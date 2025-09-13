  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Jun Phạm, Thiên Minh, loạt KOL tiết lộ bí kíp diện jeans thoải mái và phong cách

Hoàng Khanh
Hoàng Khanh
13/09/2025 10:00 GMT+7

‘Mẫu số chung’ của những bản phối ‘nịnh mắt’ này chính là những chiếc quần jeans cực đa dạng đến từ một thương hiệu không thể quen thuộc hơn - UNIQLO.

Sẽ thế nào nếu bạn tham gia một ‘bữa tiệc’ thời trang mà ở đó jeans là điểm chung và là trang phục chủ đạo? Nếu từng nghĩ jeans chỉ hợp với casual hay cơ bản, thì phải đợi đến khi thấy dàn KOL Việt ‘lên đồ’ cực phong cách với đa dạng dáng jeans, bạn sẽ hiểu vì sao jeans vẫn giữ nguyên sức hút của mình khi thời trang không ngừng chuyển động, xoay vần.

Và khi muốn tìm kiếm những chiếc quần jeans chất lượng, phong cách nhưng vẫn đủ thoải mái, thì không ngạc nhiên khi UNIQLO là điểm đến của đông đảo dàn KOL mặc đẹp. Một khi có dịp gặp gỡ, thì những tín đồ mặc đẹp này hẳn sẽ có rất nhiều bản phối đáng để tham khảo với chiếc quần jeans yêu thích nhất trong BST chất lượng này. Và chắc chắn đó là những bí quyết phối jeans mà bạn có thể áp dụng ngay trong mọi ngày, mọi dịp, bất kể bạn đang theo đuổi phong cách nào đi chăng nữa.

Bộ đôi Anh Tài Jun Phạm và Thiên Minh xuất hiện tràn đầy năng lượng với hai bản phối đặc sắc cùng Quần Jeans Ống Suông của UNIQLO. Cùng chia sẻ với nhau nhiều sự đồng điệu, một điểm chung dễ thương giữa đôi bạn thân lâu năm này là đều phối jeans rất đẹp, dù công thức siêu đơn giản và ai cũng có thể áp dụng.

Jun Phạm, Thiên Minh, loạt KOL tiết lộ bí kíp diện jeans thoải mái và phong cách- Ảnh 1.

Nếu Jun Phạm xuất hiện với combo ‘hack tuổi’: jeans - sơ mi oxford - sneaker quen thuộc kèm một chiếc áo len merino cột vai tựa sinh viên, thì ‘Đa Đa’ Thiên Minh trung thành với phong cách lịch lãm đậm chất quý ông với phiên bản quần jeans màu xanh đậm, mix với áo thun trắng và áo len kéo khóa bên ngoài. Hai bản phối không thể nào phù hợp hơn cho những ngày đi học, đi làm, đi chơi trong tiết trời hanh hao, se lạnh của ngày thu đông.

Jun Phạm, Thiên Minh, loạt KOL tiết lộ bí kíp diện jeans thoải mái và phong cách- Ảnh 2.

Là một trong những ‘đại diện’ quen thuộc của ‘hội không bao giờ muộn trend’, hai nhà sáng tạo nội dung Ngòng Ngọc và Dannie Linh Đan cũng ưu ái chiếc quần JWA Quần Jeans Ống Suông ‘viral’ này trong một set đồ mang tinh thần preppy cổ điển. Với hội chị em, đây là chiếc quần jeans nhất định phải có trong tủ đồ, với khả năng tạo tổng thể thanh lịch, sang xịn mà vẫn cực kỳ thoải mái với chất liệu 100% cotton mềm mại.

Vẫn là một set đồ cho những ngày đi làm của những cô nàng công sở trên nền hai item quen thuộc - jeans và sơ mi, Bùi Khánh Hà lại mang đến một bản phối gợi chút nhớ nhung đến thập niên 1970 khi lựa chọn Quần Jeans Dáng Ôm Ống Loe thanh thoát và nữ tính. Cô nàng khéo léo mix quần jeans với Bra Top tối màu và sơ mi trắng, không quên sơ vin và bỏ nút áo để tổng thể trang phục cân đối và có cấu trúc hơn.

Jun Phạm, Thiên Minh, loạt KOL tiết lộ bí kíp diện jeans thoải mái và phong cách- Ảnh 3.

Bùi Khánh Hà xuất hiện và bước đi đầy thần thái, khoe trọn chuyển động trong dáng quần jeans gọn gàng với phần ống loe hút mắt. Điểm nhấn của thiết kế này chính là phom ôm gọn từ eo xuống đùi và hông cực kỳ tôn dáng. Kết thúc một ngày đi làm, các cô gái hoàn toàn có thể biến tấu nhanh set đồ cho buổi hẹn phóng khoáng hơn: Bỏ áo sơ mi, chỉ diện Bra Top, thay giày loafer bằng một đôi cao gót mũi nhọn đầy cá tính.

Jun Phạm, Thiên Minh, loạt KOL tiết lộ bí kíp diện jeans thoải mái và phong cách- Ảnh 4.

Nếu thường xuyên rơi vào trạng thái ‘Ngày hôm nay không có gì để mặc’, thì chị em cứ tự tin lưu ngay công thức phối đồ hàng ngày của Châu Bí Ngô và Tyberry: Diện áo thun ôm và sơ vin với Quần Jeans Baggy Ống Cong để tạo đường cong mềm mại từ hông trở xuống, vừa vặn che khuyết điểm, mà lại càng tôn dáng nếu phối với những phom giày có gót. Đặc biệt, baggy jeans vẫn luôn là một trong những dáng jeans được săn đón nhất, vừa thời thượng vừa dễ phối kết trong nhiều dịp.

Jun Phạm, Thiên Minh, loạt KOL tiết lộ bí kíp diện jeans thoải mái và phong cách- Ảnh 5.

Với hội chị em, Quần Jeans Ống Loe Rộng Dáng Rũ hẳn là item ‘top wishlist’ hack dáng, dù phối với boots ‘hầm hố’ hay giày cao gót mũi nhọn thanh thoát. Cô nàng Mai Kỳ Hân cũng kịp gợi ý một bản phối sáng tạo với chiếc quần jeans màu natural yêu thích: Biến tấu sơ mi họa tiết kẻ sọc thành áo quây, sơ vin gọn gàng và mix thêm thắt lưng tối màu để tạo hiệu ứng lưng ngắn - chân dài hút mắt. Một bộ đồ ‘đạt điểm tuyệt đối’ cho những buổi tiệc tối bên ánh nến lung linh!

Với các gợi ý trang phục jeans - chuẩn thoải mái, chuẩn phong cách từ UNIQLO và các tín đồ mặc đẹp, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy chiếc quần jeans yêu thích và tự tin phối kết đầy sáng tạo cho những ngày thu đông. Khám phá ngay BST UNIQLO Jeans cực đa dạng tại đây!

Jun Phạm Thiên Minh jeans UNIQLO KOL

Bài viết khác

Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu

Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu

Trench coat, chiếc áo măng tô nhẹ nhàng, sang trọng không thể thiếu mùa cuối năm

Trench coat, chiếc áo măng tô nhẹ nhàng, sang trọng không thể thiếu mùa cuối năm

Váy cưới độc đáo cho những nàng dâu phóng khoáng

Váy cưới độc đáo cho những nàng dâu phóng khoáng

Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025

Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025

Hoa hậu Hạnh Nguyên đưa cuộc thi tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc doanh nhân Việt

Hoa hậu Hạnh Nguyên đưa cuộc thi tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc doanh nhân Việt

Nâng cấp sự thoải mái nhưng vẫn tự tin tỏa sáng với đầm thun

Nâng cấp sự thoải mái nhưng vẫn tự tin tỏa sáng với đầm thun

Áo len gile, tỏa nét tinh khôi cho những ngày đầu thu

Áo len gile, tỏa nét tinh khôi cho những ngày đầu thu

Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp

Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top