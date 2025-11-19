Khi thời trang nội y Lingerie Look lên ngôi

Một trong những từ khóa nóng nhất gần đây chính là Lingerie Look - phong cách lấy cảm hứng từ nội y. Những chiếc áo ren, váy slip, chân váy satin được hàng loạt ngôi sao lăng xê, khiến sàn diễn lẫn thảm đỏ bừng sáng.
Dù mang vẻ gợi cảm và táo bạo, Lingerie Look lại khiến nhiều người e ngại khi ứng dụng trong đời thường. Nhưng đừng lo, có rất nhiều cách để bạn biến phong cách này thành một phần tự nhiên trong gu ăn mặc hằng ngày.
Mùa lạnh đang đến gần và đây chính là thời điểm cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp mong manh từ vải ren, váy lụa của xu hướng Lingerie Look. Dù là dịu dàng, cá tính hay sang trọng, phong cách này luôn biết cách khiến người mặc trở nên đặc biệt và quyến rũ hơn.