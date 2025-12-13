  • An Giang
Thời trang 24/7

Không chỉ quần jeans xanh, sắc xanh lam, xanh ngọc bích ‘lên ngôi’ mùa xuân 2026

Kim Ngọc
Kim Ngọc
13/12/2025 16:00 GMT+7

Vào mùa xuân 2026, nàng không chỉ thỏa sức diện quần jeans xanh mà còn tha hồ khoác lên mình các gam 'màu phong thủy' của năm Bính Ngọ như màu xanh lam, xanh dương, xanh ngọc bích...

Gam màu xanh lam mang đến cảm nhận về sự mát lành, trong trẻo và mềm mại, dễ chịu. Các sắc xanh được dự báo sẽ trở thành xu hướng mùa xuân 2026 đều là những sắc độ gần gũi với tín đồ thời trang như xanh dương, xanh ngọc lam, xanh ngọc bích, xanh cô ban...

Không chỉ quần jeans xanh, sắc xanh lam, xanh ngọc bích ‘lên ngôi’ mùa xuân 2026- Ảnh 1.

Màu xanh chàm, xanh denim đặc trưng của quần jeans giúp món đồ này dễ dàng được nhận ra, yêu thích và diện trong mọi dịp

ẢNH: CARACLUB

Trang phục màu xanh lam - từ quần jeans xanh đường phố đến đồ dự tiệc

Nếu xu hướng màu xanh lá khiến nhiều tín đồ thời trang cảm thấy e ngại vì sợ sự nổi bật, sợ làm tối màu da thì xu hướng xanh lam sẽ dễ dàng lấy được cảm tình của phái nữ. Gam màu xanh tựa như cho dòng chảy mềm mại của nước, trải dài từ sắc xanh ngọc bích, xanh lam, xanh dương đến xanh mòng két, xanh cô ban...

Mùa này, quý cô có thể bắt đầu trải nghiệm cảm giác dẫn đầu xu hướng khi diện trang phục màu xanh lam đi học, đi làm, dạo phố, đi tiệc. Các gợi ý mặc đẹp cùng sắc xanh đi từ các set vest may đo tông xanh từ vải dạ tweed, chân váy sequin xanh ngọc lam, đầm slip dress, áo len và chân váy dài đan xen sắc xanh và các sọc kẻ đỏ tía.

Không chỉ quần jeans xanh, sắc xanh lam, xanh ngọc bích ‘lên ngôi’ mùa xuân 2026- Ảnh 2.

Xanh và nâu là cặp đôi luôn có thể đi cùng nhau trong mọi bản phối. Gợi ý thanh lịch này hoàn hảo cho phong cách nữ sinh và quý cô công sở vì kết hợp hài hòa màu sắc, phom dáng chỉn chu và hiện đại thể hiện trên từng nếp vải

ẢNH: TIT ELEGANT

Không chỉ quần jeans xanh, sắc xanh lam, xanh ngọc bích ‘lên ngôi’ mùa xuân 2026- Ảnh 3.

Chân váy sequin lấp lánh, óng ả tựa như một dòng suối mềm mại phản chiếu mọi ánh sáng và màu sắc. Crop top nâu mềm nhẹ phối chân váy dài cho một buổi tối hẹn hò lãng mạn...

ẢNH: GIGI

Không chỉ quần jeans xanh, sắc xanh lam, xanh ngọc bích ‘lên ngôi’ mùa xuân 2026- Ảnh 4.

Đầm suông tay dài mang sắc xanh của sự chững chạc và trưởng thành. Chất liệu độc đáo mang đậm tinh thần của những lễ hội hay gợi nhắc về những buổi "year end party" đáng nhớ mùa cuối năm

ẢNH: GIGI

Không chỉ quần jeans xanh, sắc xanh lam, xanh ngọc bích ‘lên ngôi’ mùa xuân 2026- Ảnh 5.

Diện slip dress mùa này, nàng hãy bổ sung thêm khăn choàng bằng lông mềm mại. Cặp đôi này không chỉ bổ sung sự ấm áp và dễ chịu mà còn tạo nên điểm nhấn sang chảnh, quý phái cho tổng thể

ẢNH: GIGI

Không chỉ quần jeans xanh, sắc xanh lam, xanh ngọc bích ‘lên ngôi’ mùa xuân 2026- Ảnh 6.

Chất liệu vải tweed dệt sợi kim tuyến bắt sáng lấp lánh tạo nên sức hút riêng cho bản phối "lady boss". Chọn gam màu xanh lam, quý cô trở thành những cô nàng trendy dù đang theo đuổi bất kỳ phong cách thời trang nào

ẢNH: LEIKA

Không chỉ quần jeans xanh, sắc xanh lam, xanh ngọc bích ‘lên ngôi’ mùa xuân 2026- Ảnh 7.

Gấp đôi sự trẻ trung, tinh nghịch và tinh thần mùa lễ hội cuối năm cùng bản phối theo set đồng bộ sequin viền ren lãng mạn và giàu sức cuốn hút. Các ý tưởng diện trang phục dự tiệc tông xanh blue mùa này mang đến vô số hình ảnh tạo nên một điểm nhấn ấn tượng và khó quên

ẢNH: GIGI

Không chỉ quần jeans xanh, sắc xanh lam, xanh ngọc bích ‘lên ngôi’ mùa xuân 2026- Ảnh 8.
Không chỉ quần jeans xanh, sắc xanh lam, xanh ngọc bích ‘lên ngôi’ mùa xuân 2026- Ảnh 9.

Ấm áp và xinh đẹp với bản phối áo len màu xanh cô ban phối chân váy sọc, quần tất và áo len tông màu đỏ tía. Gam xanh ngọc bích, xanh cô ban khi được điểm thêm các họa tiết sọc ca rô, họa tiết thêu đính lấp lánh càng trở nên nổi bật hơn

ẢNH: MAISON


