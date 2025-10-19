Khả Ngân hóa 'nàng tiên cá' gợi cảm, đọ sắc với Lan Khuê, Quỳnh Châu

Các người đẹp Lan Khuê, Tuyết Lan, Quỳnh Anh, Quỳnh Châu đều chọn trang phục tông đen sang trọng khoe trang sức tiền tỉ, riêng Khả Ngân gây chú ý khi hóa thành 'nàng tiên cá' quyến rũ và lộng lẫy.
Chia sẻ bài viết
Hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, diễn viên Khả Ngân nhận được nhiều lời khen vì vóc dáng đầy đặn giàu sức sống. Cô là người đẹp duy nhất chọn phong cách gợi cảm, quyến rũ khi diện trang phục màu xanh ngọc điểm họa tiết vỏ sò và ngọc trai lấy cảm hứng từ hình ảnh 'nàng tiên cá".
Khả Ngân, Lan Khuê trải nghiệm sắp đặt âm thanh
Dàn người đẹp Việt vừa có dịp hội ngộ tại sự kiện The Legacy of Connections tổ chức vào ngày 18.10 tại TP.HCM. Điểm nhấn của chương trình là trình diễn nghệ thuật sắp đặt âm thanh immersive với ba tầng trải nghiệm: Bio Zone - thanh âm của kết nối, Touch Zone - cảm xúc qua chất liệu, và Skin Zone - nơi xúc giác dẫn lối kết nối với tự nhiên với sự dẫn dắt và dàn dựng của nghệ sĩ Chinh Ba.
Toàn bộ không gian chương trình được bao phủ bởi chất liệu tre và trúc chỉ, cùng những sắp đặt nghệ thuật ánh sáng và âm thanh, khắc họa tinh thần bền bỉ, mềm mại và kết nối biểu tượng của di sản Việt. Nghệ sĩ Chinh Ba cho biết các vật dụng mang vào buổi trình diễn được anh lấy từ xưởng chế tác trang sức, nơi lưu giữ dấu vết của bàn tay người thợ. "Tôi muốn kết nối năng lượng từ các dụng cụ với cảm xúc của nghệ nhân, thổi hồn vào những bộ trang sức nghệ thuật mang đậm văn hóa và linh hồn Việt”, anh nói.
Nhan sắc rạng rỡ và thần thái viên mãn của Quỳnh Châu được tô điểm bởi đầm công chúa tông đen phối bộ trang sức thanh mảnh nhưng nổi bật sự tinh tế và lấp lánh. Tiết lộ về đám cưới với chồng doanh nhân, nàng hậu nói rằng cô hạnh phúc khi sự kiện quan trọng nhất đời mình lại được rất nhiều người quan tâm và chúc phúc. Cô cũng bật mí sẽ chưng diện gần 20 layout váy cưới trong những buổi tiệc cưới của mình.