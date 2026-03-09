Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn

Mang đậm hơi thở công sở năng động với những chiếc sơ mi sọc trắng trên nền áo pastel, áo sơ mi với phom dáng cổ điển được làm mới nhờ cách phối cùng quần shorts cạp cao. Những đường kẻ dọc sắc nét tạo nên cảm giác mạnh mẽ và gọn gàng, một chiếc thắt lưng da bản nhỏ giúp định hình vòng eo người mặc