Không thể rời mắt với các bản phối từ quần jeans và áo tweed

Cặp đôi sang trọng, quý phái mà vẫn năng động, thoải mái nhất mùa này gọi tên quần jeans và áo tweed. Quý cô không cần sắm quá nhiều trang phục mới cho tủ đồ đông mà vẫn đứng đầu danh sách mặc đẹp chỉ nhờ vào các bản phối từ hai món đồ này.

Tông màu xanh dương nhẹ nhàng nhưng giàu sức hút từ vẻ tĩnh lặng, sự trưởng thành sang trọng. Quần denim ống loe và áo tweed tạo nên bản phối linh hoạt để nàng diện đi học, đi làm hằng ngày ẢNH: NEM FASHION

Lên đồ ngày đông cùng cặp đôi quần jeans và áo tweed

Nếu mùa hè thu là mùa của áo sơ mi mỏng nhẹ, crop top và những thiết bay bổng, lãng mạn thì mùa đông và dịp cuối năm chính là mùa của áo tweed. Diện tweed và denim, nàng sẽ khám phá ra sự kỳ diệu của chất liệu và phom dáng chính là "chìa khóa" quan trọng nhất của bí quyết mặc đẹp, của những bản phối gây hiệu ứng thị giác ấn tượng và mãn nhãn.

Quần jeans ống suông, quần denim ống đứng với phần cạp cao ôm trọn hông eo chính là kiểu dáng mà nàng nên chọn để diện cùng áo tweed. Áo dạ tweed cổ tròn dáng jacket có thể mặc riêng lẻ cùng jeans hoặc phối thêm áo cổ sơ mi, cổ sen, cổ bèo nhún để thêm phần nữ tính. Áo blazer vải tweed mặc khoác ngoài bản phối denim và áo dệt kim hoặc lựa chọn bản phối phá cách với quần shorts denim và áo tweed.

Quần jeans ống rộng hoàn hảo với áo tweed trắng ánh kim. Cấu trúc của bộ đôi trang phục vừa bổ trợ cho nhau về tỷ lệ, vừa tương đồng về chất liệu dày dặn, có độ thô nhám nhẹ nhưng vẫn mềm mại và giúp bảo vệ nàng trước tiết trời lạnh của mùa đông ẢNH: PROUD ORANICHA K

Giày cao gót mũi nhọn vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho bản phối cùng quần ống rộng. Cặp đôi denim và tweed là sự kết hợp hoàn hảo của sang trọng và thoải mái, thanh lịch nhưng casual và dễ ứng dụng trong nhiều không gian ẢNH: ANNABELLE FLEUR

Phá cách với hình ảnh nàng diện quần jeans cắt ngắn phối áo tweed có những chiếc cúc mạ vàng sáng bóng làm nổi bật vẻ ngoài sang trọng và sành điệu ẢNH: ANNABELLE FLEUR

Công sở ngày đông bừng sáng nhờ bản phối đỏ, đen và cream hài hòa và linh hoạt. Đặc tính của chất liệu và màu sắc được chọn lựa một cách tinh tế, giúp người mặc dễ dàng chạm đến cái đẹp hoàn hảo giàu tính ứng dụng ẢNH: ADORE DRESS

Một gợi ý mang đậm chất lễ hội với áo tweed đỏ phối tay lông vũ. Chi tiết cổ áo bèo nhún trắng được lặp lại cùng mũi giày trắng - phụ kiện túi xách màu đen hay hàng cúc nổi bật giúp nàng tỏa sáng rạng ngời ẢNH: VALERIA KEI

Dễ dàng đổi mới bản phối áo tweed với hai lựa chọn denim cho ngày nắng đẹp và cho những buổi chiều tối hay những sáng sớm mùa đông ẢNH: VALERIA KEI

Áo tweed cổ chữ V màu hồng thổi làn gió mới vào tủ đồ dạ tweed mùa này. Gam màu nhẹ nhàng đậm chất tiểu thư có thể làm "mềm hóa" mọi bản phối cùng quần denim và áo sơ mi trắng ẢNH: VALERIA KEI



