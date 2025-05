‘Lạc lối’ trong thế giới mùa hạ với những chiếc váy bí

Váy bí có nguồn gốc từ những thiết kế vintage thập niên 70, đã trở thành biểu tượng của sự tự do và phóng khoáng. Phối đồ tone sur tone với váy bí là một cách tiếp cận thời trang vừa an toàn vừa đẳng cấp. Bí quyết nằm ở việc chọn các phụ kiện hoặc lớp layer có cùng tông màu với váy, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng không nhàm chán. Ví dụ, một chiếc váy bí màu trung tính như trắng hoặc đen quyến rũ có thể được kết hợp với áo len mỏng cùng tông, giày cao gót và túi xách cùng tông. Để thêm điểm nhấn, hãy chọn trang sức vàng ánh kim hoặc khăn lụa in họa tiết nhẹ nhàng.

ẢNH: MIEN STORE

ẢNH: BIDU

Sự kết hợp giữa áo babydoll và chân váy bí là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích sự ngọt ngào nhưng vẫn muốn giữ nét phá cách. Những chiếc áo babydoll hai dây, cổ áo vuông hoặc trễ vai, kết hợp cùng chân váy bí dáng ngắn sẽ đem lại sự trẻ trung và thoải mái. Để tạo điểm nhấn, bạn có thể chọn áo babydoll màu pastel như hồng phấn, xanh mint phối cùng chân váy bí màu trung tính như be, trắng hoặc đen. Thêm một đôi giày mules hoặc xăng đan quai mảnh, túi tote vải thô và kính mát oversized, bạn sẽ có ngay một set đồ vừa điệu đà vừa hiện đại. Phong cách này đặc biệt phù hợp với các bạn trẻ, mang lại vẻ ngoài năng động, tươi mới cho những ngày hè rực rỡ.

ẢNH: UNI BY HEART

ẢNH: UNI BY HEART

Áo trễ vai từ lâu đã là biểu tượng của sự quyến rũ và phóng khoáng. Với thiết kế để lộ bờ vai thon và phần xương quai xanh tinh tế, áo trễ vai không chỉ tôn lên nét đẹp cơ thể mà còn mang lại cảm giác mát mẻ, thoải mái trong những ngày hè oi ả. Khi kết hợp với chân váy bí, áo trễ vai tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo là phần thân trên gợi cảm, trong khi chân váy bí dáng xòe hoặc dài mang đến sự thanh lịch, nhẹ nhàng.

ẢNH: UNI BY HEART

Nếu áo trễ vai là linh hồn của sự phóng khoáng, thì chân váy bí dáng dài chính là điểm nhấn tạo nên sự thanh lịch và bí ẩn. Với độ dài chạm mắt cá chân hoặc quét đất, chân váy bí dáng dài được thiết kế với phom dáng xòe rộng ở phần dưới, tạo hiệu ứng bồng bềnh như những cánh hoa. Chất liệu như chiffon, lụa, hoặc vải thô mộc được ưa chuộng, vừa nhẹ nhàng, vừa tạo cảm giác bay bổng khi di chuyển. Điểm đặc biệt của chân váy bí dáng dài là khả năng "nâng tầm" mọi set đồ, từ casual đến dự tiệc, chỉ bằng một vài phụ kiện đi kèm.

ẢNH: K&K FASHION

ẢNH: CARDINA

Lấy cảm hứng từ phong cách vintage của thập niên 70, kết hợp với sự hiện đại của các sàn runway, váy bí mang đến một câu chuyện về sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Hơn nữa, váy bí còn được yêu thích bởi tính đa dụng, phù hợp với mọi vóc dáng và phong cách, từ cô nàng mộng mơ đến quý cô thành thị.

ẢNH: @DIEMQUYNGG

"Lạc lối" trong thế giới váy bí không chỉ là hành trình khám phá thời trang, mà còn là cách để bạn thể hiện cá tính và tận hưởng từng khoảnh khắc của mùa hè. Hãy thử ngay phong cách này, và để mùa hè 2025 trở thành mùa của sự tự tin và tỏa sáng!