Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn

Không quá phô trương nhưng luôn đủ sức tạo dấu ấn, họa tiết sọc dọc là lựa chọn lý tưởng cho những cô gái theo đuổi vẻ đẹp hiện đại.
Chiếc áo sơ mi không tay với họa tiết sọc xanh nhạt, phần cầu vai được may chắc chắn tăng vẻ chuyên nghiệp cho người mặc. Những đường sọc dọc chạy đều trên nền xanh pastel nhẹ nhàng
ẢNH: LEIKA
Có thể linh hoạt kết hợp cùng quần cạp cao tối giản mà vẫn hiện đại hay sơ vin đơn giản cùng quần jeans trắng đầy cá tính
ẢNH: IROO
Chiếc sơ mi sọc vàng mang đến nguồn năng lượng của mùa hè. Các đường kẻ dọc mảnh trên nền vải vàng nhạt tạo hiệu ứng thị giác tinh tế. Thiết kế cổ áo rộng và dáng sơ mi buông nhẹ giúp người mặc có được vẻ ngoài thoải mái, trong khi chân váy dài màu trắng mang lại sự cân bằng thanh lịch
ẢNH: JOVEN
Mang đậm hơi thở công sở năng động với những chiếc sơ mi sọc trắng trên nền áo pastel, áo sơ mi với phom dáng cổ điển được làm mới nhờ cách phối cùng quần shorts cạp cao. Những đường kẻ dọc sắc nét tạo nên cảm giác mạnh mẽ và gọn gàng, một chiếc thắt lưng da bản nhỏ giúp định hình vòng eo người mặc
Tinh thần cổ điển được thể hiện rõ nét trong chiếc đầm midi sọc xanh trắng. Các đường sọc dọc chạy liên tục từ thân áo xuống chân váy tạo nên hiệu ứng kéo dài vóc dáng một cách tự nhiên. Phần eo được nhấn nhẹ bằng bản đai cùng hàng cúc chạy dọc thân trước, phom váy xòe nhẹ giúp bước đi trở nên uyển chuyển
ẢNH: K&K FASHION
Họa tiết sọc dọc được khai thác theo hướng tối giản, áo dệt kim sọc ngang đen trắng được kết hợp với chân váy midi xếp ly sọc dọc, tạo nên sự tương phản thú vị trong bố cục họa tiết
ẢNH: ELISE
Các nếp ly thẳng tắp giúp những đường kẻ dọc trở nên nổi bật hơn, một chiếc thắt lưng đơn giản sẽ giúp thon gọn vòng eo nhỏ nhắn của người mặc
