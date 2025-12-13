'Mẹ bỉm sữa' H'Hen Niê đọ catwalk cùng siêu mẫu Thanh Hằng

Sau 3 tháng sinh con đầu lòng, Hoa hậu H'Hen Niê tái xuất sàn diễn thời trang với vị trí mở màn cho bộ sưu tập 'Midnight Merlot', catwalk cùng siêu mẫu Thanh Hằng.
Chia sẻ bài viết
Tối 12.12, Extra Men Show 4 diễn ra tại TP.HCM với chủ đề Daddy Cool (Những ông bố tuyệt vời). Sự kiện do đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc sáng lập, quy tụ dàn sao đình đám như siêu mẫu Thanh Hằng, giám khảo Asia's Next Top Model Cindy Bishop, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Lê Hoàng Phương, Quán quân The Face Huỳnh Tú Anh, Nam vương siêu quốc gia Thái Lan Topz Nathanon, Á vương siêu quốc gia Thái Lan Tonkla... trình diễn những bộ sưu tập ấn tượng.
Trong đó, màn trình diễn BST Midnight Merlot đã tạo nên điểm nhấn bùng nổ nhờ sự xuất hiện của những "chị đại" làng mốt. Bên cạnh các siêu mẫu nữ, màn trình diễn còn có sự góp mặt của dàn mẫu nam đình đám như Quán quân The Face Mạc Trung Kiên, Quán quân The Next Gentleman Phạm Kiên...