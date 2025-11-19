  • An Giang
Khi thời trang nội y Lingerie Look lên ngôi

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
19/11/2025 18:00 GMT+7

Một trong những từ khóa nóng nhất gần đây chính là Lingerie Look - phong cách lấy cảm hứng từ nội y. Những chiếc áo ren, váy slip, chân váy satin được hàng loạt ngôi sao lăng xê, khiến sàn diễn lẫn thảm đỏ bừng sáng.

Dù mang vẻ gợi cảm và táo bạo, Lingerie Look lại khiến nhiều người e ngại khi ứng dụng trong đời thường. Nhưng đừng lo, có rất nhiều cách để bạn biến phong cách này thành một phần tự nhiên trong gu ăn mặc hằng ngày.

Khi thời trang nội y Lingerie Look lên ngôi - Ảnh 1.

Một chiếc chân váy ren có thể nâng tầm cả set đồ quen thuộc khi kết hợp cùng áo khoác da lộn và áo thun. Điểm mấu chốt là cách phối màu nâu tone sur tone - từ áo khoác, váy cho đến túi xách và giày giống fashionista Rafaella Bosi

ẢNH: INSTAGRAM RAFAELLABOSI

Khi thời trang nội y Lingerie Look lên ngôi - Ảnh 2.

Cặp đôi đen trắng chưa bao giờ lỗi mốt. Sắc đen mang nét kiêu kỳ, giúp bộ trang phục của Dalila Kaci thêm phần sang trọng. Hãy thử phối váy slip mềm mại cùng áo len cao cổ, bạn sẽ có ngay một diện mạo vừa thanh lịch vừa cuốn hút

ẢNH: INSTAGRAM DALILA.KACI

Khi thời trang nội y Lingerie Look lên ngôi - Ảnh 3.

Nếu không muốn quá táo bạo, bạn có thể tham khảo phong cách nhẹ nhàng hơn giống như Rosé. Giọng ca chính BlackPink diện áo ren hai dây kết hợp cùng quần jeans dáng rộng và hoàn thiện bằng một đôi xăng đan xỏ ngón

ẢNH: INSTAGRAM ROSE.CHAEYOUNGK

Khi thời trang nội y Lingerie Look lên ngôi - Ảnh 4.

Những khoảng hở lấp ló của lớp ren mỏng như một lời thì thầm giữa sự lãng mạn và vẻ phóng khoáng của áo khoác da và quần denim dày dặn, khiến người đối diện khó có thể rời mắt trước bản phối đầy ngẫu hứng của fashionista Margaux Breton

ẢNH: INSTAGRAM MARGAUXBTN

Khi thời trang nội y Lingerie Look lên ngôi - Ảnh 5.

Chiếc váy lụa mùa hè vẫn có thể đồng hành cùng bạn trong ngày lạnh. Chỉ cần phối thêm quần dài và áo khoác dày dặn như Laura là đã có ngay diện mạo ấm áp và mới mẻ hơn

ẢNH: INSTAGRAM.STYLE

Khi thời trang nội y Lingerie Look lên ngôi - Ảnh 6.

Tuy đơn giản nhưng đây chính là xu hướng của mùa mốt năm nay. Sự kết hợp giữa váy mềm mại, áo hai dây quyến rũ và túi baguette của Jennie tạo nên phong cách pha trộn đầy thú vị. Một gợi ý tuyệt vời cho những ai muốn tiếp cận xu hướng Lingerie Look

ẢNH: INSTAGRAM JENNIERUBYJANE

Khi thời trang nội y Lingerie Look lên ngôi - Ảnh 7.

Một chiếc quần shorts ren có thể biến hóa đầy bất ngờ khi được phối cùng áo len dày dặn đồng màu trắng. Sự đối lập giữa mềm mại và ấm áp tạo nên điểm nhấn tinh tế cho cô nàng Eleanor Egar

ẢNH: INSTAGRAM ELLIEEGAR

Khi thời trang nội y Lingerie Look lên ngôi - Ảnh 8.

Sắc nâu hòa quyện tạo nên cảm giác như đang "mặc cả mùa thu" trên người, ấm áp và tinh tế. Nhờ chiếc blazer mà tổng thể set đồ của người mẫu Ivy đã trở nên lịch duyệt và chỉn chu hơn

ẢNH: INSTAGRAM REVER.COM.PL

Mùa lạnh đang đến gần và đây chính là thời điểm cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp mong manh từ vải ren, váy lụa của xu hướng Lingerie Look. Dù là dịu dàng, cá tính hay sang trọng, phong cách này luôn biết cách khiến người mặc trở nên đặc biệt và quyến rũ hơn.

