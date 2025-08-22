  • An Giang
Thời trang 24/7

Kiểu áo khoác sang trọng, linh hoạt nàng không thể thiếu lúc thu sang

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/08/2025 14:00 GMT+7

Áo khoác là một nét riêng đặc trưng của thời tiết cuối năm. Áo khoác hiện diện trong mọi bản phối - vừa là điểm nhấn sang trọng vừa là món đồ chủ đạo làm nên thần thái rạng ngời cho người mặc.

Mùa thu gọi tên những chiếc áo khoác sang trọng và đa năng, có thể diện được theo nhiều phong cách khác nhau như kiểu áo khoác crop - áo jacket ngắn từ denim, ren thêu, tweed; áo blazer da lộn hay áo cardigan vừa nữ tính vừa cá tính.

Kiểu áo khoác mùa thu cá tính, chất chơi mà nàng không thể thiếu - Ảnh 1.

Ninh Dương Lan Ngọc diện áo khoác crop denim phối theo set cùng quần shorts gam màu xanh lạ mắt. Nữ diễn viên phối túi xách màu tím, vòng cổ layer khoe dáng vẻ năng động, thoải mái nhưng rất cá tính và thời thượng

ẢNH: INSTAGRAM NV

Tỏa sáng phong cách mùa thu cùng áo khoác

Quý cô có nhiều hơn một lựa chọn mặc đẹp khi kết thân với các mẫu áo khoác mùa thu. Áo blazer có thể là món đồ chủ đạo cho một bản phối công sở thanh lịch nhưng cũng là gợi ý hàng đầu cho phong cách đường phố. Áo khoác denim phối cổ lạ mắt vừa giúp che nắng, cản gió nhẹ nhàng cho các set đồ hằng ngày. Trong khi đó áo khoác tweed và ren thêu vừa có thể khoác ngoài để tạo kiểu và giữ ấm nhẹ, vừa có thể mặc riêng lẻ cùng quần ống loe, quần âu hoặc quần jeans xanh.

Kiểu áo khoác mùa thu cá tính, chất chơi mà nàng không thể thiếu - Ảnh 2.

Áo khoác jean (denim jacket) phối cổ màu tương phản mang đậm hơi thở streetwear vintage. Thiết kế chất denim dày dặn, phom rộng thoải mái giúp các bộ trang phục mùa thu trở nên cá tính mà vẫn có chút phóng khoáng riêng

ẢNH: DAMZI HOUSE

Kiểu áo khoác mùa thu cá tính, chất chơi mà nàng không thể thiếu - Ảnh 3.

Áo jacket từ vải ren thêu viền cổ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ sang trọng và quý phái. Chất vải mềm nhẹ nhưng vẫn đứng phom nhờ kỹ thuật may đo chuẩn xác kết hợp lớp vải lót mềm. Nhà mốt gợi ý kiểu áo này có thể mặc cùng quần âu, quần denim cạp cao hoặc chân váy midi

ẢNH: MADELYN

Kiểu áo khoác mùa thu cá tính, chất chơi mà nàng không thể thiếu - Ảnh 4.

Các bản phối đồng bộ dành cho mùa thu đông không thể thiếu áo khoác crop. Phom dáng ngắn của kiểu áo này giúp tôn vóc dáng tốt hơn, đặc biệt là khi quý cô muốn diện đồ layering với nhiều lớp trang phục xếp chồng

ẢNH: MADELYN

Kiểu áo khoác mùa thu cá tính, chất chơi mà nàng không thể thiếu - Ảnh 5.

Áo khoác denim tay ngắn, chất vải mềm nhẹ nhàng kết hợp quần đồng bộ và áo polo trắng viền chỉ xanh dương mang đến diện mạo cổ điển hoàn hảo cho không gian văn phòng làm việc, các không gian trang trọng của các buổi hội họp, sự kiện...

ẢNH: ESTRANO CHIC

Kiểu áo khoác mùa thu cá tính, chất chơi mà nàng không thể thiếu - Ảnh 6.

Áo tweed dáng ngắn và váy lụa là sự kết hợp khéo léo từ tủ đồ mùa hè chuyển tiếp sang mùa thu. Tranh thủ khi tiết trời vẫn còn mát nhẹ dễ chịu, các bộ trang phục từ vải lụa satin vẫn có thể diện hằng ngày bằng cách thêm vào những chiếc áo khoác nhẹ như jacket hay blazer

ẢNH: SOPHIE MARTINSON

Kiểu áo khoác mùa thu cá tính, chất chơi mà nàng không thể thiếu - Ảnh 7.

"Thay áo mới" cho thiết kế blazer công sở quen thuộc bằng thiết kế ấn tượng 2 trong 1 - nổi bật với phần vạt áo xếp chồng và hàng cúc mạ màu vàng gold sang chảnh, quý phái

ẢNH: MARIA ROGERSDOTTER

Kiểu áo khoác mùa thu cá tính, chất chơi mà nàng không thể thiếu - Ảnh 8.

Áo blazer từ chất da lộn đang quay trở lại trong tủ đồ thời trang. Thiết kế này hoàn hảo khi kết hợp cùng quần jeans xanh xuống phố, mặc khoác bên ngoài các bản phối công sở thường ngày hoặc bất kỳ bộ trang phục nào mà nàng cảm thấy phù hợp

ẢNH: THAMARA RODRIGUES

Kiểu áo khoác mùa thu cá tính, chất chơi mà nàng không thể thiếu - Ảnh 9.
Kiểu áo khoác mùa thu cá tính, chất chơi mà nàng không thể thiếu - Ảnh 10.

Áo cardigan không thể thiếu trong tủ đồ thời trang, mang phong cách retro cổ điển chỉn chu toát lên nét thanh lịch cho mọi cô gái. Áo khoác len tay dài từ lâu đã trở thành món đồ "must have" cho mùa cuối năm, nay được làm mới bằng nẹp áo phối màu, sọc màu trên cánh tay... có thể phối theo phong cách nữ sinh với chân váy xếp ly hoặc phong cách đường phố với các mẫu quần ống rộng và áo kiểu

ẢNH: ENTOWN. STUDIOS


