Không thể rời mắt với các bản phối từ quần jeans và áo tweed

Quần jeans và áo tweed tưởng như chẳng liên quan lại có thể hợp nhau đến hoàn mỹ. Sự kết hợp này đem đến các bản phối vừa thoải mái lại sang trọng, vừa sang chảnh nhưng vẫn phóng khoáng đậm chất phong cách đường phố.
Cặp đôi sang trọng, quý phái mà vẫn năng động, thoải mái nhất mùa này gọi tên quần jeans và áo tweed. Quý cô không cần sắm quá nhiều trang phục mới cho tủ đồ đông mà vẫn đứng đầu danh sách mặc đẹp chỉ nhờ vào các bản phối từ hai món đồ này.
Lên đồ ngày đông cùng cặp đôi quần jeans và áo tweed
Nếu mùa hè thu là mùa của áo sơ mi mỏng nhẹ, crop top và những thiết bay bổng, lãng mạn thì mùa đông và dịp cuối năm chính là mùa của áo tweed. Diện tweed và denim, nàng sẽ khám phá ra sự kỳ diệu của chất liệu và phom dáng chính là "chìa khóa" quan trọng nhất của bí quyết mặc đẹp, của những bản phối gây hiệu ứng thị giác ấn tượng và mãn nhãn.
Quần jeans ống suông, quần denim ống đứng với phần cạp cao ôm trọn hông eo chính là kiểu dáng mà nàng nên chọn để diện cùng áo tweed. Áo dạ tweed cổ tròn dáng jacket có thể mặc riêng lẻ cùng jeans hoặc phối thêm áo cổ sơ mi, cổ sen, cổ bèo nhún để thêm phần nữ tính. Áo blazer vải tweed mặc khoác ngoài bản phối denim và áo dệt kim hoặc lựa chọn bản phối phá cách với quần shorts denim và áo tweed.
Dễ dàng đổi mới bản phối áo tweed với hai lựa chọn denim cho ngày nắng đẹp và cho những buổi chiều tối hay những sáng sớm mùa đông