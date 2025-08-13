  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách

Kim Ngọc
Kim Ngọc
13/08/2025 18:00 GMT+7

Những bản phối thú vị nhất của chân váy giấu khuyết điểm mùa thu gọi tên các item mang họa tiết cổ điển. Bên cạnh sự kết hợp đa chất liệu, chân váy mang gam màu ấm giúp tôn vinh nét lãng mạn và sự tinh tế của phong cách tối giản thời thượng.

Bước vào mùa đẹp nhất năm, quý cô sẽ luôn muốn mặc đẹp hơn mỗi ngày một chút. Sự thay đổi về phong cách, bước chuyển thăng hạng về gu thời trang đôi khi chỉ diễn ra qua những chi tiết nhỏ - một chiếc chân váy hợp mốt sẽ vừa là điểm nhấn cho bản phối vừa là tuyên ngôn của phong cách cá nhân.

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách - Ảnh 1.

Hóa nàng thơ mùa thu đông cuối năm với những gợi ý phối chân váy kẻ sọc retro và các món đồ "cộp mác" mùa lạnh - từ áo cardigan đến khăn quàng, bốt da, tất dài và những món đồ len móc như mũ, túi ví...

ẢNH: MISU A BARBE

Chân váy giấu khuyết điểm tốt nhất mùa

Là một cô gái yêu thời trang, nàng không nên bỏ qua các thiết kế chân váy dài mang họa tiết retro nổi bật của mùa này. Các đường kẻ nhiều màu sắc đi cùng những chi tiết như xếp ly hay phân tầng tạo nên khả năng giấu khuyết điểm hoàn hảo - chúng cực kỳ dễ mặc và dễ đẹp với mọi vóc dáng, mọi quý cô.

Chân váy họa tiết, tone sur tone với áo là ý tưởng thú vị không kém khi chúng tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp và sành điệu. Không chỉ mang theo cảm nhận tốt về rung động mùa, các thiết kế này còn giúp tạo hiệu ứng thị giác tốt - qua đó giúp người mặc ghi điểm mặc đẹp và sành điệu một cách thật dễ dàng.

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách - Ảnh 2.

Mùa thu này, hãy nâng tầm tủ đồ của bạn bằng cách kết hợp áo khoác da cổ điển với chân váy xếp ly tinh tế. Bản phối này không chỉ mang đến vẻ ngoài sành điệu mà còn thiết thực khi mang đến cho nàng sự ấm áp, thoải mái và dễ dàng thêm/bớt các món đồ đi cùng bản phối

ẢNH: KUOSE

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách - Ảnh 3.

Nếu vẫn còn vương vấn nắng hạ nhưng vẫn muốn đón chào mùa thu theo cách đặc trưng, hãy bổ sung cho tủ đồ mùa mới bằng set áo và chân váy nâu cam. Không chỉ cuốn hút bởi gam màu ấm áp, bản phối còn giúp nàng ghi điểm từ họa tiết đục lỗ đến cấu trúc phom dáng hiện đại và trẻ trung

ẢNH: BRUNA TENORIO

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách - Ảnh 4.
Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách - Ảnh 5.

Kiểu chân váy hack dáng đỉnh cao gọi tên thiết kế midi - độ dài vừa phải và độ rũ mềm tự nhiên. Những đường may tinh tế tạo nên sự uyển chuyển khi nàng di chuyển, phù hợp mặc cùng áo thun đơn giản hay blouse điệu đà làm toát lên thần thái nhẹ nhàng mà cuốn hút

ẢNH: DAMZI HOUSE

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách - Ảnh 6.

Chân váy bút chì không còn nhàm chán khi mang họa tiết kẻ ô, đan xen các sọc màu giữa nâu, nâu tím và cream. Bản phối gợi ý kết hợp cùng áo khoác crop và túi màu be, màu của giày matching màu của váy

ẢNH: CHLOE BUTLER

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách - Ảnh 7.

Chân váy xếp tầng dáng midi có thể là lựa chọn hoàn hảo cho trang phục thường ngày - hợp cả đi học, đi làm lẫn đi chơi. Cấu trúc thông minh mang lại khả năng giấu khuyết điểm tốt, dễ phối với những chiếc áo đơn sắc như áo thun basic, áo polo, gile, vest hay blazer dáng oversized

ẢNH: @MELLIVANE_

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách - Ảnh 8.

Điều thú vị từ các bản phối tone sur tone chính là sự đồng điệu mang tính xu hướng. Với mẫu chân váy maxi họa tiết, nữ tín đồ thời trang chọn bản phối tối giản cùng áo phông ôm dáng, điểm thêm chi tiết dây lưng, túi và giày gam màu nhạt nhẹ nhàng

ẢNH: @WITHKRO

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách - Ảnh 10.
Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách - Ảnh 11.

Luôn có nhiều lựa chọn để mặc kiểu chân váy dài theo phong cách công sở, street wear hay sự thoải mái từ các bản phối casual hằng ngày tùy theo sở thích và theo gu thời trang cá nhân của nàng

ẢNH: @MELLIVANE_


Chân váy che khuyết điểm váy maxi chân váy dài chân váy họa tiết màu nâu

Bài viết khác

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

4 kiểu chân váy midi phong cách, quyến rũ cho ngày giao mùa

4 kiểu chân váy midi phong cách, quyến rũ cho ngày giao mùa

Phong cách với dép xỏ ngón, từ layering tinh tế đến bộ suit tối giản

Phong cách với dép xỏ ngón, từ layering tinh tế đến bộ suit tối giản

Biến tấu áo sơ mi dài tay để nàng xinh tươi ngày đầu thu

Biến tấu áo sơ mi dài tay để nàng xinh tươi ngày đầu thu

Những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans, thu hút mọi ánh nhìn

Những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans, thu hút mọi ánh nhìn

Quyến rũ cho các buổi hẹn hò với váy cúp ngực

Quyến rũ cho các buổi hẹn hò với váy cúp ngực

Phá đảo phong cách streetwear, khẳng định cá tính riêng

Phá đảo phong cách streetwear, khẳng định cá tính riêng

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'?

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'?

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top