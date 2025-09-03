Không bao giờ hết mốt khi diện cặp đôi áo và chân váy

Cặp đôi thời trang áo và chân váy chính là đại diện tiêu biểu cho tiêu chí "less is more - ít là nhiều". Khả năng biến hóa của một chiếc áo hay một mẫu chân váy nằm ở sự phong phú của tủ đồ cơ bản, kết hợp với khả năng sáng tạo, dám thử nghiệm các ý tưởng vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường của quý cô.

Cặp đôi màu sắc hồng và đen thổi làn gió mới cho tủ đồ công sở mùa thu. Thiết kế áo hồng có chi tiết cổ lệch cách điệu tạo điểm nhấn thu hút cho bản phối ẢNH: RUZA

Thu hút mọi ánh nhìn cùng bản phối từ áo và chân váy

Chân váy xếp ly, chân váy xếp tầng, chân váy chữ A... chính là những thiết kế giúp làm mới hiệu quả các bản phối kết hợp cùng áo sơ mi đơn sắc cổ điển. Nét phóng khoáng, nhẹ nhàng và trẻ trung từ các bản phối này giúp nàng văn phòng tự tin hơn, đồng thời có thể sử dụng hiệu quả hơn tủ đồ hằng ngày.

Những thiết kế áo cách điệu tạo nên nét riêng cho từng mẫu trang phục có thể được kết hợp với chân váy tối giản, ít chi tiết và dễ mặc như chân váy bút chì, chân váy dáng xòe... Bước vào mùa đẹp nhất năm, quý cô thỏa sức thử nghiệm chân váy mini, chân váy midi hay chân váy maxi cho trang phục công sở, dạo phố, hẹn hò...

Chất liệu vải voan tơ, voan chiffon mang lại cho kiểu chân váy xếp ly nhuyễn vẻ ngoài duyên dáng đặc trưng. Bản phối đồng bộ này có thể diện cho nhiều không gian khác nhau, gam màu xanh biển đậm phù hợp với nhiều độ tuổi ẢNH: NEM

Giữ mãi nét tươi trẻ, quyến rũ và dịu dàng dù nàng xuất hiện ở bất cứ nơi đâu cùng bản phối áo trắng cổ thắt nơ và chân váy hoa cổ điển, đẹp trong mọi góc nhìn ẢNH: OYSTER

Vẻ ngoài chỉn chu khẳng định phong thái quyền lực của quý cô được tô điểm nhờ cặp đôi blazer và chân váy xòe. Sự tương phản của hai chất liệu, hai phom dáng ôm - xòe tạo nên hình ảnh đậm chất nữ quyền cho nàng ẢNH: MERNE

Họa tiết là cách làm mới thú vị cho các bản phối áo kiểu và chân váy midi. Các cặp đôi đồng bộ này vừa có thể mặc theo set, vừa có thể tách lẻ để nàng trổ tài phối đồ ẢNH: OYSTER

Từ áo sơ mi đơn sắc phom dáng cổ điển đến áo dệt kim, áo từ các chất liệu thun cotton có độ đàn hồi nhẹ đều có thể trở thành những mảnh ghép quan trọng cho tủ đồ hằng ngày của quý cô ẢNH: RUZA

Áo tweed xanh mint cổ viền ren phối chân váy organza xếp ly bản lớn là hình ảnh vừa sang trọng cổ điển vừa thoải mái và trẻ trung ẢNH: BOHEE

Áo tweed và chân váy nữ sinh chính là cách mặc thời thượng mà những cô nàng sành điệu nhất luôn áp dụng khi lên đồ xuống phố ẢNH: MUSHIE STUDIO

Thả dáng nhẹ nhàng, thư thái trong sự dễ chịu và mềm mại của vải vóc và phom dáng. Bản phối chân váy xếp tầng phối áo cổ trụ phom suông khắc họa vẻ đẹp thư nhàn của quý cô, diện đi làm, đi chơi đều hợp ẢNH: LAMIANN



