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Thời trang 24/7

Không sợ mùa lạnh khi đã có những chiếc áo cổ cao

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/10/2026 18:00 GMT+7

Chỉ cần một chút biến hóa tinh tế trong cách phối đồ, phái đẹp hoàn toàn có thể tự tin khẳng định phong cách trong những ngày se lạnh với trang phục áo cổ cao.

Khi những cơn gió nhẹ báo hiệu mùa lạnh ùa về, trang phục áo cổ cao nhanh chóng trở thành tâm điểm trong tủ đồ của các tín đồ thời trang. Vượt xa khỏi khuôn mẫu kín cổng cao tường truyền thống, chi tiết cổ cao nay được biến tấu đa dạng từ cổ lọ dệt kim, cổ bèo ren cho đến cổ thắt nơ quý phái.

Những cô nàng mê mẩn vẻ đẹp nữ tính, trong trẻo chắc chắn không thể bỏ qua những mẫu áo len dệt kim cổ cao mềm mại. Nàng có thể chọn chiếc áo len tăm trắng với phần cổ lượn sóng viền ren tinh xảo, phối cùng chân váy xòe họa tiết caro cổ điển để mang lại diện mạo xinh xắn như nữ sinh.

Không sợ mùa lạnh khi đã có những chiếc áo cổ cao- Ảnh 1.

Phần ren họa tiết trước ngực kết hợp cùng cổ viền sóng mỏng vừa mang lại nét đẹp dịu dàng vừa tôn dáng thon gọn

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Không sợ mùa lạnh khi đã có những chiếc áo cổ cao- Ảnh 2.

Kiểu áo len vặn thừng kết hợp áo choàng choàng vai màu trắng kem là gợi ý hoàn hảo cho ngày trở gió. Phối cùng quần lửng ống rộng gấu bèo, tất ren trắng và giày búp bê đen đầy cổ điển

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Kỹ thuật phối đồ nhiều lớp (layering) luôn là bí quyết giúp trang phục cổ cao phát huy tối đa sức hút thời thượng. Nàng có thể kết hợp áo thun cổ lọ mỏng xuyên thấu tông hồng phấn bên trong một chiếc áo len dệt mắt thưa màu pastel nhẹ nhàng. 

Không sợ mùa lạnh khi đã có những chiếc áo cổ cao- Ảnh 3.

Điểm xuyết thêm đôi giày thể thao năng động và túi xách da màu nâu ấm, nàng đã có ngay bản phối dạo phố cuối tuần vừa ấm áp vừa đậm chất nghệ thuật

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Những quý cô yêu thích nét đẹp đài các sẽ tìm thấy sự đồng điệu với thiết kế áo lụa cổ cao thắt nơ bản to. Chiếc áo lụa bóng màu xanh khói với tay bồng điệu đà khi sơ vin cùng chân váy ngắn đính hoa nổi tạo nên tỉ lệ cơ thể cân đối và vô cùng quyến rũ. 

Không sợ mùa lạnh khi đã có những chiếc áo cổ cao- Ảnh 4.

Một đôi tất đen mỏng dễ dàng tạo hiệu ứng đôi chân dài và thon gọn, túi xách đính đá cũng nâng tầm sự sang trọng của trang phục

ẢNH: @N27.CORNER

Không sợ mùa lạnh khi đã có những chiếc áo cổ cao- Ảnh 5.

Trang phục cổ cao còn là "vũ khí" tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc cần sự lộng lẫy và kín đáo vừa vặn. Một chiếc đầm đỏ đô dáng dài sát nách với phần cổ trụ kín đáo, phủ hạt lấp lánh sẽ giúp quý cô trở thành tâm điểm

ẢNH: PANTIO

Không sợ mùa lạnh khi đã có những chiếc áo cổ cao- Ảnh 6.

Nếu chuộng sắc đen huyền bí, đầm nhung đen phối tay ren xuyên thấu và cổ cao viền bèo là gợi ý không thể chối từ. Sự hòa quyện giữa chất nhung êm ái và ren hoa mỏng manh tạo nên vẻ đẹp quyến rũ khó rời mắt

ẢNH: @N27.CORNER

Không sợ mùa lạnh khi đã có những chiếc áo cổ cao- Ảnh 7.

Thiết kế đầm voan đen chấm bi cổ cao thắt nơ cùng tay bồng bồng bềnh cũng là lựa chọn hoàn hảo để tôn lên nét tiểu thư duyên dáng trong từng chuyển động

ẢNH: @N27.CORNER

 

áo cổ cao vẻ đẹp nữ tính Ren len vặn thừng áo lụa

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