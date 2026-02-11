Khoe vai trần gợi cảm cùng áo hai dây lụa tinh tế

Nếu muốn tránh hở hang quá đà, việc lựa chọn một chiếc áo khoác ngoài áo hai dây lụa là một lựa chọn thông minh. Chiếc áo chi tiết ren thêu dọc ngực và viền gấu áo, tạo nên nét tinh tế mà không quá nổi bật. Khi kết hợp cùng quần ống thẳng màu trắng có phom suông gọn và độ dài chạm cổ chân tạo sự linh hoạt khi di chuyển