Không sợ mùa lạnh khi đã có những chiếc áo cổ cao

Chỉ cần một chút biến hóa tinh tế trong cách phối đồ, phái đẹp hoàn toàn có thể tự tin khẳng định phong cách trong những ngày se lạnh với trang phục áo cổ cao.
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Khi những cơn gió nhẹ báo hiệu mùa lạnh ùa về, trang phục áo cổ cao nhanh chóng trở thành tâm điểm trong tủ đồ của các tín đồ thời trang. Vượt xa khỏi khuôn mẫu kín cổng cao tường truyền thống, chi tiết cổ cao nay được biến tấu đa dạng từ cổ lọ dệt kim, cổ bèo ren cho đến cổ thắt nơ quý phái.
Những cô nàng mê mẩn vẻ đẹp nữ tính, trong trẻo chắc chắn không thể bỏ qua những mẫu áo len dệt kim cổ cao mềm mại. Nàng có thể chọn chiếc áo len tăm trắng với phần cổ lượn sóng viền ren tinh xảo, phối cùng chân váy xòe họa tiết caro cổ điển để mang lại diện mạo xinh xắn như nữ sinh.
Kỹ thuật phối đồ nhiều lớp (layering) luôn là bí quyết giúp trang phục cổ cao phát huy tối đa sức hút thời thượng. Nàng có thể kết hợp áo thun cổ lọ mỏng xuyên thấu tông hồng phấn bên trong một chiếc áo len dệt mắt thưa màu pastel nhẹ nhàng.
Những quý cô yêu thích nét đẹp đài các sẽ tìm thấy sự đồng điệu với thiết kế áo lụa cổ cao thắt nơ bản to. Chiếc áo lụa bóng màu xanh khói với tay bồng điệu đà khi sơ vin cùng chân váy ngắn đính hoa nổi tạo nên tỉ lệ cơ thể cân đối và vô cùng quyến rũ.