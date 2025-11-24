  • An Giang
Thời trang 24/7

Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/11/2025 10:00 GMT+7

Chân váy tennis không chỉ là cách đơn giản để trẻ hóa ngoại hình của quý cô mà còn là cách để mỗi tín đồ mặc đẹp khẳng định vị thế, chất riêng trong phong cách thời trang.

Từ đường phố đến sân tập thể thao, từ các buổi hẹn cà phê cuối tuần đến gặp mặt hội bạn bè, chân váy tennis là lựa chọn hàng đầu của mọi cô nàng hiện đại. Bước vào những tháng cuối năm hối hả với vô số các hoạt động, nàng có thể áp dụng ngay những công thức phối đồ với cùng váy tennis dưới đây để sở hữu diện mạo chuẩn sang xịn mà cực linh hoạt.

Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động- Ảnh 1.

Áo polo dệt kim màu hồng phấn phối chân váy trắng xếp ly khắc họa tinh thần tươi trẻ, hiện đại và giàu sức sống. Hầu hết các thiết kế váy ngắn đều có quần bảo hộ may liền bên trong, vì thế nàng thỏa thích mặc đẹp, mặc chất mà chẳng phải e ngại bất cứ điều gì

ẢNH: K&K FASHION

Chân váy tennis, cách để nàng trẻ hóa phong cách

Nếu đang "lạc lối" giữa một tủ đồ đầy ắp mà vẫn không biết mặc gì để trông tươi tắn, trẻ trung mà vẫn "chất", nàng đừng ngại ngần chọn ngay chân váy tennis. Các thiết kế chân váy dáng ngắn mang phong cách thể thao này có thể mang đến hiệu ứng trẻ hóa phong cách một cách dễ dàng và cực kỳ thuận tiện.

Trong mùa thời tiết mát mẻ cuối năm chân váy tennis được gợi ý kết hợp với áo sơ mi cotton tay ngắn, các mẫu áo crop top trẻ trung và đặc biệt là áo dệt kim. Áo polo dệt kim không tay cổ bẻ, áo mongtoghi tay ngắn kèm mũ, áo gile, áo blazer công sở... góp phần tạo nên những diện mạo mới đầy phong cách cho nàng.

Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động- Ảnh 2.

Điểm đặc trưng làm nên các thiết kế váy tennis chính là độ ngắn trên gối, dáng chữ A hoặc xếp ly. Những đường viền màu sắc nổi bật tạo nên điểm nhấn thu hút và là nét riêng của từng mẫu thiết kế

ẢNH: RECHIC

Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động- Ảnh 3.
Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động- Ảnh 4.

Mỗi bản phối với chân váy ngắn đều bộc lộ một công thức phối đồ khác biệt. Ở bản phối màu xanh, hai sắc xanh dương và xanh đen được kết hợp cùng túi nâu đất nhỏ nhắn và sneakers phù hợp với phong cách đường phố; trong khi đó ở bản phối mang sắc trắng chủ đạo thì túi bigsize và băng đô vải cho thấy phong thái thời thượng của nàng trên sân tập thể thao

ẢNH: RECHIC

Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động- Ảnh 5.

Các thiết kế dệt kim được ưa chuộng mùa này vì chúng vừa mềm mại lại thoáng khí, vừa có thể giữ ấm nhẹ vừa thông thoáng và dễ chịu. Bảng màu pastel hoàn hảo để kết hợp giữa chân váy và áo dệt kim

ẢNH: AMOZY

Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động- Ảnh 6.

Hình ảnh trẻ trung và ngọt ngào của quý cô khi chọn cặp đôi sơ mi ngắn tay thêu hoa và chân váy tennis màu begie

ẢNH: AMOZY

Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động- Ảnh 7.

Mang hơi thở của phong cách sporty, các bản phối dệt kim và váy tennis cho thấy đặc tính năng động, hiện đại nơi người mặc

ẢNH: RECHIC

Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động- Ảnh 8.
Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động- Ảnh 9.

Gợi nhắc phong cách học đường Anh quốc với sự kết hợp của chân váy họa tiết kẻ ca rô, sơ mi và áo khoác len cổ thủy thủ. Tất dài màu trắng và giày Mary Jane góp phần tạo nên điểm nhấn đáng nhớ cho bản phối

ẢNH: AMOZY

Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động- Ảnh 10.

Chân váy tennis bước vào công sở, văn phòng trong diện mạo mới mẻ khi được phối cùng gile len, áo blazer, bốt, sơ mi và cà vạt tone sur tone

ẢNH: MAUD PARYS


