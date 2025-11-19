Khi thời trang nội y Lingerie Look lên ngôi

Dù mang vẻ gợi cảm và táo bạo, Lingerie Look lại khiến nhiều người e ngại khi ứng dụng trong đời thường. Nhưng đừng lo, có rất nhiều cách để bạn biến phong cách này thành một phần tự nhiên trong gu ăn mặc hằng ngày.

Một chiếc chân váy ren có thể nâng tầm cả set đồ quen thuộc khi kết hợp cùng áo khoác da lộn và áo thun. Điểm mấu chốt là cách phối màu nâu tone sur tone - từ áo khoác, váy cho đến túi xách và giày giống fashionista Rafaella Bosi ẢNH: INSTAGRAM RAFAELLABOSI

Cặp đôi đen trắng chưa bao giờ lỗi mốt. Sắc đen mang nét kiêu kỳ, giúp bộ trang phục của Dalila Kaci thêm phần sang trọng. Hãy thử phối váy slip mềm mại cùng áo len cao cổ, bạn sẽ có ngay một diện mạo vừa thanh lịch vừa cuốn hút ẢNH: INSTAGRAM DALILA.KACI

Nếu không muốn quá táo bạo, bạn có thể tham khảo phong cách nhẹ nhàng hơn giống như Rosé. Giọng ca chính BlackPink diện áo ren hai dây kết hợp cùng quần jeans dáng rộng và hoàn thiện bằng một đôi xăng đan xỏ ngón ẢNH: INSTAGRAM ROSE.CHAEYOUNGK

Những khoảng hở lấp ló của lớp ren mỏng như một lời thì thầm giữa sự lãng mạn và vẻ phóng khoáng của áo khoác da và quần denim dày dặn, khiến người đối diện khó có thể rời mắt trước bản phối đầy ngẫu hứng của fashionista Margaux Breton ẢNH: INSTAGRAM MARGAUXBTN

Chiếc váy lụa mùa hè vẫn có thể đồng hành cùng bạn trong ngày lạnh. Chỉ cần phối thêm quần dài và áo khoác dày dặn như Laura là đã có ngay diện mạo ấm áp và mới mẻ hơn ẢNH: INSTAGRAM.STYLE

Tuy đơn giản nhưng đây chính là xu hướng của mùa mốt năm nay. Sự kết hợp giữa váy mềm mại, áo hai dây quyến rũ và túi baguette của Jennie tạo nên phong cách pha trộn đầy thú vị. Một gợi ý tuyệt vời cho những ai muốn tiếp cận xu hướng Lingerie Look ẢNH: INSTAGRAM JENNIERUBYJANE

Một chiếc quần shorts ren có thể biến hóa đầy bất ngờ khi được phối cùng áo len dày dặn đồng màu trắng. Sự đối lập giữa mềm mại và ấm áp tạo nên điểm nhấn tinh tế cho cô nàng Eleanor Egar ẢNH: INSTAGRAM ELLIEEGAR

Sắc nâu hòa quyện tạo nên cảm giác như đang "mặc cả mùa thu" trên người, ấm áp và tinh tế. Nhờ chiếc blazer mà tổng thể set đồ của người mẫu Ivy đã trở nên lịch duyệt và chỉn chu hơn ẢNH: INSTAGRAM REVER.COM.PL

Mùa lạnh đang đến gần và đây chính là thời điểm cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp mong manh từ vải ren, váy lụa của xu hướng Lingerie Look. Dù là dịu dàng, cá tính hay sang trọng, phong cách này luôn biết cách khiến người mặc trở nên đặc biệt và quyến rũ hơn.