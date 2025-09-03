Không bao giờ hết mốt khi diện cặp đôi áo và chân váy

Cặp đôi thời trang áo và chân váy chính là đại diện tiêu biểu cho tiêu chí "less is more - ít là nhiều". Khả năng biến hóa của một chiếc áo hay một mẫu chân váy nằm ở sự phong phú của tủ đồ cơ bản, kết hợp với khả năng sáng tạo, dám thử nghiệm các ý tưởng vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường của quý cô.
Thu hút mọi ánh nhìn cùng bản phối từ áo và chân váy
Chân váy xếp ly, chân váy xếp tầng, chân váy chữ A... chính là những thiết kế giúp làm mới hiệu quả các bản phối kết hợp cùng áo sơ mi đơn sắc cổ điển. Nét phóng khoáng, nhẹ nhàng và trẻ trung từ các bản phối này giúp nàng văn phòng tự tin hơn, đồng thời có thể sử dụng hiệu quả hơn tủ đồ hằng ngày.
Những thiết kế áo cách điệu tạo nên nét riêng cho từng mẫu trang phục có thể được kết hợp với chân váy tối giản, ít chi tiết và dễ mặc như chân váy bút chì, chân váy dáng xòe... Bước vào mùa đẹp nhất năm, quý cô thỏa sức thử nghiệm chân váy mini, chân váy midi hay chân váy maxi cho trang phục công sở, dạo phố, hẹn hò...
Từ áo sơ mi đơn sắc phom dáng cổ điển đến áo dệt kim, áo từ các chất liệu thun cotton có độ đàn hồi nhẹ đều có thể trở thành những mảnh ghép quan trọng cho tủ đồ hằng ngày của quý cô
ẢNH: RUZA
Áo tweed xanh mint cổ viền ren phối chân váy organza xếp ly bản lớn là hình ảnh vừa sang trọng cổ điển vừa thoải mái và trẻ trung
ẢNH: BOHEE