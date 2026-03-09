  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
09/03/2026 10:00 GMT+7

Họa tiết sọc dọc từ lâu đã được xem là 'ngôn ngữ thị giác' của sự thanh lịch trong thời trang.

Không quá phô trương nhưng luôn đủ sức tạo dấu ấn, họa tiết sọc dọc là lựa chọn lý tưởng cho những cô gái theo đuổi vẻ đẹp hiện đại. 

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn- Ảnh 1.

Chiếc áo sơ mi không tay với họa tiết sọc xanh nhạt, phần cầu vai được may chắc chắn tăng vẻ chuyên nghiệp cho người mặc. Những đường sọc dọc chạy đều trên nền xanh pastel nhẹ nhàng

ẢNH: LEIKA

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn- Ảnh 2.

Có thể linh hoạt kết hợp cùng quần cạp cao tối giản mà vẫn hiện đại hay sơ vin đơn giản cùng quần jeans trắng đầy cá tính

ẢNH: IROO

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn- Ảnh 3.

Chiếc sơ mi sọc vàng mang đến nguồn năng lượng của mùa hè. Các đường kẻ dọc mảnh trên nền vải vàng nhạt tạo hiệu ứng thị giác tinh tế. Thiết kế cổ áo rộng và dáng sơ mi buông nhẹ giúp người mặc có được vẻ ngoài thoải mái, trong khi chân váy dài màu trắng mang lại sự cân bằng thanh lịch

ẢNH: JOVEN

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn- Ảnh 4.

Mang đậm hơi thở công sở năng động với những chiếc sơ mi sọc trắng trên nền áo pastel, áo sơ mi với phom dáng cổ điển được làm mới nhờ cách phối cùng quần shorts cạp cao. Những đường kẻ dọc sắc nét tạo nên cảm giác mạnh mẽ và gọn gàng, một chiếc thắt lưng da bản nhỏ giúp định hình vòng eo người mặc

ẢNH: JOVEN

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn- Ảnh 5.

ẢNH: JOVEN

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn- Ảnh 6.

Tinh thần cổ điển được thể hiện rõ nét trong chiếc đầm midi sọc xanh trắng. Các đường sọc dọc chạy liên tục từ thân áo xuống chân váy tạo nên hiệu ứng kéo dài vóc dáng một cách tự nhiên. Phần eo được nhấn nhẹ bằng bản đai cùng hàng cúc chạy dọc thân trước, phom váy xòe nhẹ giúp bước đi trở nên uyển chuyển

ẢNH: K&K FASHION

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn- Ảnh 7.

Họa tiết sọc dọc được khai thác theo hướng tối giản, áo dệt kim sọc ngang đen trắng được kết hợp với chân váy midi xếp ly sọc dọc, tạo nên sự tương phản thú vị trong bố cục họa tiết

ẢNH: ELISE

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn- Ảnh 8.

Các nếp ly thẳng tắp giúp những đường kẻ dọc trở nên nổi bật hơn, một chiếc thắt lưng đơn giản sẽ giúp thon gọn vòng eo nhỏ nhắn của người mặc

ẢNH: ELISE

 

họa tiết sọc sọc dọc trang phục họa tiết Áo sơ mi chân váy midi mùa hè

Bài viết khác

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu

Mẹo phối đồ theo xu hướng vintage revival chuẩn fashionista hiệu quả

Mẹo phối đồ theo xu hướng vintage revival chuẩn fashionista hiệu quả

Thoải mái xuống phố với quần shorts cạp cao

Thoải mái xuống phố với quần shorts cạp cao

Quần jeans ống rộng mang đến vẻ ngoài tự tin và năng động cho nàng

Quần jeans ống rộng mang đến vẻ ngoài tự tin và năng động cho nàng

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'

Áo sơ mi kết hợp quần denim tạo nên bản phối cuốn hút ngày đầu hè

Áo sơ mi kết hợp quần denim tạo nên bản phối cuốn hút ngày đầu hè

Mùa xuân, mùa diện váy họa tiết lãng mạn

Mùa xuân, mùa diện váy họa tiết lãng mạn

Nhỏ nhắn nhưng đủ sức gây ấn tượng với túi mini

Nhỏ nhắn nhưng đủ sức gây ấn tượng với túi mini

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top