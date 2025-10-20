  • An Giang
Thời trang 24/7

Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng 'bánh bèo' tỏa sáng

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
20/10/2025 10:00 GMT+7

Không còn là một sắc thái "khó mặc", các tông sắc của màu tím như tím pastel, tím hoa cà, tím lavender… đang dần trở thành điểm nhấn thời trang nổi bật trong mùa mốt mới.

Theo dự báo từ các sàn diễn quốc tế cho mùa thu đông 2025 và xuân hè 2026, tím được xem là một trong những gam màu chủ đạo, mang đến vẻ đẹp vừa nữ tính, mềm mại vừa có chiều sâu và đầy sức hút.

Sắc màu tím - ngôn ngữ ngọt ngào của sự thanh lịch và quyền lực

Không có nhiều tông sắc rực rỡ dễ gây "áp lực thị giác", các tông sắc của tím có độ chuyển rất uyển chuyển - từ nhạt nhẹ, pha chút xám hoặc hồng, vì thế dễ dàng kết hợp với nhiều gam màu khác nhau. Khi xuất hiện trên những thiết kế váy midi, maxi, áo sơ mi, len, trench coat nhẹ hay blazer rộng, sắc tím không chỉ mang lại cảm giác lãng mạn, ngọt ngào mà còn khơi gợi sự tự tin, thanh lịch và có phần bí ẩn - một sự kết hợp hoàn hảo cho phong cách đương đại.

Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng "bánh bèo" tỏa sáng - Ảnh 1.
Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng "bánh bèo" tỏa sáng - Ảnh 2.

Simorra - mùa xuân hè 2026 đã mang đến những tông sắc tím nhẹ nhàng mà lãng mạn, thanh thoát mà nữ tính, giúp người mặc toát lên khí chất tinh tế, đầy cuốn hút

ẢNH: SIMORRA

Điểm thú vị của gam tím nằm ở khả năng "biến hóa" linh hoạt. Nếu tím lilac gợi sự ngọt ngào và nữ tính, tím pastel mang đến vẻ nhẹ nhàng, tinh tế thì tím đậm hay tím ánh đỏ lại tạo cảm giác quyền lực, sang trọng - phù hợp cho các dịp đặc biệt. Chính sự đa dạng trong sắc độ giúp tím trở thành lựa chọn linh hoạt cho nhiều phong cách: từ những bộ cánh street style trẻ trung đến các thiết kế dạ tiệc tinh tế, quyến rũ.

Nhiều nhà mốt quốc tế cũng đang mạnh dạn khai thác các lớp chất liệu khác nhau để làm bật gam màu này: từ voan, chiffon, ren mềm đến lụa, satin ánh nhẹ hay len pha kỹ thuật. Khi đi cùng các chi tiết draping, cắt bất đối xứng hoặc tạo phom mềm rủ, sắc tím trở nên cuốn hút một cách tự nhiên - không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm.

Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng "bánh bèo" tỏa sáng - Ảnh 3.

Gam tím pastel gợi cảm giác bay bổng, dịu dàng và hiện đại, phù hợp với những cô gái yêu thích sự mềm mại nhưng vẫn thời thượng

ẢNH: MOISÉ NIETO

Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng "bánh bèo" tỏa sáng - Ảnh 4.
Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng "bánh bèo" tỏa sáng - Ảnh 5.

Là biểu trưng của sự mộng mơ nhưng cũng ẩn chứa cá tính mạnh mẽ, các sắc tím cũng là gam màu được ứng dụng linh hoạt trong cả thiết kế dành cho nam giới, mang đến vẻ cuốn hút, tinh tế và hiện đại

ẢNH: VERSACE

Gam tím - sự trở lại của vẻ đẹp nữ tính

Sự trở lại của tím cũng phản ánh một xu hướng thời trang bền vững hơn: tông màu này không bị "lỗi thời" theo mùa, mà dễ dàng tái sử dụng trong nhiều bối cảnh. Một chiếc áo tím dù ở tông nhạt nhẹ hay đậm hoặc pha đều có thể phối với denim để tạo outfit trẻ trung, hoặc kết hợp với chân váy đen, giày cao gót cho buổi tiệc tối - đa dụng, thanh lịch và hiện đại.

Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng "bánh bèo" tỏa sáng - Ảnh 6.

Trong những thiết kế thời thượng sắc tím pha (hồng, đỏ, xanh...) các gam tím giúp tôn lên thần thái sang trọng, hiện đại, phù hợp với cả phong cách lãng mạn

ẢNH: CAROLINA HERRERA

Không chỉ mang yếu tố thị giác, sắc tím còn gợi cảm xúc tích cực. Trong ngôn ngữ màu sắc, tím tượng trưng cho sự sáng tạo, bình yên và tự tin. Đây cũng là lý do khiến nhiều tín đồ thời trang coi tím là "màu của sự tự do", màu của những người phụ nữ hiện đại - mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính.

Mùa mốt 2026 đang gọi tên màu tím cùng những gam sắc "họ hàng", và nếu có một gam màu xứng đáng góp mặt trong tủ đồ "must-have" của các nam nữ, thì chắc chắn đó chính là những tông sắc tím đầy mê hoặc.

Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng "bánh bèo" tỏa sáng - Ảnh 7.
Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng "bánh bèo" tỏa sáng - Ảnh 8.

Tím lavender hoặc tím nghiêng về hồng - cánh sen thường tượng trưng cho sự sang trọng và bình yên, tạo nên vẻ quyến rũ, cuốn hút một cách tự nhiên và thanh lịch

ẢNH: BALENCIAGA

Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng "bánh bèo" tỏa sáng - Ảnh 9.
Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng "bánh bèo" tỏa sáng - Ảnh 10.

Gam tím dù là trong thiết kế dạ hội hay thời trang công sở đều gợi cảm giác bay bổng, dịu dàng và hiện đại, phù hợp với những tín đồ yêu thích sự mềm mại nhưng vẫn thời thượng

ẢNH: PRADA, ELIE SAAB


sắc tím Gam màu Prada Elie Saab Versace

