Không chỉ quần jeans xanh, sắc xanh lam, xanh ngọc bích ‘lên ngôi’ mùa xuân 2026

Trang phục màu xanh lam - từ quần jeans xanh đường phố đến đồ dự tiệc
Nếu xu hướng màu xanh lá khiến nhiều tín đồ thời trang cảm thấy e ngại vì sợ sự nổi bật, sợ làm tối màu da thì xu hướng xanh lam sẽ dễ dàng lấy được cảm tình của phái nữ. Gam màu xanh tựa như cho dòng chảy mềm mại của nước, trải dài từ sắc xanh ngọc bích, xanh lam, xanh dương đến xanh mòng két, xanh cô ban...
Mùa này, quý cô có thể bắt đầu trải nghiệm cảm giác dẫn đầu xu hướng khi diện trang phục màu xanh lam đi học, đi làm, dạo phố, đi tiệc. Các gợi ý mặc đẹp cùng sắc xanh đi từ các set vest may đo tông xanh từ vải dạ tweed, chân váy sequin xanh ngọc lam, đầm slip dress, áo len và chân váy dài đan xen sắc xanh và các sọc kẻ đỏ tía.
Ấm áp và xinh đẹp với bản phối áo len màu xanh cô ban phối chân váy sọc, quần tất và áo len tông màu đỏ tía. Gam xanh ngọc bích, xanh cô ban khi được điểm thêm các họa tiết sọc ca rô, họa tiết thêu đính lấp lánh càng trở nên nổi bật hơn