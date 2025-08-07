Khẳng định phong cách thanh lịch cùng bộ đôi sơ mi và blazer

Áo sơ mi và blazer oversized

Vẻ thời thượng được các cô nàng thể hiện qua sự kết hợp giữa sơ mi và blazer oversized. Với những cô nàng theo đuổi phong cách preppy thì một chiếc áo blazer có khuy phối cùng áo sơ mi trắng sẽ không thể nào hoàn hảo hơn, điểm xuyết thêm chiếc cà vạt đen theo phong cách giấu quần huyền bí là bạn đã hoàn thiện diện mạo đầy thời thượng.

ẢNH: @THANH.SAN15

Đừng quên lựa chọn những đôi giày cao gót đế vuông tone sur tone với áo blazer bên ngoài để tôn lên diện mạo thời thượng. Nàng có thể mặc thêm một chiếc quần tất da bên ngoài để tôn lên đôi chân dài thon gọn ẢNH: TRANVUBANG

Sơ mi và blazer ngắn tay

Các cô nàng hiện đại tự tin tỏa sáng khi kết hợp áo blazer ngắn tay màu đen với chân váy ngắn chữ A để thể hiện khí chất thanh lịch. Bản phối sẽ rất phù hợp để nàng diện nơi công sở hay gặp gỡ đối tác.

Chiếc áo sơ mi trắng cùng túi xách da đen sẽ luôn là điểm nhấn để nàng tự tin sải bước giữa đám đông ẢNH: GUMAC

Nối tiếp sự thanh lịch đó, nàng có thể kết hợp áo blazer và sơ mi cùng quần tây ống đứng. Sơ mi trắng với cổ Đức giúp nàng trông chuyên nghiệp với thần thái chuẩn quý cô sang trọng ẢNH: GUMAC

Sơ mi phối blazer và cà vạt

Các cô nàng khéo léo biến hóa phong cách với sự kết hợp tinh tế giữa sơ mi phối blazer và cà vạt. Nàng có thể diện lên mình chiếc áo blazer nâu trầm dáng ngắn phối cùng chiếc cà vạt tone sur tone để nổi bật cá tính riêng.

Chiếc áo sơ mi trắng dáng ngắn sẽ là điểm cộng để nàng tự tin tỏa sáng. Phối cùng chân váy kaki chữ A sẽ giúp các nàng khoe trọn đôi chân dài thon gọn ẢNH: @MINTTHISSHARR

Lựa chọn một bộ trang phục trắng tone sur tone từ áo blazer, áo sơ mi đến quần shorts cạp cao. Điểm xuyết bằng chiếc cà vạt đối lập màu sắc sẽ khiến nàng sở hữu khí chất cực thời thượng ẢNH: @MINTTHISSHARR

Sơ mi phối blazer và quần tây

Sơ mi phối blazer và quần tây giúp các nàng toát lên khí chất thanh lịch cuốn hút ở mọi nơi. Nữ diễn viên Thái Lan Tipnaree lựa chọn chiếc áo blazer được cắt may tinh tế trong chất liệu kim sa tôn dáng.

Cô nàng khéo léo kết hợp với quần ống suông toát lên vẻ thanh lịch hoàn hảo. Điểm xuyết bằng chiếc cà vạt cùng sắc thái, mang đến vẻ hiện đại vượt thời gian ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Khí chất thời thượng của nàng sẽ được tôn lên khi nàng chọn áo blazer không cổ phối cùng sơ mi ve cổ nhọn tinh tế. Kết hợp cùng chiếc quần tây ống loe tone sur tone với áo blazer là nàng đã hoàn thiện bản phối cực thời trang ẢNH: LEIKA

Hãy để sơ mi và blazer đồng hành, giúp nàng tỏa sáng với khí chất thanh lịch. Bởi khi thời trang gặp phong thái, ai cũng chính là biểu tượng cuốn hút khó quên.

