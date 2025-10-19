  • An Giang
Thời trang nghề & nghiệp

Kết nối cộng đồng vì tương lai bền vững cho ngành thời trang

Thụy Miên
Thụy Miên
19/10/2025 19:03 GMT+7

Hôm nay (19.10), tại TP.HCM, Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với công ty Net Zero Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm 'Tương lai thời trang - Đối thoại về Phát triển bền vững'.

Kết nối cộng đồng vì tương lai bền vững cho ngành thời trang- Ảnh 1.

Các khách mời tại tọa đàm

ẢNH: ĐSQ ĐAN MẠCH

Buổi tọa đàm có sự tham gia của nhiều đại diện đến từ các lĩnh vực thời trang, thiết kế, giáo dục và phát triển bền vững. Việc quy tụ những tiếng nói hàng đầu trong ngành thời trang Việt Nam và Đan Mạch được thực hiện để tìm ra phương thức mới giúp sự sáng tạo, văn hóa và trách nhiệm xã hội, tiến đến định hình một ngành thời trang đạo đức và có ý thức về môi trường hơn.

Trong bối cảnh ngành thời trang toàn cầu đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ về tác động môi trường và xã hội, Đan Mạch đã nổi lên như một quốc gia tiên phong trong việc thúc đẩy tính bền vững trong ngành. Với các sáng kiến tiên phong như Bộ tiêu chuẩn bền vững của Tuần lễ thời trang Copenhagen, thời trang Đan Mạch đang góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành thời trang toàn cầu.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang ngày càng được công nhận là trung tâm sáng tạo đang lên tại châu Á, nơi hội tụ giữa di sản thủ công phong phú và thế hệ các nhà thiết kế trẻ đầy khát khao khám phá xu hướng và giá trị toàn cầu. Thời trang, với khả năng đặc biệt trong việc kể chuyện, truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng, là một nền tảng mạnh mẽ để khơi gợi những đối thoại như vậy.

Kết nối cộng đồng vì tương lai bền vững cho ngành thời trang- Ảnh 2.

Diễn giả chia sẻ tại tọa đàm

ẢNH: ĐSQ ĐAN MẠCH

Bà Mette Ekeroth, Phó đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của đối thoại văn hóa trong việc thúc đẩy phát triển bền vững: "Việt Nam và Đan Mạch có thể cách xa về mặt địa lý, nhưng lại rất gần gũi trong mối quan tâm chung đến tính bền vững và đổi mới sáng tạo. Ngành thời trang của hai nước kết nối với nhau qua chuỗi giá trị và xu hướng tiêu dùng. Thời trang không chỉ là phương tiện thể hiện bản sắc cá nhân và văn hóa mà còn là lĩnh vực được thúc đẩy mạnh mẽ bởi tính bền vững trong sản xuất và tiêu dùng".

Phó đại sứ hy vọng cuộc đối thoại này sẽ truyền cảm hứng cho các mối quan hệ hợp tác trong tương lai và đóng góp vào những thay đổi tích cực mà cả Việt Nam và Đan Mạch đang nỗ lực thực hiện trong ngành thời trang.

Buổi gặp gỡ mang đến không gian giao lưu ý tưởng và kinh nghiệm phong phú từ các diễn giả đang tích cực đóng góp vào phong trào thời trang bền vững.

Kết nối cộng đồng vì tương lai bền vững cho ngành thời trang- Ảnh 3.

Những diễn giả tham gia buổi tọa đàm và chia sẻ góc nhìn về tương lai bền vững cho ngành thời trang

ẢNH: ĐSQ ĐAN MẠCH

Trong đó, bà Evelina Danielsson Valladares, Quản lý cấp cao về Phát triển bền vững tại Tuần lễ thời trang Copenhagen, chia sẻ cách tuần lễ thời trang trở thành một tổ chức tiên phong toàn cầu thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn môi trường và đạo đức vào khuôn khổ yêu cầu bền vững.

Vũ Thảo, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo của Kilomet109, giới thiệu cách thương hiệu của bà kết hợp giữa chất liệu truyền thống Việt Nam và kỹ thuật thủ công bản địa vào trong thiết kế thời trang bền vững đương đại, từ đó truyền cảm hứng cho làn sóng nhà thiết kế mới trong khu vực.

Nguyễn Đình Liên Chi, Giám đốc nội dung của ELLE Vietnam, nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của truyền thông trong việc định hình người tiêu dùng có hiểu biết và thúc đẩy đối thoại về thời trang bền vững.

Từ góc nhìn doanh nghiệp toàn cầu, bà Alexandra Mornet, Giám đốc Phát triển bền vững tại Pandora, chia sẻ rằng tính bền vững ngày nay là yêu cầu bắt buộc đối với các thương hiệu thời trang cao cấp, đồng thời đề cập đến những thách thức trong việc đảm bảo nguồn cung ứng có trách nhiệm.

Các khách mời tham dự cũng đã tích cực tham gia thảo luận về cách thời trang Việt Nam có thể vươn ra thị trường toàn cầu thông qua phát triển bền vững, tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa trong thiết kế, cũng như cách hai quốc gia Việt Nam và Đan Mạch có thể học hỏi lẫn nhau để giải quyết các thách thức chung về môi trường.

