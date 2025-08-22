Kiểu áo khoác sang trọng, linh hoạt nàng không thể thiếu lúc thu sang

Quý cô có nhiều hơn một lựa chọn mặc đẹp khi kết thân với các mẫu áo khoác mùa thu. Áo blazer có thể là món đồ chủ đạo cho một bản phối công sở thanh lịch nhưng cũng là gợi ý hàng đầu cho phong cách đường phố. Áo khoác denim phối cổ lạ mắt vừa giúp che nắng, cản gió nhẹ nhàng cho các set đồ hằng ngày. Trong khi đó áo khoác tweed và ren thêu vừa có thể khoác ngoài để tạo kiểu và giữ ấm nhẹ, vừa có thể mặc riêng lẻ cùng quần ống loe, quần âu hoặc quần jeans xanh.
Áo cardigan không thể thiếu trong tủ đồ thời trang, mang phong cách retro cổ điển chỉn chu toát lên nét thanh lịch cho mọi cô gái. Áo khoác len tay dài từ lâu đã trở thành món đồ "must have" cho mùa cuối năm, nay được làm mới bằng nẹp áo phối màu, sọc màu trên cánh tay... có thể phối theo phong cách nữ sinh với chân váy xếp ly hoặc phong cách đường phố với các mẫu quần ống rộng và áo kiểu