Khuấy động phong cách đường phố với quần túi hộp

Phá cách cùng quần túi hộp và áo phông

Quần túi hộp vốn là lựa chọn quen thuộc của phong cách streetwear, khi phối cùng áo phông, bạn sẽ thấy ngay sự biến hóa đa dạng. Chiếc quần túi hộp có phom dáng độc đáo, cá tính với ống loe rộng ở phần dưới, cùng các chi tiết dây rút tạo nên sự ấn tượng và cá tính cho bộ đồ.

Phối cùng là chiếc áo phông oversized màu kem với họa tiết lớn, mang hơi hướng cổ điển. Tổng thể bộ trang phục nổi loạn, sắc sảo và đậm chất thời trang đường phố ẢNH: @XUN.CA_

Ở phiên bản khác, bộ trang phục ghi điểm bởi bảng màu pastel nhẹ nhàng và trung tính, mang đến cảm giác dễ chịu. Chiếc quần túi hộp denim phom rộng tạo sự thoải mái tối đa, khi phối cùng áo phông oversized màu vàng chanh đã đem lại sự tươi mới, trẻ trung ẢNH: @CHANCHAN.0411

Trẻ trung với quần túi hộp và áo baby tee

Nếu áo phông mang đến vibe phóng khoáng, thì áo baby tee lại mang sắc thái ngọt ngào và gợi cảm vừa đủ. Bộ trang phục gây ấn tượng mạnh mẽ với chiếc quần túi hộp dáng lửng họa tiết rằn ri, chi tiết túi hộp và dây rút càng làm rõ tinh thần thể thao.

Điểm cân bằng cho tổng thể là áo baby tee ôm sát màu trắng, vừa khoe khéo vòng eo thon vừa tạo nét gọn gàng cho tổng thể ẢNH: @IGTRVY

Một biến tấu khác của công thức này là chiếc quần túi hộp rằn ri phom rộng phối cùng áo baby tee ôm sát màu nâu đất tạo sự gợi cảm nhưng không phô trương. Sự kết hợp táo bạo giữa vẻ quyến rũ Y2K và tinh thần bụi bặm đã tạo nên tổng thể hút mắt ẢNH: @TSUN.SG

Khoe eo thon với quần túi hộp và áo ống

Nếu bạn muốn bản phối của mình thêm phần gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự cá tính, áo ống chính là “người bạn đồng hành” hoàn hảo khi đi cùng quần túi hộp.

Quần túi hộp rằn ri phom rộng mang đến tinh thần hầm hố, khi kết hợp với áo ống màu đen ôm sát đã tạo nên một bản phối vừa hài hòa vừa táo bạo ẢNH: @JAY_STOREE2

Một phiên bản hài hòa hơn là chiếc quần túi hộp xám dáng rộng với chi tiết rút dây eo, phối cùng áo ống cùng màu tạo tổng thể tone sur tone hoàn hảo. Phối cùng một chiếc túi đeo vai nhỏ tạo điểm nhấn cho phong cách Y2K không đơn điệu ẢNH: @THEY_STYLE_

Quần túi hộp và áo cổ yếm cổ điển

Áo cổ yếm vốn gắn liền với sự cổ điển khi đi cùng quần túi hộp cá tính lại tạo ra một tổng thể đối lập.

Quần túi hộp rằn ri phom rộng đầy mạnh mẽ được phối cùng áo cổ yếm ôm sát màu cam trầm với thiết kế crop top càng tôn lên vòng eo cùng vóc dáng của người mặc ẢNH: @TSUN.DG

Ở một biến tấu khác, chiếc quần túi hộp màu nâu rằn ri tạo cảm giác hầm hố, khi kết hợp với áo cổ yếm bó sát lại mang đến sự gợi cảm tinh tế. Vạt áo dài được thắt nút khéo léo và buông mềm mại, tạo nên một dòng chảy duyên dáng đối lập hoàn hảo với sự bụi bặm của chiếc quần ẢNH: @YAU.YAU.26

Quần túi hộp là món đồ thời trang vừa linh hoạt vừa dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Hãy thử làm mới phong cách của bạn ngay hôm nay với chiếc quần túi hộp đơn giản mà hiệu quả bất ngờ!

