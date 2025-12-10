  • An Giang
Thời trang 24/7

Không lo lạnh mà vẫn sành điệu với những bản phối áo khoác ngày đông

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
10/12/2025 16:00 GMT+7

Trong những ngày lạnh, các cô gái luôn muốn giữ ấm mà vẫn thật cuốn hút. Phối áo khoác đúng cách giúp nàng tôn dáng và làm bật lên phong thái đầy tự tin.

Dù thời tiết se lạnh, phong cách của các nàng vẫn có thể tỏa sáng với những lựa chọn phối áo khoác tinh tế.

Áo khoác lông 

Không lo lạnh mà vẫn sành điệu với những bản phối áo khoác ngày đông- Ảnh 1.

Nổi bật với chiếc áo khoác lông màu xám lông chuột mềm mại, có bề mặt lông ngắn mịn và các đường may ngang tạo nên hiệu ứng khối tinh tế

ẢNH: POTATO FASHION

Phom áo phồng nhẹ giúp người mặc trông thanh thoát và ấm áp mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn rất dịu dàng. Khi kết hợp cùng áo len cổ cao bên trong, chiếc áo khoác lông trở thành điểm nhấn hoàn hảo, tạo nên tổng thể thanh lịch và đậm chất thời trang mùa lạnh.

Không lo lạnh mà vẫn sành điệu với những bản phối áo khoác ngày đông- Ảnh 2.

Xuất hiện trẻ trung hơn với chiếc áo khoác chất lông dài bồng bềnh màu kem tạo hiệu ứng sang trọng và đầy tinh tế

ẢNH: TRENDYOL

Dáng áo crop top kết hợp cổ ve lớn mang đến khí chất mạnh mẽ, đặc biệt khi phối cùng quần tây nâu trầm và phụ kiện ánh vàng. Chất lông mềm, sợi dài tạo chuyển động uyển chuyển theo từng cử chỉ, khiến chiếc áo trở thành món đồ chủ đạo của bản phối vừa ấm áp vừa thể hiện phong cách cuốn hút. 

Áo khoác trench coat

Không lo lạnh mà vẫn sành điệu với những bản phối áo khoác ngày đông- Ảnh 3.

Khánh Linh tạo phong thái quyền lực với áo khoác trench coat phiên bản da sang trọng, điểm nhấn nổi bật ở phần cổ áo đính lông mềm mại

ẢNH: @KLINHND

Cô phối cùng chân váy midi tone sur tone để tạo chiều sâu cho bộ trang phục. Đôi giày cao gót mũi nhọn và túi da cầm tay giúp tổng thể trở nên thanh lịch và đậm chất quý cô thành thị.

Không lo lạnh mà vẫn sành điệu với những bản phối áo khoác ngày đông- Ảnh 4.

Ca sĩ Yến Trang lại lựa chọn trench coat xanh ngọc để tạo dấu ấn cá nhân

ẢNH: @YENTRANGNGUYEN_

Cách phối layer cùng áo sơ mi và chân váy xẻ tà mang đến sự trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Việc lựa chọn sneakers thay vì giày cao gót tạo cảm giác năng động và phóng khoáng. Cặp kính mắt cận đổi màu là điểm kết hoàn hảo, giúp cô nàng sở hữu diện mạo tươi trẻ và tràn đầy năng lượng.

Áo khoác dạ tweed thanh lịch

Không lo lạnh mà vẫn sành điệu với những bản phối áo khoác ngày đông- Ảnh 5.

Một set đồ ấn tượng với áo khoác dạ tweed xanh than được đính kim sa tinh xảo

ẢNH: @JMDRESSDESIGN

Phối cùng áo giữ nhiệt cổ lọ bên trong để tăng độ ấm mà không làm mất dáng áo, chân váy chữ A viền ren giúp bộ trang phục thêm mềm mại. Khi kết hợp cùng túi xách cầm tay và giày cao gót đính nơ, set đồ mang đến vẻ đẹp kiều diễm cho những ngày đông.

Không lo lạnh mà vẫn sành điệu với những bản phối áo khoác ngày đông- Ảnh 6.

Ở phiên bản lộng lẫy hơn, các cô gái có thể lựa chọn áo khoác tweed đính kim sa lấp lánh và phối cùng áo sơ mi cổ đức để giữ sự thanh lịch

ẢNH: @JMDRESSDESIGN

Điểm đặc biệt của bộ trang phục là quần giả váy vừa kín đáo, vừa tạo sự chuyển động mềm mại khi bước đi. Đôi tất ren trắng kết hợp cùng giày cao gót tông be đính nơ là chi tiết hoàn thiện, giúp toát lên thần thái kiêu sa không thể rời mắt.

Áo khoác da

Không lo lạnh mà vẫn sành điệu với những bản phối áo khoác ngày đông- Ảnh 7.

Siêu mẫu Thanh Hằng mang đến hình ảnh đậm chất cổ điển khi diện áo khoác da phối cùng quần baggy xếp ly và bốt da cao cổ

ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Tổng thể không chỉ cá tính mà còn hài hòa nhờ sự kết hợp sắc sảo giữa màu sắc và chất liệu. Chiếc túi xách lông cùng kính râm dáng vuông chính là điểm nhấn giúp cô nàng trông nổi bật và thời thượng, đúng phong thái của một siêu mẫu.


