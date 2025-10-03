Khuấy động phong cách đường phố với quần túi hộp

Bỏ qua những kiểu quần an toàn và nhàm chán, quần túi hộp chính là 'vũ khí' thời trang sắc bén giúp bạn khẳng định cá tính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với phom dáng phá cách, đường nét góc cạnh và tinh thần nổi loạn, chiếc quần này trở thành 'chìa khóa' để bạn bật chất riêng và luôn nổi bật giữa đám đông.
Phá cách cùng quần túi hộp và áo phông
Quần túi hộp vốn là lựa chọn quen thuộc của phong cách streetwear, khi phối cùng áo phông, bạn sẽ thấy ngay sự biến hóa đa dạng. Chiếc quần túi hộp có phom dáng độc đáo, cá tính với ống loe rộng ở phần dưới, cùng các chi tiết dây rút tạo nên sự ấn tượng và cá tính cho bộ đồ.
Trẻ trung với quần túi hộp và áo baby tee
Nếu áo phông mang đến vibe phóng khoáng, thì áo baby tee lại mang sắc thái ngọt ngào và gợi cảm vừa đủ. Bộ trang phục gây ấn tượng mạnh mẽ với chiếc quần túi hộp dáng lửng họa tiết rằn ri, chi tiết túi hộp và dây rút càng làm rõ tinh thần thể thao.
Khoe eo thon với quần túi hộp và áo ống
Nếu bạn muốn bản phối của mình thêm phần gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự cá tính, áo ống chính là “người bạn đồng hành” hoàn hảo khi đi cùng quần túi hộp.
Quần túi hộp và áo cổ yếm cổ điển
Áo cổ yếm vốn gắn liền với sự cổ điển khi đi cùng quần túi hộp cá tính lại tạo ra một tổng thể đối lập.
Quần túi hộp là món đồ thời trang vừa linh hoạt vừa dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Hãy thử làm mới phong cách của bạn ngay hôm nay với chiếc quần túi hộp đơn giản mà hiệu quả bất ngờ!