Khẳng định phong cách thanh lịch cùng bộ đôi sơ mi và blazer

Áo sơ mi và blazer oversized
Vẻ thời thượng được các cô nàng thể hiện qua sự kết hợp giữa sơ mi và blazer oversized. Với những cô nàng theo đuổi phong cách preppy thì một chiếc áo blazer có khuy phối cùng áo sơ mi trắng sẽ không thể nào hoàn hảo hơn, điểm xuyết thêm chiếc cà vạt đen theo phong cách giấu quần huyền bí là bạn đã hoàn thiện diện mạo đầy thời thượng.
Sơ mi và blazer ngắn tay
Các cô nàng hiện đại tự tin tỏa sáng khi kết hợp áo blazer ngắn tay màu đen với chân váy ngắn chữ A để thể hiện khí chất thanh lịch. Bản phối sẽ rất phù hợp để nàng diện nơi công sở hay gặp gỡ đối tác.
Sơ mi phối blazer và cà vạt
Các cô nàng khéo léo biến hóa phong cách với sự kết hợp tinh tế giữa sơ mi phối blazer và cà vạt. Nàng có thể diện lên mình chiếc áo blazer nâu trầm dáng ngắn phối cùng chiếc cà vạt tone sur tone để nổi bật cá tính riêng.
Sơ mi phối blazer và quần tây
Sơ mi phối blazer và quần tây giúp các nàng toát lên khí chất thanh lịch cuốn hút ở mọi nơi. Nữ diễn viên Thái Lan Tipnaree lựa chọn chiếc áo blazer được cắt may tinh tế trong chất liệu kim sa tôn dáng.
Hãy để sơ mi và blazer đồng hành, giúp nàng tỏa sáng với khí chất thanh lịch. Bởi khi thời trang gặp phong thái, ai cũng chính là biểu tượng cuốn hút khó quên.