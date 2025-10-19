Khả Ngân hóa 'nàng tiên cá' gợi cảm, đọ sắc với Lan Khuê, Quỳnh Châu

Hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, diễn viên Khả Ngân nhận được nhiều lời khen vì vóc dáng đầy đặn giàu sức sống. Cô là người đẹp duy nhất chọn phong cách gợi cảm, quyến rũ khi diện trang phục màu xanh ngọc điểm họa tiết vỏ sò và ngọc trai lấy cảm hứng từ hình ảnh 'nàng tiên cá".

Khả Ngân gây bất ngờ với diện mạo lộng lẫy và cuốn hút hệt như một nàng “mỹ nhân ngư” trong thiết kế đầm dạ hội đính sequin. Ngôi sao 9X chọn bộ trang sức kim cương với điểm nhấn là viên đá sapphire tạo hình ảnh đồng điệu với trang phục

ẢNH: NVCC

Khả Ngân thể hiện phong thái tự tin, tinh tế trong layout "nàng tiên cá". Sự kết hợp giữa gu thẩm mỹ hiện đại và tinh thần văn hóa Á Đông tạo nên tổng thể hài hòa, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ độc lập, tự tin và giàu cảm xúc ẢNH: NVCC

Siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo rạng rỡ và thần thái kiêu sa. Cô diện đầm cúp ngực tông đen có điểm nhấn là phần tùng váy màu xanh lục khoe nhan sắc không tuổi ẢNH: NVCC

Lan Khuê thể hiện phong thái đẳng cấp và quyến rũ khi kết hợp găng tay đen và bộ trang sức tinh xảo trị giá hàng chục tỉ đồng. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh của những bông lúa chín điểm xuyết kim cương lấp lánh vừa quý phái, vừa mềm mại đậm chất Á đông ẢNH: NVCC

Nghệ sĩ Chinh Ba hướng dẫn Trà My tương tác trải nghiệm sắp đặt âm thanh immersive ẢNH: NVCC

Khả Ngân, Lan Khuê trải nghiệm sắp đặt âm thanh

Dàn người đẹp Việt vừa có dịp hội ngộ tại sự kiện The Legacy of Connections tổ chức vào ngày 18.10 tại TP.HCM. Điểm nhấn của chương trình là trình diễn nghệ thuật sắp đặt âm thanh immersive với ba tầng trải nghiệm: Bio Zone - thanh âm của kết nối, Touch Zone - cảm xúc qua chất liệu, và Skin Zone - nơi xúc giác dẫn lối kết nối với tự nhiên với sự dẫn dắt và dàn dựng của nghệ sĩ Chinh Ba.

Toàn bộ không gian chương trình được bao phủ bởi chất liệu tre và trúc chỉ, cùng những sắp đặt nghệ thuật ánh sáng và âm thanh, khắc họa tinh thần bền bỉ, mềm mại và kết nối biểu tượng của di sản Việt. Nghệ sĩ Chinh Ba cho biết các vật dụng mang vào buổi trình diễn được anh lấy từ xưởng chế tác trang sức, nơi lưu giữ dấu vết của bàn tay người thợ. "Tôi muốn kết nối năng lượng từ các dụng cụ với cảm xúc của nghệ nhân, thổi hồn vào những bộ trang sức nghệ thuật mang đậm văn hóa và linh hồn Việt”, anh nói.

Á Hậu Quỳnh Châu nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và bạn bè sau thông báo sắp tổ chức đám cưới vào tháng 10 ẢNH: NVCC

Nhan sắc rạng rỡ và thần thái viên mãn của Quỳnh Châu được tô điểm bởi đầm công chúa tông đen phối bộ trang sức thanh mảnh nhưng nổi bật sự tinh tế và lấp lánh. Tiết lộ về đám cưới với chồng doanh nhân, nàng hậu nói rằng cô hạnh phúc khi sự kiện quan trọng nhất đời mình lại được rất nhiều người quan tâm và chúc phúc. Cô cũng bật mí sẽ chưng diện gần 20 layout váy cưới trong những buổi tiệc cưới của mình.

Model Trà My cuốn hút với hình ảnh nữ tính và sang trọng, thể hiện phong thái của những quý cô trang nhã, thanh lịch ẢNH: NVCC

Siêu mẫu Tuyết Lan gây chú ý với vóc dáng thon thả quyến rũ dù mới sinh con đầu lòng ít lâu. Trong thiết kế đầm cocktail được thiết kế cầu kỳ, chân dài tỏa sáng diện mạo “high fashion” khi diện trang sức vàng chạm trổ tinh xảo với điểm nhấn kim cương lấp lánh ẢNH: NVCC

Á hậu Quỳnh Anh không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc mà còn khiến ai nấy trầm trồ khi sánh đôi cùng người yêu tin đồn - TikToker Neyun. Cô khoe đường cong khéo léo với đầm cúp ngực tông đen huyền bí và sang trọng ẢNH: NVCC



