Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động

Từ đường phố đến sân tập thể thao, từ các buổi hẹn cà phê cuối tuần đến gặp mặt hội bạn bè, chân váy tennis là lựa chọn hàng đầu của mọi cô nàng hiện đại. Bước vào những tháng cuối năm hối hả với vô số các hoạt động, nàng có thể áp dụng ngay những công thức phối đồ với cùng váy tennis dưới đây để sở hữu diện mạo chuẩn sang xịn mà cực linh hoạt.
Chân váy tennis, cách để nàng trẻ hóa phong cách
Nếu đang "lạc lối" giữa một tủ đồ đầy ắp mà vẫn không biết mặc gì để trông tươi tắn, trẻ trung mà vẫn "chất", nàng đừng ngại ngần chọn ngay chân váy tennis. Các thiết kế chân váy dáng ngắn mang phong cách thể thao này có thể mang đến hiệu ứng trẻ hóa phong cách một cách dễ dàng và cực kỳ thuận tiện.
Trong mùa thời tiết mát mẻ cuối năm chân váy tennis được gợi ý kết hợp với áo sơ mi cotton tay ngắn, các mẫu áo crop top trẻ trung và đặc biệt là áo dệt kim. Áo polo dệt kim không tay cổ bẻ, áo mongtoghi tay ngắn kèm mũ, áo gile, áo blazer công sở... góp phần tạo nên những diện mạo mới đầy phong cách cho nàng.
Mỗi bản phối với chân váy ngắn đều bộc lộ một công thức phối đồ khác biệt. Ở bản phối màu xanh, hai sắc xanh dương và xanh đen được kết hợp cùng túi nâu đất nhỏ nhắn và sneakers phù hợp với phong cách đường phố; trong khi đó ở bản phối mang sắc trắng chủ đạo thì túi bigsize và băng đô vải cho thấy phong thái thời thượng của nàng trên sân tập thể thao
ẢNH: RECHIC
Gợi nhắc phong cách học đường Anh quốc với sự kết hợp của chân váy họa tiết kẻ ca rô, sơ mi và áo khoác len cổ thủy thủ. Tất dài màu trắng và giày Mary Jane góp phần tạo nên điểm nhấn đáng nhớ cho bản phối
ẢNH: AMOZY