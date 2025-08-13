Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách

Bước vào mùa đẹp nhất năm, quý cô sẽ luôn muốn mặc đẹp hơn mỗi ngày một chút. Sự thay đổi về phong cách, bước chuyển thăng hạng về gu thời trang đôi khi chỉ diễn ra qua những chi tiết nhỏ - một chiếc chân váy hợp mốt sẽ vừa là điểm nhấn cho bản phối vừa là tuyên ngôn của phong cách cá nhân.

Hóa nàng thơ mùa thu đông cuối năm với những gợi ý phối chân váy kẻ sọc retro và các món đồ "cộp mác" mùa lạnh - từ áo cardigan đến khăn quàng, bốt da, tất dài và những món đồ len móc như mũ, túi ví... ẢNH: MISU A BARBE

Chân váy giấu khuyết điểm tốt nhất mùa

Là một cô gái yêu thời trang, nàng không nên bỏ qua các thiết kế chân váy dài mang họa tiết retro nổi bật của mùa này. Các đường kẻ nhiều màu sắc đi cùng những chi tiết như xếp ly hay phân tầng tạo nên khả năng giấu khuyết điểm hoàn hảo - chúng cực kỳ dễ mặc và dễ đẹp với mọi vóc dáng, mọi quý cô.

Chân váy họa tiết, tone sur tone với áo là ý tưởng thú vị không kém khi chúng tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp và sành điệu. Không chỉ mang theo cảm nhận tốt về rung động mùa, các thiết kế này còn giúp tạo hiệu ứng thị giác tốt - qua đó giúp người mặc ghi điểm mặc đẹp và sành điệu một cách thật dễ dàng.

Mùa thu này, hãy nâng tầm tủ đồ của bạn bằng cách kết hợp áo khoác da cổ điển với chân váy xếp ly tinh tế. Bản phối này không chỉ mang đến vẻ ngoài sành điệu mà còn thiết thực khi mang đến cho nàng sự ấm áp, thoải mái và dễ dàng thêm/bớt các món đồ đi cùng bản phối ẢNH: KUOSE

Nếu vẫn còn vương vấn nắng hạ nhưng vẫn muốn đón chào mùa thu theo cách đặc trưng, hãy bổ sung cho tủ đồ mùa mới bằng set áo và chân váy nâu cam. Không chỉ cuốn hút bởi gam màu ấm áp, bản phối còn giúp nàng ghi điểm từ họa tiết đục lỗ đến cấu trúc phom dáng hiện đại và trẻ trung ẢNH: BRUNA TENORIO

Kiểu chân váy hack dáng đỉnh cao gọi tên thiết kế midi - độ dài vừa phải và độ rũ mềm tự nhiên. Những đường may tinh tế tạo nên sự uyển chuyển khi nàng di chuyển, phù hợp mặc cùng áo thun đơn giản hay blouse điệu đà làm toát lên thần thái nhẹ nhàng mà cuốn hút ẢNH: DAMZI HOUSE

Chân váy bút chì không còn nhàm chán khi mang họa tiết kẻ ô, đan xen các sọc màu giữa nâu, nâu tím và cream. Bản phối gợi ý kết hợp cùng áo khoác crop và túi màu be, màu của giày matching màu của váy ẢNH: CHLOE BUTLER

Chân váy xếp tầng dáng midi có thể là lựa chọn hoàn hảo cho trang phục thường ngày - hợp cả đi học, đi làm lẫn đi chơi. Cấu trúc thông minh mang lại khả năng giấu khuyết điểm tốt, dễ phối với những chiếc áo đơn sắc như áo thun basic, áo polo, gile, vest hay blazer dáng oversized ẢNH: @MELLIVANE_

Điều thú vị từ các bản phối tone sur tone chính là sự đồng điệu mang tính xu hướng. Với mẫu chân váy maxi họa tiết, nữ tín đồ thời trang chọn bản phối tối giản cùng áo phông ôm dáng, điểm thêm chi tiết dây lưng, túi và giày gam màu nhạt nhẹ nhàng ẢNH: @WITHKRO

Luôn có nhiều lựa chọn để mặc kiểu chân váy dài theo phong cách công sở, street wear hay sự thoải mái từ các bản phối casual hằng ngày tùy theo sở thích và theo gu thời trang cá nhân của nàng ẢNH: @MELLIVANE_



