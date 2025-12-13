'Mẹ bỉm sữa' H'Hen Niê đọ catwalk cùng siêu mẫu Thanh Hằng

Tối 12.12, Extra Men Show 4 diễn ra tại TP.HCM với chủ đề Daddy Cool (Những ông bố tuyệt vời). Sự kiện do đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc sáng lập, quy tụ dàn sao đình đám như siêu mẫu Thanh Hằng, giám khảo Asia's Next Top Model Cindy Bishop, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Lê Hoàng Phương, Quán quân The Face Huỳnh Tú Anh, Nam vương siêu quốc gia Thái Lan Topz Nathanon, Á vương siêu quốc gia Thái Lan Tonkla... trình diễn những bộ sưu tập ấn tượng.

Trong đó, màn trình diễn BST Midnight Merlot đã tạo nên điểm nhấn bùng nổ nhờ sự xuất hiện của những "chị đại" làng mốt. Bên cạnh các siêu mẫu nữ, màn trình diễn còn có sự góp mặt của dàn mẫu nam đình đám như Quán quân The Face Mạc Trung Kiên, Quán quân The Next Gentleman Phạm Kiên...

H'Hen Niê đọ catwalk cùng siêu mẫu Thanh Hằng

Đảm nhận vị trí first face (mở màn), Hoa hậu H'Hen Niê sải bước đầy năng lượng trong thiết kế kẻ ca rô thanh lịch nhưng không kém phần cá tính. Đây là lần tái xuất sàn diễn chính thức của nàng hậu sau thời gian nghỉ ngơi thực hiện thiên chức làm mẹ ẢNH: KIENGCAN

Bộ trang phục với những đường cắt may tinh tế giúp H'Hen Niê nổi bật trên sàn runway. Sự trở lại của cô nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, khẳng định sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của top 5 Miss Universe ẢNH: KIENGCAN

Chỉ sau 3 tháng sinh con đầu lòng, nàng hậu đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và thần thái cuốn hút ẢNH: KIENGCAN

Trong bộ vest đỏ lấy cảm hứng từ màu rượu vang, Cindy Bishop - siêu mẫu, hoa hậu đến từ Thái Lan, mang đến thần thái sắc sảo, bản lĩnh, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ thành công và độc lập ẢNH: KIENGCAN

Thanh Hằng xuất hiện ở vị trí kết màn (vedette) thu hút sự chú ý. Diện "cây" đỏ chất liệu da cá tính, siêu mẫu khoe đôi chân dài trứ danh 1,12 m cùng những bước đi điêu luyện, thần thái ẢNH: KIENGCAN

Trước đó chỉ 2 giờ đồng hồ, Thanh Hằng vừa tham dự một sự kiện khác. Tuy nhiên, khi bước lên sàn diễn Extra Men Show, cô vẫn giữ được sự tươi trẻ, năng động cùng nguồn năng lượng lớn ẢNH: KIENGCAN