Tôn hình thể quyến rũ với áo corset, đầm dạ tiệc vải sheer

Xuất hiện trong loạt thiết kế đầm dạ tiệc mới của NTK Đỗ Long, người mẫu Tú Anh thể hiện trọn vẹn tinh thần Emerge - một vẻ đẹp đang chuyển động, tái sinh và khẳng định bản lĩnh cá nhân.
Thiết kế đầm dạ tiệc cấu trúc kim loại phom dáng ôm sát, phần cổ halter được khai thác một cách khéo léo làm nổi bật bờ vai thanh mảnh và phần cổ đầy kiêu hãnh. Trang phục có chất liệu chủ đạo là khoen kim loại và đá đính phản chiếu ánh sáng theo từng chuyển động, sử dụng những khoảng cut out có chủ đích tôn đường cong cuốn hút. Thiết kế tinh xảo cho thấy tư duy thời trang đương đại và kỹ thuật xử lý chi tiết tinh tế của nhà mốt.
Form corset lưới xuyên thấu ôm trọn cơ thể, sắc nét nhưng vẫn dịu nhẹ và êm mềm. Các lớp ren 3D thêu tay và chi tiết đính kết thủ công trở nên sống động hơn qua từng chuyển động, qua đó tạo nên cảm giác mong manh nhưng đầy nội lực.
Phần lưng hở được tạo hình mềm mại, mang tính dẫn dắt, góp phần làm tổng thể trở nên uyển chuyển và nữ tính trong từng chuyển động.
Bề mặt trang phục được xử lý bằng kỹ thuật đính đá và tua rua tạo hiệu ứng ánh sáng phản chiếu và chuyển động khi người mặc di chuyển. Thiết kế được hoàn thiện khi kết hợp cùng áo choàng lông, tạo nên sự đối lập thú vị giữa bề mặt mềm, dày và phần thân váy lưới mỏng nhẹ, xuyên thấu. Áo choàng không đóng vai trò che phủ mà trở thành lớp tạo hình, giúp nhấn mạnh vẻ phóng khoáng, bản lĩnh và tinh thần làm chủ hình thể của người mặc.
Thêm một thiết kế mang tính biểu đạt mạnh mẽ về hình thể được Đỗ Long chiêu đãi giới mộ điệu thời trang. Chất liệu vải xuyên thấu ở phần thân trước được xử lý nhẹ và tinh giản giúp giữ lại cảm giác mềm mại và sự thoáng đãng cho tổng thể.
Phần thân sau được xử lý bằng kỹ thuật đính đá full shape ôm trọn đường cong cơ thể và tạo hiệu ứng ánh sáng rõ nét theo từng chuyển động. Sự tương phản giữa trong suốt và lấp lánh, giữa nhẹ và nặng không chỉ làm nổi bật kỹ thuật xử lý bề mặt chất liệu mà còn tôn khả năng làm chủ hình thể và thần thái sắc sảo của người mẫu.
Vẻ gợi cảm nhưng tự chủ, mềm mại nhưng ẩn chứa đầy nội lực của nàng mẫu trẻ đại diện cho tinh thần của nhà mốt Việt
ẢNH: HOÀNG PHÚC