Tôn hình thể quyến rũ với áo corset, đầm dạ tiệc vải sheer

Xuất hiện trong loạt thiết kế đầm dạ tiệc mới của NTK Đỗ Long, người mẫu Tú Anh thể hiện trọn vẹn tinh thần Emerge - một vẻ đẹp đang chuyển động, tái sinh và khẳng định bản lĩnh cá nhân.

Khả năng kiểm soát hình thể kết hợp ánh nhìn điềm tĩnh và sắc lạnh của người mẫu tạo nên sự gợi cảm vừa đủ, không phô trương ẢNH: HOÀNG PHÚC

Thiết kế đầm dạ tiệc cấu trúc kim loại phom dáng ôm sát, phần cổ halter được khai thác một cách khéo léo làm nổi bật bờ vai thanh mảnh và phần cổ đầy kiêu hãnh. Trang phục có chất liệu chủ đạo là khoen kim loại và đá đính phản chiếu ánh sáng theo từng chuyển động, sử dụng những khoảng cut out có chủ đích tôn đường cong cuốn hút. Thiết kế tinh xảo cho thấy tư duy thời trang đương đại và kỹ thuật xử lý chi tiết tinh tế của nhà mốt.

Thiết kế tông màu trắng mang đậm nét thời trang couture ẢNH: HOÀNG PHÚC

Form corset lưới xuyên thấu ôm trọn cơ thể, sắc nét nhưng vẫn dịu nhẹ và êm mềm. Các lớp ren 3D thêu tay và chi tiết đính kết thủ công trở nên sống động hơn qua từng chuyển động, qua đó tạo nên cảm giác mong manh nhưng đầy nội lực.

Đầm dạ hội phom lưới cổ chữ V khoét sâu được xử lý chuẩn xác nhằm tôn lên đường nét cơ thể một cách thanh thoát và có kiểm soát. Đường cổ mở theo chiều dọc giúp kéo dài tỷ lệ hình thể, đồng thời tạo nên điểm nhấn thị giác mạnh mẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên ẢNH: HOÀNG PHÚC

Phần lưng hở được tạo hình mềm mại, mang tính dẫn dắt, góp phần làm tổng thể trở nên uyển chuyển và nữ tính trong từng chuyển động.

Bề mặt trang phục được xử lý bằng kỹ thuật đính đá và tua rua tạo hiệu ứng ánh sáng phản chiếu và chuyển động khi người mặc di chuyển. Thiết kế được hoàn thiện khi kết hợp cùng áo choàng lông, tạo nên sự đối lập thú vị giữa bề mặt mềm, dày và phần thân váy lưới mỏng nhẹ, xuyên thấu. Áo choàng không đóng vai trò che phủ mà trở thành lớp tạo hình, giúp nhấn mạnh vẻ phóng khoáng, bản lĩnh và tinh thần làm chủ hình thể của người mặc.

Thiết kế không phô trương mà chinh phục bằng sự cân bằng giữa cấu trúc và độ bay, giữa gợi cảm và tinh tế, qua đó khắc họa rõ nét tinh thần tự do, phóng khoáng và sự tự tin của người phụ nữ Emerge ẢNH: HOÀNG PHÚC

Đầm dạ hội kết hợp corset lụa satin trắng và vải sheer đỏ xuyên thấu. Thiết kế mang đậm tính nghệ thuật - nơi cấu trúc, chất liệu và hình ảnh người mặc song hành tạo nên một tổng thể mạnh mẽ, dứt khoát và giàu chất thời trang cao cấp ẢNH: HOÀNG PHÚC

Thêm một thiết kế mang tính biểu đạt mạnh mẽ về hình thể được Đỗ Long chiêu đãi giới mộ điệu thời trang. Chất liệu vải xuyên thấu ở phần thân trước được xử lý nhẹ và tinh giản giúp giữ lại cảm giác mềm mại và sự thoáng đãng cho tổng thể.

Phần thân sau được xử lý bằng kỹ thuật đính đá full shape ôm trọn đường cong cơ thể và tạo hiệu ứng ánh sáng rõ nét theo từng chuyển động. Sự tương phản giữa trong suốt và lấp lánh, giữa nhẹ và nặng không chỉ làm nổi bật kỹ thuật xử lý bề mặt chất liệu mà còn tôn khả năng làm chủ hình thể và thần thái sắc sảo của người mẫu.