Jun Phạm, Thiên Minh, loạt KOL tiết lộ bí kíp diện jeans thoải mái và phong cách

Sẽ thế nào nếu bạn tham gia một ‘bữa tiệc’ thời trang mà ở đó jeans là điểm chung và là trang phục chủ đạo? Nếu từng nghĩ jeans chỉ hợp với casual hay cơ bản, thì phải đợi đến khi thấy dàn KOL Việt ‘lên đồ’ cực phong cách với đa dạng dáng jeans, bạn sẽ hiểu vì sao jeans vẫn giữ nguyên sức hút của mình khi thời trang không ngừng chuyển động, xoay vần.

Và khi muốn tìm kiếm những chiếc quần jeans chất lượng, phong cách nhưng vẫn đủ thoải mái, thì không ngạc nhiên khi UNIQLO là điểm đến của đông đảo dàn KOL mặc đẹp. Một khi có dịp gặp gỡ, thì những tín đồ mặc đẹp này hẳn sẽ có rất nhiều bản phối đáng để tham khảo với chiếc quần jeans yêu thích nhất trong BST chất lượng này. Và chắc chắn đó là những bí quyết phối jeans mà bạn có thể áp dụng ngay trong mọi ngày, mọi dịp, bất kể bạn đang theo đuổi phong cách nào đi chăng nữa.

Bộ đôi Anh Tài Jun Phạm và Thiên Minh xuất hiện tràn đầy năng lượng với hai bản phối đặc sắc cùng Quần Jeans Ống Suông của UNIQLO. Cùng chia sẻ với nhau nhiều sự đồng điệu, một điểm chung dễ thương giữa đôi bạn thân lâu năm này là đều phối jeans rất đẹp, dù công thức siêu đơn giản và ai cũng có thể áp dụng.

Nếu Jun Phạm xuất hiện với combo ‘hack tuổi’: jeans - sơ mi oxford - sneaker quen thuộc kèm một chiếc áo len merino cột vai tựa sinh viên, thì ‘Đa Đa’ Thiên Minh trung thành với phong cách lịch lãm đậm chất quý ông với phiên bản quần jeans màu xanh đậm, mix với áo thun trắng và áo len kéo khóa bên ngoài. Hai bản phối không thể nào phù hợp hơn cho những ngày đi học, đi làm, đi chơi trong tiết trời hanh hao, se lạnh của ngày thu đông.

Là một trong những ‘đại diện’ quen thuộc của ‘hội không bao giờ muộn trend’, hai nhà sáng tạo nội dung Ngòng Ngọc và Dannie Linh Đan cũng ưu ái chiếc quần JWA Quần Jeans Ống Suông ‘viral’ này trong một set đồ mang tinh thần preppy cổ điển. Với hội chị em, đây là chiếc quần jeans nhất định phải có trong tủ đồ, với khả năng tạo tổng thể thanh lịch, sang xịn mà vẫn cực kỳ thoải mái với chất liệu 100% cotton mềm mại.

Vẫn là một set đồ cho những ngày đi làm của những cô nàng công sở trên nền hai item quen thuộc - jeans và sơ mi, Bùi Khánh Hà lại mang đến một bản phối gợi chút nhớ nhung đến thập niên 1970 khi lựa chọn Quần Jeans Dáng Ôm Ống Loe thanh thoát và nữ tính. Cô nàng khéo léo mix quần jeans với Bra Top tối màu và sơ mi trắng, không quên sơ vin và bỏ nút áo để tổng thể trang phục cân đối và có cấu trúc hơn.

Bùi Khánh Hà xuất hiện và bước đi đầy thần thái, khoe trọn chuyển động trong dáng quần jeans gọn gàng với phần ống loe hút mắt. Điểm nhấn của thiết kế này chính là phom ôm gọn từ eo xuống đùi và hông cực kỳ tôn dáng. Kết thúc một ngày đi làm, các cô gái hoàn toàn có thể biến tấu nhanh set đồ cho buổi hẹn phóng khoáng hơn: Bỏ áo sơ mi, chỉ diện Bra Top, thay giày loafer bằng một đôi cao gót mũi nhọn đầy cá tính.

Nếu thường xuyên rơi vào trạng thái ‘Ngày hôm nay không có gì để mặc’, thì chị em cứ tự tin lưu ngay công thức phối đồ hàng ngày của Châu Bí Ngô và Tyberry: Diện áo thun ôm và sơ vin với Quần Jeans Baggy Ống Cong để tạo đường cong mềm mại từ hông trở xuống, vừa vặn che khuyết điểm, mà lại càng tôn dáng nếu phối với những phom giày có gót. Đặc biệt, baggy jeans vẫn luôn là một trong những dáng jeans được săn đón nhất, vừa thời thượng vừa dễ phối kết trong nhiều dịp.

Với hội chị em, Quần Jeans Ống Loe Rộng Dáng Rũ hẳn là item ‘top wishlist’ hack dáng, dù phối với boots ‘hầm hố’ hay giày cao gót mũi nhọn thanh thoát. Cô nàng Mai Kỳ Hân cũng kịp gợi ý một bản phối sáng tạo với chiếc quần jeans màu natural yêu thích: Biến tấu sơ mi họa tiết kẻ sọc thành áo quây, sơ vin gọn gàng và mix thêm thắt lưng tối màu để tạo hiệu ứng lưng ngắn - chân dài hút mắt. Một bộ đồ ‘đạt điểm tuyệt đối’ cho những buổi tiệc tối bên ánh nến lung linh!

Với các gợi ý trang phục jeans - chuẩn thoải mái, chuẩn phong cách từ UNIQLO và các tín đồ mặc đẹp, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy chiếc quần jeans yêu thích và tự tin phối kết đầy sáng tạo cho những ngày thu đông. Khám phá ngay BST UNIQLO Jeans cực đa dạng tại đây!