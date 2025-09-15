  • An Giang
Thời trang 24/7

Kiêu kỳ xuống phố với túi xách đỏ nổi bật

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
15/09/2025 20:00 GMT+7

Đơn giản mà nổi bật, một chiếc túi xách đỏ chính là 'chìa khóa' tạo điểm nhấn cho những bản phối sành điệu xuống phố.

Trong thế giới của những gam màu rực rỡ, một chút sắc đỏ sẽ ngay lập tức biến hóa bản phối của bạn trở nên nổi bật và đầy quyền lực. Chiếc túi xách đỏ không chỉ là một món phụ kiện, mà còn là tuyên ngôn cho sự tự tin và cá tính. Đây chính là điểm nhấn kiêu kỳ, giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn khi sải bước trên phố.

Túi xách đỏ dáng hộp cá tính

Túi xách dáng hộp màu đỏ tươi với thiết kế cứng cáp, đường nét dứt khoát kết hợp với áo sơ mi trắng và quần tây ống đứng, tưởng chừng đơn giản lại tạo nên một tổng thể chuyên nghiệp. 

Kiêu kỳ xuống phố với túi xách đỏ nổi bật- Ảnh 1.

Thêm một chiếc thắt lưng mảnh cùng tông đỏ ở eo, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp cơ thể cân đối hơn

ẢNH: LAMODA

Kiêu kỳ xuống phố với túi xách đỏ nổi bật- Ảnh 2.

Kiêu kỳ hơn khi diện váy đen sát nách với thiết kế váy tầng bèo phối cùng chiếc túi màu đỏ nổi bật. Trên nền đen của váy, chiếc túi xách đỏ hình hộp đã trở thành điểm nhấn đầy ấn tượng

ẢNH: CICI

Túi xách đỏ đeo chéo năng động

Xuống phố đơn giản với chiếc áo ba lỗ màu xám trung tính kết hợp cùng quần ống rộng phóng khoáng, bản phối này tạo nên vẻ ngoài thoải mái. 

Kiêu kỳ xuống phố với túi xách đỏ nổi bật- Ảnh 3.

Điểm nhấn làm bừng sáng cả set đồ chính là chiếc túi xách đỏ đeo chéo, sắc đỏ rực rỡ không chỉ phá vỡ sự đơn điệu mà còn mang đến vẻ năng động, thêm mũ lưỡi trai để hoàn thiện vẻ ngoài sành điệu trên phố

ẢNH: MUSINSA

Kiêu kỳ xuống phố với túi xách đỏ nổi bật- Ảnh 4.

Thanh lịch mà vẫn năng động với bản phối gồm bộ ba áo bra kết hợp quần jeans bạc màu, bên ngoài khoác áo sơ mi màu xanh pastel để thêm phần thanh lịch

ẢNH: @BLAUEBLUME.VN

Chiếc túi đeo chéo đỏ tươi mới là "điểm nhấn" đắt giá, đủ sức biến một set đồ đơn giản trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Túi xách đỏ cỡ lớn mang nét phá cách

Bộ đôi mang nét phá cách cho những nàng đam mê sự cá tính là sự kết hợp giữa quần jeans và áo ren hai dây sắc đen quyến rũ. Điểm nhấn tăng phần khác biệt chính là chiếc túi xách đỏ cỡ lớn. 

Kiêu kỳ xuống phố với túi xách đỏ nổi bật- Ảnh 5.

Đây không chỉ là một món phụ kiện mà còn là tuyên ngôn cho cá tính, tạo nên sự đối lập giúp tổng thể trang phục trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết

ẢNH: CHAUTFIFTH

Kiêu kỳ xuống phố với túi xách đỏ nổi bật- Ảnh 6.

Sự kết hợp đầy ngẫu hứng giữa chiếc áo ba lỗ họa tiết loang màu ấn tượng và chiếc quần jeans tối màu đơn giản đã tạo nên một tổng thể phá cách

ẢNH: DHOLIC

Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự "ăn tiền" lại nằm ở chiếc túi xách đỏ cỡ lớn. Sắc đỏ rực rỡ thắp sáng cả tổng thể, biến bạn thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Túi tote đỏ mang nét thanh lịch

Bộ đôi kinh điển cho những ngày công sở thanh lịch là áo sơ mi trắng và quần jeans, bản phối này sẽ bớt đơn điệu hơn khi kết hợp với chiếc túi tote đỏ. 

Kiêu kỳ xuống phố với túi xách đỏ nổi bật- Ảnh 7.

Chiếc túi đỏ với chữ viết màu trắng sẽ phá vỡ sự đơn điệu của bộ trang phục, mang lại sự tự tin và cuốn hút cho người mặc

ẢNH: @THESHOP

Kiêu kỳ xuống phố với túi xách đỏ nổi bật- Ảnh 8.

Vào những ngày đầu tuần, set đồ tone sur tone màu trắng gồm áo sơ mi và chân váy voan dáng dài là lựa chọn hoàn hảo cho sự thanh lịch

ẢNH: @FABRIC.HOLIC

Tuy nhiên, để tạo điểm nhấn cho trang phục thì chiếc túi sẽ tạo ra sự cân bằng hoàn hảo. Sắc đỏ trên nền trắng tinh khôi mang đến vẻ ngoài vừa cổ điển, vừa hiện đại.

Túi xách đỏ không chỉ là một phụ kiện, mà còn là một tuyên ngôn táo bạo về phong cách. Nó đủ sức biến một set đồ đơn giản thành một tổng thể nổi bật, giúp bạn tự tin sải bước trên phố.

