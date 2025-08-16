  • An Giang
Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng

16/08/2025 18:00 GMT+7

Kính thời trang hoàn thiện vẻ ngoài và phản chiếu trọn vẹn phong cách sống của nàng. Mỗi khoảnh khắc xuất hiện đều trở thành lời khẳng định gu thẩm mỹ khó hòa lẫn.

Kính thời trang không chỉ là phụ kiện bảo vệ đôi mắt khỏi nắng gắt hay khói bụi, mà còn là “ngôn ngữ” khẳng định phong cách và cá tính của mỗi cô gái. Giữa tiết trời giao mùa, khi ánh nắng trở nên dịu nhẹ nhưng vẫn đủ để khiến nàng cần một lớp che chắn tinh tế, thì những chiếc kính thời trang lại càng có cơ hội lên ngôi. Chúng giúp nàng tự tin và nổi bật trong mọi khoảnh khắc thường ngày.

Kính thời trang dáng oval

Kính thời trang dáng oval giúp các cô nàng tạo điểm nhấn phong cách cho diện mạo. Ferny Nop lựa chọn cho mình chiếc kính râm thời trang với dáng oval đặc trưng giúp cô nàng tôn lên khí chất cùng đường nét gương mặt thanh thoát.

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng- Ảnh 1.

Nữ diễn viên Thái Lan kết hợp cùng chiếc túi xách thời trang và đôi dép da để hoàn thiện tổng thể

ẢNH: @FERNYNOP

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng- Ảnh 2.

Hoa hậu Thái Lan Aoomtwp lựa chọn cho mình chiếc kính oval với điểm nhấn là đường viền ánh bạc thời thượng. Khéo léo phối cùng giày da loafers và túi đeo chéo tone sur tone, nàng hậu đã sở hữu diện mạo thanh lịch, tự tin tỏa sáng khắp phố phường

ẢNH: @AOOMTWP

Kính thời trang gọng bản lớn

Kính thời trang gọng bản lớn giúp các cô nàng bộc lộ cá tính trong phong cách hằng ngày. Các nàng có thể lựa chọn kính thời trang dáng tròn với gọng lớn để tạo điểm nhấn tinh tế trên đường nét khuôn mặt.

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng- Ảnh 3.

Sự phối màu hài hòa giữa tông nâu và trắng của chiếc kính giúp các nàng trẻ trung hơn rất nhiều. Kết hợp cùng chiếc kính thời trang này, nàng có thể lựa chọn áo tank top và quần tây ống suông để hoàn thiện diện mạo thanh lịch

ẢNH: @TRANALI.OFFICIAL

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng- Ảnh 4.

Chuyển sang nét năng động, người mẫu Pormai lựa chọn chiếc kính tròn với gọng lớn có chi tiết đính đá giúp tôn lên vẻ đẹp thời thượng

ẢNH: @PORMAI

Kính thời trang sắc đen huyền bí

Với sắc đen huyền bí, kính thời trang trở thành điểm nhấn giúp các cô nàng tạo sức hút riêng. Lê Huyền Diệu lựa chọn chiếc kính sắc đen dáng oval cực thời thượng, giúp cô nàng tôn trọn đường nét khuôn mặt.

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng- Ảnh 5.

Với gu thời trang ấn tượng, cô nàng lựa chọn chiếc váy cổ yếm dáng xòe ngắn kết hợp cùng đôi bốt da cổ cao khiến tổng thể tăng thêm phần quyến rũ

ẢNH: @LH.DIEU

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng- Ảnh 6.

Người mẫu Thanh Vân lựa chọn chiếc kính tông đen với điểm nhấn đính đá quanh viền gọng mang nét cuốn hút riêng biệt

ẢNH: @_THANHVAN242

Không ngại phá cách, khi nàng phối kính thời trang với chiếc áo hai dây và chân váy xếp ly cá tính, điểm xuyết cùng chiếc túi xách da bản lớn.

Kính thời trang ôm viền mũi

Thiết kế ôm viền mũi của kính thời trang mang đến cho các cô nàng sự tự tin trong phong cách. Jennie (BlackPink) lựa chọn chiếc kính thời trang cực chất với điểm đặc biệt là thiết kế ôm sát toàn khuôn mặt.

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng- Ảnh 7.

Sở hữu cặp mắt kính thời trang tông nâu hạt dẻ, Jennie đã khoe trọn thần thái chuẩn idol xứ sở kim chi

ẢNH: @JENNIERUBYJANE

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng- Ảnh 8.

Kỳ Duyên lựa chọn chiếc kính thời trang ôm sát viền mũi tạo hiệu ứng chiều sâu cho đường nét gương mặt. Nàng hoa hậu lựa chọn phom kính vuông góc cạnh tạo khí chất cuốn hút, phối cùng áo polo crop top và quần denim để hoàn thiện diện mạo năng động

ẢNH: @KYDUYEN1311

Kính thời trang trao cho nàng sức hút để biến mọi khoảnh khắc thành màn trình diễn phong cách. Đó là cách nàng kể câu chuyện về chính mình và luôn để lại dấu ấn khó quên.

