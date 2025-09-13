Jun Phạm, Thiên Minh, loạt KOL tiết lộ bí kíp diện jeans thoải mái và phong cách

‘Mẫu số chung’ của những bản phối ‘nịnh mắt’ này chính là những chiếc quần jeans cực đa dạng đến từ một thương hiệu không thể quen thuộc hơn - UNIQLO.
Sẽ thế nào nếu bạn tham gia một ‘bữa tiệc’ thời trang mà ở đó jeans là điểm chung và là trang phục chủ đạo? Nếu từng nghĩ jeans chỉ hợp với casual hay cơ bản, thì phải đợi đến khi thấy dàn KOL Việt ‘lên đồ’ cực phong cách với đa dạng dáng jeans, bạn sẽ hiểu vì sao jeans vẫn giữ nguyên sức hút của mình khi thời trang không ngừng chuyển động, xoay vần.
Và khi muốn tìm kiếm những chiếc quần jeans chất lượng, phong cách nhưng vẫn đủ thoải mái, thì không ngạc nhiên khi UNIQLO là điểm đến của đông đảo dàn KOL mặc đẹp. Một khi có dịp gặp gỡ, thì những tín đồ mặc đẹp này hẳn sẽ có rất nhiều bản phối đáng để tham khảo với chiếc quần jeans yêu thích nhất trong BST chất lượng này. Và chắc chắn đó là những bí quyết phối jeans mà bạn có thể áp dụng ngay trong mọi ngày, mọi dịp, bất kể bạn đang theo đuổi phong cách nào đi chăng nữa.
Bộ đôi Anh Tài Jun Phạm và Thiên Minh xuất hiện tràn đầy năng lượng với hai bản phối đặc sắc cùng Quần Jeans Ống Suông của UNIQLO. Cùng chia sẻ với nhau nhiều sự đồng điệu, một điểm chung dễ thương giữa đôi bạn thân lâu năm này là đều phối jeans rất đẹp, dù công thức siêu đơn giản và ai cũng có thể áp dụng.
Vẫn là một set đồ cho những ngày đi làm của những cô nàng công sở trên nền hai item quen thuộc - jeans và sơ mi, Bùi Khánh Hà lại mang đến một bản phối gợi chút nhớ nhung đến thập niên 1970 khi lựa chọn Quần Jeans Dáng Ôm Ống Loe thanh thoát và nữ tính. Cô nàng khéo léo mix quần jeans với Bra Top tối màu và sơ mi trắng, không quên sơ vin và bỏ nút áo để tổng thể trang phục cân đối và có cấu trúc hơn.
Với các gợi ý trang phục jeans - chuẩn thoải mái, chuẩn phong cách từ UNIQLO và các tín đồ mặc đẹp, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy chiếc quần jeans yêu thích và tự tin phối kết đầy sáng tạo cho những ngày thu đông. Khám phá ngay BST UNIQLO Jeans cực đa dạng tại đây!