng. Đinh tán kim loại chạy dọc thân giày giúp bản phối thêm phần hoang dã và kiêu kỳ. Đây là tuyên ngôn phong cách dành cho những cô nàng yêu thời trang đường phố cá tính.

Bí quyết diện bốt cao cổ 'chuẩn chỉnh' cho mọi vóc dáng- Ảnh 6.

Bùng nổ phong cách đường phố với bộ đôi không bao giờ sai là áo phông trắng và chân váy vạt chéo sắc đen năng động

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Đôi bốt da cao cổ đen bóng giữ vai trò điểm nhấn chủ đạo, đi kèm đế dày và quai khóa kim loại cá tính. Tổng thể mạnh mẽ, nổi loạn nhưng vẫn khoe trọn đôi chân nuột nà, mang lại khí chất thanh lịch.

Bí quyết diện bốt cao cổ 'chuẩn chỉnh' cho mọi vóc dáng- Ảnh 7.

Bốt cao cổ và quần jeans là bộ đôi không bao giờ lỗi thời vừa thực tế, vừa thời thượng

ẢNH: @TU_HHAO

Đôi bốt da lộn cao cổ nâu đất với thiết kế nhún mềm tinh tế và đinh tán kim loại lấp lánh chạy dọc thân mang lại nét phóng khoáng. Khi sơ vin áo vào quần, dáng người trông càng gọn gàng, tôn vòng eo và kéo dài đôi chân.

Bí quyết diện bốt cao cổ 'chuẩn chỉnh' cho mọi vóc dáng- Ảnh 8.

Vẻ đẹp đường phố gặp sự ngọt ngào khi áo không tay dáng crop top được phối cùng quần shorts denim

ẢNH: @CATMIER_

Set đồ đơn giản nhưng lại trở thành phông nền hoàn hảo để đôi bốt da nâu tỏa sáng. Bốt da cao cổ với khóa gài hầm hố và đế thô mạnh mẽ mang đến chất nổi loạn, cá tính. Điểm thú vị nằm ở đôi vớ ren trắng cao quá gối - chi tiết mềm mại giúp tổng thể mềm hóa sự mạnh mẽ của giày, tạo nên diện mạo độc đáo và phóng khoáng.

 

